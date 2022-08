En cas de renversement, un tribunal brésilien rouvre l’affaire du parc de la forêt tropicale

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Après avoir déclaré la décision définitive, un tribunal d’État a fait marche arrière lundi et a rouvert un procès qui invalide une zone protégée en Amazonie brésilienne. L’annulation judiciaire est un revers pour un éleveur de bétail surnommé le pire coupable de la forêt tropicale. Le bureau des procureurs de l’État du Mato Grosso a annoncé qu’il s’agissait de la réouverture, affirmant que le tribunal supérieur de l’État n’avait pas informé le bureau de sa décision, comme cela est requis dans les poursuites qui concernent l’intérêt public. La cour supérieure de l’État a confirmé l’annulation à l’Associated Press.

Le parc d’État Cristalino II s’étend sur 118 000 hectares (292 000 acres), plus grand que New York, et se situe dans la zone de transition entre l’Amazonie et les biomes plus secs du Cerrado. Il abrite le singe araignée endémique à front blanc (Ateles marginatus), une espèce en voie de disparition en raison de la perte d’habitat.

Dans une décision 3 contre 2, le tribunal supérieur du Mato Grosso avait jugé que la création du parc par le gouvernement en 2001 était illégale car elle s’était déroulée sans consultation publique. Le plaignant est une société liée à Antonio José Rossi Junqueira Vilela, qui a été condamné à une amende de plusieurs millions de dollars pour déforestation au Brésil et vol de milliers d’hectares (acres) de la forêt amazonienne, y compris à l’intérieur de Cristalino II.

En 2016, la famille Vilela a fait la une des journaux au Brésil pour avoir été au centre d’une opération de répression historique contre la déforestation en Amazonie. Le procureur général du Brésil l’a qualifié de plus grand défricheur de terres en Amazonie.

Le gouvernement de l’État n’a pas fait appel, invoquant des raisons techniques, ce qui a conduit le tribunal à déclarer la décision définitive en avril.

Le Mato Grosso, le plus grand État producteur de soja du Brésil, est dirigé par le gouverneur Mauro Mendes, un politicien pro-agro-industriel et allié du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a déclaré à plusieurs reprises que le Brésil avait trop de zones protégées et s’est engagé à ne pas en créer davantage. .

Les événements judiciaires se sont produits ces derniers mois, mais ce n’est que la semaine dernière que la presse locale a annoncé la dissolution du parc, déclenchant la mobilisation des organisations écologistes brésiliennes. Maintenant que le procès a rouvert, le bureau du procureur de l’État prévoit de faire appel aux tribunaux supérieurs de niveau national. En attendant, le gouvernement de l’État ne peut pas annuler la création du parc comme il l’avait annoncé la semaine dernière.

“Le parc continue”, a déclaré Edilene Amaral, consultante juridique à l’Observatoire socio-environnemental du Mato Grosso, un réseau à but non lucratif, dans un communiqué. “Toute activité incompatible avec une protection intégrale reste interdite et passible de sanctions.”