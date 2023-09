En cavale depuis des décennies, le chef de la mafia Messina Denaro est décédé à l’hôpital quelques mois après son arrestation

ROME (AP) — Matteo Messina Denaro, l’un des cerveaux reconnus coupables de certains des meurtres les plus odieux de la mafia sicilienne, est décédé lundi dans une salle de prison d’un hôpital, plusieurs mois après avoir été capturé en tant que fugitif n°1 d’Italie et après des décennies de fuite, italien a déclaré la radio d’État.

La radio d’État Rai, rapportant un reportage depuis l’hôpital de L’Aquila, dans le centre de l’Italie, a déclaré que les nombreux policiers qui gardaient sa chambre d’hôpital avaient été transférés à la morgue de l’hôpital, après le décès de Messina Denaro, vers 2 heures du matin. coma depuis vendredi.

Considéré par les enquêteurs comme l’un des chefs les plus puissants de la mafia, Messina Denaro, 61 ans, a vécu en fugitif dans l’ouest de la Sicile, son fief, pendant au moins une grande partie de ses 30 années passées à échapper aux forces de l’ordre grâce à l’aide de citadins complices. . Son besoin de traitement contre le cancer du côlon a conduit à sa capture le 16 janvier 2023.

Les enquêteurs étaient à sa recherche depuis des années et avaient découvert des preuves selon lesquelles il recevait une chimiothérapie en ambulatoire dans une clinique de Palerme sous un pseudonyme. En fouillant dans la base de données du système national de santé italien, ils l’ont retrouvé et placé en garde à vue alors qu’il se présentait à un rendez-vous de traitement.

Son arrestation intervient 30 ans et un jour après la capture, le 15 janvier 1993, du « patron des patrons » de la mafia, Salvatore « Toto » Riina, dans un appartement de Palerme, également après des décennies de clandestinité. Messina Denaro lui-même s’est caché plus tard cette année-là.

Alors qu’elle était en fuite, Messina Denaro a été jugée par contumace et reconnue coupable de dizaines de meurtres, notamment pour avoir aidé à planifier, avec d’autres patrons de Cosa Nostra, deux attentats à la bombe en 1992 qui ont tué les principaux procureurs anti-mafia italiens, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Les procureurs avaient espéré en vain qu’il collaborerait avec eux et révélerait les secrets de la Cosa Nostra. Mais selon les médias italiens, Messina Denaro a clairement fait savoir qu’il ne parlerait pas immédiatement après sa capture.

À sa mort, « il a emporté avec lui ses secrets » sur Cosa Nostra, a indiqué la radio d’État.

Après son arrestation, Messina Denaro a commencé à purger plusieurs peines à perpétuité dans une prison de haute sécurité à L’Aquila, une ville située dans la région montagneuse des Apennins centraux d’Italie, où il a continué à recevoir une chimiothérapie pour un cancer du côlon. Mais au cours des dernières semaines, après avoir subi deux opérations chirurgicales et alors que son état s’aggravait, il a été transféré dans le quartier pénitentiaire de l’hôpital où il est décédé.

Son silence s’inspire de l’exemple de Riina et de l’autre grand patron de la mafia sicilienne, Bernardo Provenzano, capturé dans une ferme à Corleone, en Sicile, en 2006, après 37 ans de clandestinité – la plus longue période de cavale pour un patron de la mafia. . Une fois Provenzano entre les mains de la police, la traque de l’État s’est concentrée sur Messina Denaro, qui a réussi à échapper à son arrestation malgré de nombreuses observations de lui.

Des dizaines de chefs de la mafia et de fantassins de niveau inférieur ont effectivement présenté des preuves à la suite d’une répression contre le syndicat sicilien déclenchée par les assassinats de Falcone et de Borsellino, des attentats à la bombe qui ont également tué l’épouse de Falcone et plusieurs gardes du corps de la police. Parmi les multiples condamnations pour meurtre de Messina Denaro, il y en avait une pour le meurtre du jeune fils d’un transfuge. Le garçon a été enlevé et étranglé et son corps a été dissous dans une cuve d’acide.

Messina Denaro faisait également partie des hauts dirigeants de Cosa Nostra reconnus coupables d’avoir ordonné une série d’attentats à la bombe en 1993 qui visaient deux églises de Rome, les Galeries des Offices à Florence et une galerie d’art à Milan. Au total, 10 personnes ont été tuées dans les attentats de Florence et de Milan.

Les attaques dans ces trois villes touristiques, selon les transfuges, visaient à faire pression sur le gouvernement italien pour qu’il assouplisse les conditions de détention rigides des gangsters condamnés.

Lors de l’arrestation de Messine Denaro, le procureur général de Palerme, Maurizio De Lucia, a déclaré : « Nous avons capturé le dernier des cerveaux du massacre. »

Frances D’Emilio, Associated Press