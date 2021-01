Pendant épidémies de choléra dans les zones de guerre , Médecins sans frontières a même utilisé la vaccination «à emporter», dans laquelle le receveur reçoit la première dose sur place et lui remet la seconde pour s’auto-administrer plus tard.

L’administration entrante de Biden devrait se concentrer sur l’accélération de la production de vaccins plus robustes «plutôt que de jouer des tours de cartes» avec les vaccins actuels, a déclaré le Dr Peter J. Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine à Houston. et l’inventeur d’un vaccin contre le coronavirus .

Les nouveaux vaccins anti-coronavirus à base d’ARNm approuvés jusqu’à présent sont trop fragiles, ont déclaré les experts, et on en sait trop peu sur le degré d’immunité qu’ils confèrent.

Ces nouvelles stratégies ont fonctionné avec des vaccins contre la fièvre jaune, la polio, la rougeole, le choléra et Ebola; la plupart de ces vaccins ont été inventés il y a des décennies ou sont plus faciles à administrer car ils sont oraux ou peuvent être conservés dans un réfrigérateur classique.

Le premier est en cours d’essai en Grande-Bretagne. En décembre, face à des pénuries et à une épidémie explosive, les médecins en chef du pays ont déclaré qu’ils déploieraient tout le vaccin dont ils disposaient, offrant une protection modeste au plus grand nombre de Britanniques possible. Deuxièmes doses, disaient-ils, serait retardé jusqu’à 12 semaines et pourrait être d’un vaccin différent.

Il existe des preuves pour cette idée: les premières données des 600000 premières injections en Israël suggèrent que même une seule dose du vaccin Pfizer réduire le risque d’infection d’environ 50 pour cent.

Néanmoins, certains britanniques les virologues étaient outrés, disant des doses uniques pourrait conduire à des souches résistantes aux vaccins. La Food and Drug Administration et de nombreux vaccinologues américains s’opposent également à cette idée.

Moncef Slaoui, le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, a soulevé une objection différente au plan britannique. Des doses uniques, a-t-il averti, pourraient «amorcer» le système immunitaire de manière inadéquate; ensuite, si ces vaccinés étaient infectés plus tard, certains pourraient faire pire que s’ils n’avaient pas été vaccinés du tout.

Il a rappelé un Incident des années 1960 dans lequel un nouveau vaccin faible contre le virus respiratoire syncytial, une cause de pneumonie infantile, s’est retourné contre lui. Certains enfants qui l’ont reçu et qui ont été infectés plus tard sont tombés plus malades que les enfants non vaccinés, et deux jeunes enfants sont morts.

«Ce n’est peut-être qu’une personne sur 1000 qui obtient un amorçage inadéquat, mais c’est une préoccupation», a déclaré le Dr Slaoui. Comme alternative – la deuxième stratégie pour étirer les vaccins – il proposé en demi-doses du vaccin Moderna.

Il existe des preuves solides pour le faire, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. Au cours des premiers essais de Moderna, la dose de vaccin de 50 microgrammes a produit une réponse immunitaire pratiquement identique à celle de 100 microgrammes.

Moderna a choisi la dose la plus élevée comme norme en partie pour être plus sûr qu’elle fonctionnerait; Les scientifiques de l’entreprise à l’époque n’avaient aucune idée que leur produit s’avérerait efficace à 95%. La dose la plus élevée aurait également une durée de conservation plus longue.