«  En ce moment, on se sent si longtemps et sans aucune fin en vue  »

« À l’heure actuelle. En ce moment, c’est comme une minute sur deux de la journée, de la semaine, du mois. En ce moment, c’est comme pour toujours. … En ce moment, c’est si long et sans fin en vue, sans changement. – Enseignante et mère de quatre enfants, dans la trentaine, du Massachusetts.

Ces pensées, saisies dans un journal numérique le 30 mai, pourraient servir d’hymne à cette tragique année pandémique, un cri reconnu dans le monde entier sans explication ni contexte.

Pourtant, il y a beaucoup de contexte de cet écrivain, richement détaillé et en versements hebdomadaires: «Nous pleurons le temps perdu et les expériences perdues», a-t-elle poursuivi plus tard. «Mais nous nous rappelons souvent que nous n’avons pas à pleurer la perte de la vie, et pour cela nous en sommes reconnaissants.» Elle a cité un slogan préféré: Nous étions ensemble, j’oublie le reste.

Les candidatures sont parmi plus de 6 500 de quelque 750 personnes de tous âges et d’horizons divers qui ont tenu des agendas numériques sur la même plateforme. Le Pandemic Journaling Project, une initiative conjointe de l’Université du Connecticut et de l’Université Brown, a débuté au printemps dernier et contient peut-être l’un des rapports les plus complets sur les ajustements internes des Nord-Américains au cours des mois de pandémie, de protestations et de division politique.

L’histoire qu’il raconte, jusqu’à présent, est plus profonde que les nombreuses enquêtes ponctuelles réalisées l’année dernière, qui ont fait état de niveaux croissants prévisibles de détresse. Les pensées sont une chronique désordonnée et en constante évolution de l’adaptation psychologique sur des mois d’isolement imposé, documentant ensemble un paysage de préoccupations, d’émotions et d’attentes quotidiennes.