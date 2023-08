En ce jour : 78 ans que les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon

Le 6 août 2023 marque 78 ans depuis que l’armée américaine a largué une bombe atomique sur la ville japonaise d’Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’arme nucléaire elle-même a été surnommée le « Little Boy » et a été l’aboutissement de la recherche scientifique du projet Manhattan, dirigé par le scientifique juif J. Robbert Oppenheimer et mettant en vedette d’autres sommités scientifiques telles que Niles Bohr et Albert Einstein.

Son utilisation a marqué la toute première utilisation d’armes nucléaires dans la guerre et contre une population civile et est considérée par beaucoup comme ayant changé la façon dont la guerre et la diplomatie sont menées à l’ère moderne.

L’héritage d’Oppenheimer : Qu’est-ce qu’une bombe atomique et comment a-t-elle été fabriquée ?

Une bombe atomique est, dans sa forme la plus simple, une bombe qui utilise le processus de fission nucléaire, la division du noyau d’un atome en deux autres noyaux, dans le but de créer une explosion massive et puissante.

Malgré la taille relativement petite de la bombe, elle est capable de créer des explosions massives, plus importantes que n’importe quelle bombe jamais fabriquée jusqu’à présent.

Les scientifiques J. Robert Oppenheimer et Albert Einstein sont vus ensemble sur cette photo. Les deux ont travaillé sur le projet Manhattan et ont finalement développé les premières armes nucléaires au monde. (crédit : Wikimedia Commons)

Plusieurs scientifiques du monde entier avaient travaillé dans ce but, les premiers à réussir étant Oppenheimer, Einstein et le reste de l’équipe du projet Manhattan.

Développé sous l’administration du président américain de l’époque, Franklin Delano Roosevelt, le projet a été achevé et le bombardement a été effectué sous l’administration du président de l’époque, Harry S. Truman, comme moyen de mettre fin à la guerre.

La première arme nucléaire a été testée le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique lors de ce qui est devenu connu sous le nom de test nucléaire Trinity. Moins d’un mois plus tard, la première bombe atomique serait larguée sur Hiroshima.

Le test Trinity a incité Oppenheimer à rappeler une phrase du Bhagavad-Gitaune partie du poème épique hindou le Mahabharata« Maintenant je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. »

Finalement, la bombe a été larguée par le bombardier Boeing B-29 Enola Gay sur la ville, frappant la ville avec une puissance sans précédent de 15 kilotonnes de TNT. La destruction a été généralisée dans la ville, entraînant la mort de dizaines de milliers de personnes.

Les chiffres officiels de l’époque suggéraient qu’environ 66 000 personnes avaient été tuées, dont 20 000 seraient des soldats japonais. Cependant, 69 000 personnes ont été immédiatement blessées et le nombre de décès a continué d’augmenter au cours des années suivantes en raison soit de blessures causées par l’explosion elle-même, soit de graves maladies liées aux radiations causées par les retombées nucléaires.

Il a été estimé plus tard que quelque 146 000 personnes à Hiroshima sont mortes.

La guerre en Europe s’était déjà terminée en mai avec la reddition de l’Allemagne nazie, et les États-Unis avaient fait de grands progrès contre le Japon dans le théâtre du Pacifique, mais une invasion du continent japonais était considérée comme trop coûteuse, les Japonais ayant déjà une intense défense opération pour contrer une invasion terrestre. En tant que telle, la bombe nucléaire était considérée comme un moyen d’éviter de nouvelles pertes alliées.

La décision d’utiliser une arme nucléaire n’était pas une décision que Truman a prise à la légère et a insisté pour que la cible ne soit pas Tokyo mais plutôt Hiroshima, une ville d’une importance industrielle et militaire considérable, car il a insisté pour que la cible soit une cible militaire, comme indiqué dans le journal de Truman.

Avant et après le largage de la bombe d’HiroshimaCependant, des images d’archives montrent Hiroshima avant la bombe comme une ville animée et prospère de messieurs à trilby montant dans des tramways, de dames vêtues d’élégants kimonos et d’écoliers en uniforme marchant sous des fleurs de cerisier surplombant des rues commerçantes.

Après l’explosion, les décombres et le métal tordu s’étendent presque sans interruption jusqu’à l’horizon. Des poteaux électriques et des arbres dénudés accompagnent la poignée pointillée de bâtiments sans fenêtres qui semblent avoir résisté à l’impossible.

La destruction provoquée par le largage de la bombe atomique a suscité les critiques d’Oppenheimer, qui écrirait seulement 11 jours plus tard une lettre au secrétaire américain à la guerre de l’époque appelant à l’interdiction des armes nucléaires – le début d’une position anti-bombe nucléaire qui le verrait faire face à la réaction du gouvernement américain.

Le bombardement a suivi la publication de la déclaration de Potsdam le 26 juillet, qui a vu les États-Unis exiger la reddition du Japon, et le refus de le faire entraînerait « la destruction inévitable et complète des forces armées japonaises et tout aussi inévitablement la dévastation totale du Japon ». Patrie japonaise.

Après le largage du Little Boy sur Hiroshima, le Enola Gay lâcherait une autre bombe atomique, surnommée « Fat Man », trois jours plus tard, le 9 août, cette fois sur la ville de Nagasaki, ce qui a conduit le Japon à se rendre quelques jours plus tard, mettant finalement fin au conflit le plus sanglant de l’histoire de l’humanité.

Le largage des bombes nucléaires sur le Japon a annoncé un changement de paradigme majeur pour l’armée et la géopolitique dans son ensemble, les armes nucléaires et la dissuasion devenant un élément majeur de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique dans les décennies qui ont suivi.

Plusieurs nations à travers le monde maintiennent à ce jour un arsenal d’armes nucléaires, et elles restent un sujet majeur sur la scène mondiale, en particulier au Moyen-Orient, l’Iran étant largement soupçonné d’avoir travaillé pendant des années pour développer des armes nucléaires.

Reuters a contribué à ce rapport.