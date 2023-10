Deux hommes sont entrés par effraction dans le Musée américain d’histoire naturelle de New York et ont emporté des millions de dollars en pierres précieuses en ce jour historique, le 29 octobre 1964.

Il s’agit du vol le plus important de l’histoire des États-Unis.

Parmi les 24 pierres précieuses volées par Allan Dale Kuhn, 26 ans, et Jack Roland Murphy (également connu sous le nom de « Murf the Surf »), 27 ans, figuraient l’Étoile de l’Inde, un saphir de 563,35 carats ; le DeLong Star Ruby, un rubis de 100,32 carats ; et le Midnight Star, un saphir noir pesant 116 carats.

L’Étoile de l’Inde et l’Étoile de Minuit sont respectivement le plus grand saphir et le saphir noir. Le DeLong Star Ruby est considéré comme le rubis « le plus parfait au monde », note le Smithsonian Magazine.

Le braquage a révélé que la sécurité du Musée américain d’histoire naturelle était scandaleusement laxiste.

Murphy et Kuhn ont pu entrer dans le musée après avoir escaladé une clôture et une issue de secours. Une fois sur l’escalier de secours, les deux hommes ont attaché une corde à un pilier au-dessus de l’une des fenêtres du Hall of Gems and Minerals de JP Morgan, explique le Smithsonian Magazine.

A l’aide de la corde, l’un des voleurs “s’est balancé vers une fenêtre ouverte et a utilisé ses pieds pour abaisser le châssis”, précise le magazine.

“Nous sommes juste allés là-bas et avons pris les affaires.”

Leurs méthodes de vol étaient également extrêmement rudimentaires : les deux hommes ont utilisé un coupe-verre et du ruban adhésif pour pénétrer dans trois vitrines, puis ont utilisé une raclette pour récupérer leur butin.

Ils se sont ensuite séparés et ont pris des taxis séparés pour éviter tout soupçon, a déclaré le Smithsonian.

“Pour nous, ce n’était rien”, a déclaré Murphy. “Nous sommes juste allés là-bas et avons pris les affaires.”

Il a été déterminé plus tard que les piles des alarmes antivol de l’exposition étaient mortes depuis des mois, ce qu’un conservateur en géologie du musée ne savait même pas. De plus, aucune des fenêtres n’était équipée d’une alarme antivol, a déclaré Smithsonian.

De plus : le musée a tout simplement cessé d’enfermer un agent de sécurité pendant la nuit avec les pierres précieuses d’une valeur inestimable, ajoute le magazine.

Malgré le jeune âge et l’inexpérience criminelle de Murphy et Kuhn, ils n’ont pas laissé grand-chose sur les lieux pour que les enquêteurs puissent travailler. Aucune empreinte digitale n’a été retrouvée sur les vitrines, a déclaré le Smithsonian.

Ils ont cependant été victimes de leur propre cupidité, ce qui a conduit à leur arrestation.

James Walsh, un homme en civil du vice et du jeu, a reçu un informateur selon lequel Kuhn, Murphy et le chauffeur de voiture en fuite Roger Frederick Clark avaient organisé une somptueuse fête dans un hôtel non loin du Musée d’histoire naturelle.

“Je pense que j’ai quelque chose pour vous”, a déclaré l’informateur à Walsh. “Il y a trois gars à l’étage dans cet endroit… qui dépensent de l’argent comme Wild. On pourrait penser qu’ils le faisaient avec une machine.”

Les détectives ont reçu un mandat de perquisition pour la suite de l’hôtel et y ont découvert de la marijuana, un plan du musée et des livres sur les pierres précieuses, a déclaré le Smithsonian.

Clark est entré pendant que la police fouillait la pièce et a informé la police que Kuhn et Murphy s’étaient enfuis en Floride.

Kuhn et Murphy ont finalement été capturés et arrêtés – et les trois hommes ont été jugés pour le vol de bijoux.

Les pierres récupérées sont toujours exposées à ce jour.

En janvier 1965, certaines des pierres précieuses volées ont été récupérées dans un terminal de bus de Miami, rapportait le New York Times de l’époque. Parmi les pierres précieuses récupérées se trouvait l’Étoile de l’Inde, mais le DeLong Ruby restait porté disparu.

Le rubis DeLong sera finalement récupéré en septembre 1965, après que la personne qui avait acquis la pierre précieuse ait accepté de la restituer en échange d’une rançon de 25 000 dollars, avait-on rapporté à l’époque.

Clark, Kuhn et Murphy ont plaidé coupables pour leur rôle dans le braquage du bijou, et tous trois ont été condamnés à trois ans de prison au centre correctionnel de Rikers Island à New York le 6 avril 1965.

L’histoire du braquage a été transformée en film, “Murf the Surf”, également connu sous le titre “Vivez un peu, volez beaucoup”.

Le Musée américain d’histoire naturelle a également considérablement amélioré ses procédures de sécurité et les pierres récupérées sont toujours exposées à ce jour.

