En Caroline du Nord, Trump et Harris traversent un ouragan et une course au poste de gouverneur en dents de scie

RUTHERFORDTON, Caroline du Nord — Renee Kyro a déjà voté pour le candidat républicain Donald Trump pour la troisième élection présidentielle consécutive. Mais elle envisage de se porter volontaire pour la première fois, en contactant ses voisins de l’ouest de la Caroline du Nord, frappé par les ouragans, pour s’assurer qu’ils ont un plan de vote au milieu d’une vague de changements dans les circonscriptions.

« Je veux dire que je suis convaincue qu’il gagne, mais je crains que les gens soient simplement dépassés et aient besoin d’aide ou d’encouragement », a-t-elle déclaré devant un site de vote anticipé dans le bastion conservateur du comté de Rutherford. « Je ne peux tout simplement pas imaginer Kamala Harris comme présidente. »

À l’est, dans la région majoritairement démocrate de Winston-Salem, Dia Roberts a décrit la peur qui la pousse à écrire des cartes postales exhortant les électeurs à voter. Harrisvice-président et candidat démocrate.

« Donald Trump est un narcissique, un menteur, un aspirant dictateur », a déclaré Roberts, un indépendant qui a voté pour les démocrates sous l’ère Trump. « Cela ne devrait même pas être proche. »

Mais c’est le cas.

Et le course à la présidentielle en Caroline du Nord se joue à la suite de Ouragan Hélène et parallèlement à une course au poste de gouverneur dans laquelle le candidat républicain soutenu par Trump, le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, a vu sa campagne s’effondrer au milieu de multiples controverses, risquant de briser l’unité du Parti républicain.

Les campagnes Harris et Trump intensifient à nouveau leur activité ici après la tempête. Trump a trois arrêts en Caroline du Nord lundi, dont une visite pour constater les dégâts causés par la tempête à Asheville. L’ancien président Bill Clinton est apparu la semaine dernière avec le colistier de Harris, Tim Walz, et a ensuite effectué plusieurs visites dans l’est de la Caroline du Nord.

À 15 jours du jour du scrutin, la Caroline du Nord joue un rôle crucial dans les calculs du collège électoral qui décideront si Trump obtiendra un rappel à la Maison Blanche ou si Harris lui infligera une deuxième défaite et, ce faisant, entrera dans l’histoire en tant que première femme, deuxième personne noire et première personne d’origine sud-asiatique à atteindre le Bureau Ovale.

« Nous allons gagner ou perdre la présidence en fonction de ce qui se passe en Caroline du Nord », a déclaré la semaine dernière le président national républicain Michael Whatley, originaire de Caroline du Nord, dans le cadre d’une tournée en bus du GOP.

La Pennsylvanie et ses 20 votes électoraux ont retenu davantage l’attention de Harris et de Trump que d’autres champs de bataille. Mais la Caroline du Nord et la Géorgie sont les deuxièmes États swing les plus importants, avec 16 voix électorales chacune. Alors que la Géorgie avait obtenu la victoire la plus étroite du démocrate Joe Biden il y a quatre ans, c’est la Caroline du Nord qui a remporté la victoire la plus étroite de Trump : moins de 75 000 voix et 1,3 point de pourcentage.

La Caroline du Nord devrait voter jusqu’à 5,5 millions de suffrages, avec plus d’un million de votes déjà exprimés depuis le début du vote anticipé jeudi dernier.

Harris ciblait lundi les banlieues de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin – tenant une série de conversations avec La républicaine Liz Cheney qui sera modéré par l’éditrice de Bulwark et stratège républicaine Sarah Longwell et l’animateur de radio conservateur Charlie Sykes.

De nombreux comtés de Caroline du Nord touchés par l’ouragan Helene ont déplacé les circonscriptions le jour du scrutin ou modifié les sites de vote anticipé. Des milliers d’électeurs sont restés déplacés ou sans électricité ni eau lorsque le vote anticipé a commencé.

Le comté de Buncombe, qui abrite Asheville, un parti de gauche, a été durement touché. L’Université d’État des Appalaches à Boone, l’autre centre de votes démocrates dans la région montagneuse, reste fermée. Mais les comtés occidentaux environnants, dont Rutherford, totalisent plus de voix pour les Républicains que les avantages des démocrates à Asheville et Boone. Cela oblige les deux parties à se démener pour vérifier les opérations de participation et leurs calculs.

« Nous travaillons sur tous les canaux possibles, vous savez ? » » dit Whatley. « Nous allons passer des appels téléphoniques. Nous allons faire du publipostage. Nous utiliserons les e-mails et le numérique – essentiellement tout ce que nous pouvons faire pour faire savoir aux gens où aller.

Des républicains comme Kryo, qui vit à quelques minutes en voiture de la communauté dévastée de Chimney Rock, ont déclaré qu’elle connaissait « de nombreux partisans de Trump qui ont tout perdu » et d’autres qui restent chez eux mais ne disposent pas de connexions Internet ou téléphoniques fiables et ne connaissent peut-être pas leur lieu de vote.

« Je ferai du porte-à-porte s’il le faut », a-t-elle déclaré.

Pourtant, Trump et les Républicains n’ont jamais construit la même infrastructure de campagne que Harris – ou celle du président Joe Biden avant qu’il ne se retire de la course en juillet.

« C’était un jeu de hasard avant la tempête », a déclaré le sondeur républicain Paul Shumaker. « La question cruciale va être : comment la participation rurale va-t-elle se comparer à la participation urbaine et suburbaine ? Surtout, a ajouté Shumaker, si les Républicains « continuent de subir une érosion des votes dans les zones urbaines et suburbaines ».

La sénatrice de l’État Natalie Murdock, qui est également directrice politique de la campagne coordonnée des démocrates dans l’État, a déclaré que le parti dispose de l’appareil nécessaire pour atteindre ses électeurs cibles dans la zone sinistrée. Les agents de terrain de certains des plus de deux douzaines de bureaux démocrates à travers l’État se sont engagés dans les efforts de rétablissement, distribuant de l’eau et d’autres fournitures aux résidents. Murdock a noté que l’État des Appalaches devrait être ouvert avant le jour du scrutin, les étudiants pouvant voter dans le quartier habituel de leur campus.

Même avant Helene, la Caroline du Nord était d’autant plus convaincante en raison de son histoire de vote à tickets partagés. C’est l’un des rares États à proposer des courses de gouverneur compétitives en même temps que des élections présidentielles. Les démocrates n’ont remporté les élections présidentielles qu’une seule fois depuis 1992 (victoire serrée de Barack Obama en 2008). Les Républicains n’ont remporté qu’une seule course au poste de gouverneur au cours de la même période. Il y a quatre ans, le gouverneur démocrate Roy Cooper a été réélu avec 4,5 points d’avance, malgré la devancement de Trump sur Biden. Son mandat est désormais limité.

Les démocrates espèrent que les derniers combats de Robinson, centrés sur les révélations de CNN selon lesquelles le premier lieutenant-gouverneur noir de l’État s’est un jour qualifié de « nazi noir » et a publié des déclarations lascives sur un site Web pornographique, transformeront des milliers d’électeurs de Cooper-Trump en partisans de Harris et du candidat au poste de gouverneur démocrate Josh. Stein. Robinson a nié les allégations et poursuivi CNN, qualifiant son rapport de diffamatoire.

Lors de ses apparitions électorales la semaine dernière, Walz a pris soin de faire valoir deux points au-delà du discours habituel devant tout auditoire d’un État swing : il a présenté ses condoléances et a promis une aide fédérale continue aux victimes d’Hélène, et il a déclaré que Robinson « ne sera jamais le gouverneur du Nord ». Caroline.

Murdock a déclaré : « Nous exprimons clairement à quel point le ticket républicain est extrême. »

Au moins, la domination de Trump sur le GOP a déplacé une partie de l’État vers Harris, a déclaré Robert Brown, un avocat de High Point venu entendre Walz. Il y a à peine 16 ans, Brown était de l’autre côté de l’allée en tant que directeur d’État du candidat républicain John McCain contre Obama.

La nomination de Trump en 2016, a déclaré Brown, l’a poussé à s’inscrire comme indépendant et à voter pour la démocrate Hillary Clinton. «Puis, après le 6 janvier, j’ai déménagé» et je me suis inscrit comme démocrate, a-t-il déclaré.

« Je suis de plus en plus effrayé et désillusionné quant à l’orientation du parti et du pays », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il considère Harris comme un pragmatique de centre-gauche aussi fort en matière de sécurité nationale que l’était McCain. « Ce n’est vraiment pas si difficile pour moi et pour certains autres républicains et anciens républicains. »

Les rédacteurs d’Associated Press Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, et Colleen Long à Washington ont contribué à ce rapport.