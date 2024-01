En Caroline du Sud, Ron DeSantis prépare un baroud d’honneur – et une issue

Lexington, Caroline du Sud

Alors que la plupart des acteurs politiques surveillent de près le New Hampshire ce week-end, le gouverneur de Floride. Ron DeSantis à la place, j’ai passé samedi à 900 miles de là Caroline du Sudjetant les bases du dernier baroud d’honneur de sa campagne présidentielle.

“Je demande votre soutien alors que nous entamons cette primaire le mois prochain”, a déclaré DeSantis à ses partisans dans un restaurant de Florence. «Je serai un candidat qui sera capable de rassembler notre parti lors des élections, tout comme je l’ai fait en Floride. Je serai toujours un candidat dont vous pourrez être fier. En tant que président, je ferai le travail.

Signe de la confusion entourant sa voie à suivre, la campagne de DeSantis se démenait encore samedi soir pour déterminer dans quel État son candidat comparaîtrait dimanche. Les fluctuations d’horaire ont conduit DeSantis annuler brusquement des projets apparaîtra dimanche dans l’émission « State of the Union » de CNN et « Meet the Press » de NBC. Sa campagne a rapidement sonné publiquement pour mettre fin aux spéculations sur son avenir politique en notant que DeSantis comparaîtrait dimanche dans le New Hampshire.

Pourtant, même s’il continue, DeSantis ressemble de plus en plus à un candidat aux prises avec sa pertinence. Dans les jours qui ont suivi sa lointaine deuxième place finir dans l’IowaDeSantis s’en est pris à Fox News, a déploré l’argent dépensé contre lui, a blâmé le froid et le « très faible » enthousiasme pour sa performance, banalisé l’influence des Républicains de l’État de Hawkeye qui l’ont soutenu, ont reconnu l’avantage de l’ancien président Donald Trump à l’avenir, ont admis que sa stratégie médiatique avait échoué et ont suggéré pour la première fois ce qu’il faudrait pour qu’il mette fin à sa candidature à la Maison Blanche.

“Tant que je suis en chasse, cela me dit que je vois un chemin”, a-t-il déclaré vendredi soir. « Dès que je ne le fais pas, je ne le ferai pas uniquement pour ma santé. »

Son parcours public à travers les sept étapes du deuil survient alors que ses rivaux républicains ont pratiquement rejeté sa candidature après coup.

Trump a récemment prédit sur son site de médias sociaux que DeSantis « serait BIENTÔT à court d’argent et abandonnerait la course à la présidence ». L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré qu’elle n’était « plus concentrée sur » DeSantis après l’Iowa.

« Il est plus proche de zéro que de moi », a-t-elle déclaré. « Il est invisible dans le New Hampshire. Il est invisible en Caroline du Sud. Nous sommes concentrés sur Trump. C’est la clé.

DeSantis, cependant, se concentre intensément sur Haley en Caroline du Sud, où elle a été gouverneure de 2011 à 2017. Lors d’apparitions dans l’État de Palmetto cette semaine, DeSantis a soutenu qu’elle n’était pas assez conservatrice pour l’État et a demandé au public de la lister. réalisations. Il a affirmé que personne ne le pouvait.

Regina Wasiluk, enseignante de quatrième année, a contesté cette suggestion. Elle s’est présentée à l’événement de DeSantis à Lexington pour défendre le bilan de Haley en matière d’éducation lorsqu’il a de nouveau interrogé son public.

Après un bref échange, DeSantis l’a fermée.

“Ce n’est pas votre émission, madame”, dit-il.

Wasiluk a déclaré après l’expérience qu’elle ne voterait pas pour DeSantis s’il était le candidat du GOP.

“J’étais très contrariée de ne pas avoir apporté mon téléphone pour pouvoir le partager avec d’autres personnes qui ressentent la même chose que moi”, a-t-elle déclaré.

Les primaires du 24 février en Caroline du Sud auront lieu dans plus d’un mois et suivront les caucus du Nevada. Mais neuf jours seulement avant le Super Tuesday, lorsque la course se transforme en une compétition nationale, l’État se transforme généralement en « le cimetière de nombreuses campagnes et le lanceur d’au moins une », a déclaré le président du GOP de l’État, Drew McKissick.

“C’est votre dernière chance de pouvoir vous concentrer sur un État à la fois”, a déclaré McKissick. « Après cela, vous devez être dans les airs et au sol dans une demi-douzaine à une douzaine d’États à la fois. Cela représente un coût prohibitif, un temps prohibitif et une main-d’œuvre prohibitive.

Pourtant, la campagne de DeSantis ne crée pas d’attentes pour une victoire ici ou même une deuxième place. Au lieu de cela, il semble singulièrement concentré sur le fait de spoiler Haley sur son propre terrain. La théorie derrière cette stratégie est que Haley abandonnerait ses études si elle ne parvenait pas à réaliser une solide performance dans l’État qu’elle dirigeait autrefois, même si elle n’a donné aucune indication que ce soit le cas. Le gouverneur de Floride déplace une grande partie de sa campagne ici pour mener à bien cette mission.

DeSantis lui-même ne fixe pas non plus d’attentes. Il a déclaré aux journalistes samedi : « Je ne suis pas un expert politique », lorsqu’on lui a demandé quel était son objectif final en Caroline du Sud et s’il y avait un district qu’il pensait pouvoir gagner.

« Nous sommes là. Vous avez vu les gens. Nous recevons un excellent accueil », a déclaré DeSantis, faisant référence à une grande foule lors de l’événement de Myrtle Beach. “Au fur et à mesure que les choses tournent, vous savez, nous allons être dans une bonne situation.”

Mais DeSantis n’a pas lancé l’offensive de la terre brûlée qu’il pourrait prendre pour nuire à Haley. Ses remarques lors de trois arrêts samedi ont largement abordé des thèmes familiers – ses réalisations en Floride, les fléaux d’une culture « éveillée » et l’urgence de changer de cap en tant que pays – dont aucun n’a fait bouger les choses pour lui dans l’Iowa et le New Hampshire.

Un participant à Myrtle Beach a demandé à DeSantis pourquoi il n’avait pas gagné du terrain auprès des républicains en 2024, compte tenu de ses antécédents en Floride – un signe du scepticisme des électeurs qui accompagne la détérioration des chances.

“J’ai dû me débarrasser de beaucoup de désordre d’une manière que les autres candidats ne font pas”, a soutenu DeSantis. “Il y a d’autres candidats qui sont élevés, et je dois me démarquer.”

On ne sait pas exactement quelle puissance de feu DeSantis devra « percer dans le désordre ». La campagne de DeSantis et son soutien aux super PAC n’ont pas diffusé de publicité en dehors de l’Iowa depuis la mi-novembre, et l’État de Hawkeye n’a pas fourni pour lui le résultat qui aurait pu conduire à une aubaine de collecte de fonds.

Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, salue avant de prendre la parole lors d’un rassemblement à Orlando en 2020.

Windsor, V. Jane/St. Times de Saint-Pétersbourg/Zuma Press Un jeune DeSantis joue dans la Petite Ligue de Baseball en 1991. DeSantis est né à Jacksonville, en Floride, en 1978, et il a vécu une grande partie de son enfance à Dunedin, en Floride.

Lycée de Dunedin Photo de l’annuaire de DeSantis du Dunedin High School en Floride. Il ira ensuite à l’Université de Yale, où il jouera dans l’équipe de baseball.

Marine américaine DeSantis a rejoint l’US Navy en 2004. Il s’agissait de sa première photo officielle en tant qu’enseigne de la Marine. Il a été affecté au Corps du juge-avocat général de la Marine.

Charles Dharapak/AP DeSantis est rejoint par son épouse, Casey, alors que le président de la Chambre, John Boehner, le fait prêter serment au Congrès en janvier 2013. DeSantis a représenté le 6e district de Floride jusqu’en 2018.

Bill Clark/AP DeSantis participe à une réunion d’un comité de la Chambre en mai 2013.

Tom Williams/CQ-Appel/Getty Images DeSantis, à droite, se prépare pour une conférence de presse en juin 2013 pour s’opposer au Marketplace Fairness Act, également appelé taxe Internet, qui obligerait les détaillants en ligne à percevoir une taxe de vente au moment d’un achat.

Bill Clark/CQ-Appel/Getty Images DeSantis est interviewé par une équipe de télévision à l’extérieur de la Chambre des représentants alors que le Congrès se prépare à voter sur le report du financement des mesures exécutives du président Obama en matière d’immigration en janvier 2015.

Al Drago/CQ Appel nominal/Getty Images Le représentant américain Trey Gowdy, à gauche, lance une balle de golf à DeSantis lors du tournoi de golf First Tee Congressional Challenge en juillet 2015.

Zack Wittman/Bloomberg/Getty Images DeSantis s’adresse à une foule à Tampa, en Floride, lors d’un rassemblement pour le président Donald Trump en juillet 2018.