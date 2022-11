En campagne électorale, Biden se concentre sur les démocrates sortants

WASHINGTON (AP) – Le plan de voyage du président Joe Biden pour son dernier grand swing de campagne avant les élections de mi-mandat de mardi révèle sa position défensive dans les derniers jours de la campagne: il passe la majeure partie de son temps à essayer de s’accrocher aux sièges que son parti détient déjà.

Biden lance jeudi une campagne de trois jours dans quatre États pour soutenir les démocrates dans des courses compétitives en Californie, en Illinois et au Nouveau-Mexique, ainsi que sur le champ de bataille de Pennsylvanie, où Biden a des racines profondes.

Son itinéraire illustre le poids politique limité d’un président qui a été tenu à distance par la plupart des démocrates dans des courses difficiles ce cycle. Cela suggère également que le président, dont la cote d’approbation reste sous-marine, a conclu qu’il peut être plus efficace en utilisant les derniers jours avant les sondages proches pour renforcer le soutien aux candidats démocrates dans les domaines qu’il a facilement remportés en 2020.

“Les démocrates sont clairement sur la défensive et cela se confirme alors que la campagne touche à sa fin”, a déclaré Christopher Borick, directeur du Muhlenberg College Institute of Public Opinion. “Leurs chances de gains ne semblent pas réalistes, alors regardez maintenant ce que vous pouvez préserver. Le programme de voyage du président reflète la direction dans laquelle ils voient ce cycle.

Le parti du président fait généralement face à des pertes importantes lors des élections de mi-mandat. Depuis 1934, seuls Franklin D. Roosevelt en 1934, Bill Clinton en 1998 et George W. Bush en 2002 ont vu leurs partis gagner des sièges à mi-mandat.

Certains présidents récents ont subi de grosses pertes lors de leurs premières courses de mi-mandat. Les républicains sous Donald Trump ont perdu 40 sièges à la Chambre mais ont gagné deux sièges au Sénat en 2018 ; Les démocrates sous Barack Obama ont perdu 63 sièges à la Chambre et 6 sièges au Sénat en 2010 ; et les démocrates sous Bill Clinton ont perdu 52 sièges à la Chambre et huit sièges au Sénat en 1994.

La décision de déployer Biden dans des régions où il a gagné haut la main en 2020 est prise en partie en raison des inquiétudes concernant l’énergie des électeurs dans les courses que les démocrates considèrent comme incontournables. Les responsables du parti sont également préoccupés par certains candidats qui ont vu leurs courses se resserrer dans les derniers jours de la campagne, selon un responsable démocrate qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et a requis l’anonymat.

Au Nouveau-Mexique, un État que Biden a remporté de près de 11 points de pourcentage en 2020, il organisera un rassemblement à Albuquerque pour la gouverneure Michelle Lujan Grisham, qui fait face à un défi de taille de l’ancien météorologue de la télévision et candidat du GOP Mark Ronchetti.

La collecte de fonds par la campagne de Ronchetti a bondi au milieu des visites du gouverneur de Floride Ron DeSantis, du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et du gouverneur de Virginie Glenn Youngkin. Ronchetti a également reçu une approbation des médias sociaux de Trump malgré sa reconnaissance que Biden a gagné en 2020.

Plus tard jeudi, Biden rejoindra le représentant Mike Levin pour un événement de vote dans un collège communautaire d’Oceanside, en Californie. Levin représente un district avec une légère inclinaison démocrate qui traverse les comtés de San Diego et d’Orange et que Biden a porté à deux chiffres lors de l’élection présidentielle de 2020. Le candidat républicain Brian Maryott s’en est pris à Levin au sujet de l’inflation, des prix de l’essence et de la hausse de la criminalité.

Biden devrait passer une partie de vendredi et samedi dans la région de Chicago, où le représentant sortant Sean Casten est confronté à un défi de taille du républicain Keith Pekau alors qu’il tente de s’accrocher à un quartier de banlieue que Biden a remporté par un double- pourcentage de chiffres en 2020. La Maison Blanche n’a pas encore annoncé les plans de Biden pour son séjour à Chicago.

Le Congressional Leadership Fund, un super PAC aligné sur le leadership républicain de la Chambre, a annoncé cette semaine un achat publicitaire de 1,8 million de dollars pour aider Pekau, le maire de la banlieue sud d’Orland Park. Et le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité à la Chambre, doit faire campagne avec Pekau dans le district vendredi.

La campagne de Casten, dans un e-mail de collecte de fonds mercredi, a qualifié l’écrasement de l’argent du super PAC d ‘«effort ultime pour acheter ce siège» et a imploré ses partisans de lui envoyer des contributions pour la dernière ligne droite de la campagne.

Le président se rendra samedi en Pennsylvanie pour faire campagne avec Obama pour le candidat démocrate au poste de gouverneur Josh Shapiro et le candidat démocrate au Sénat John Fetterman.

Les démocrates de Pennsylvanie tentent de garder le contrôle du bureau du gouverneur, qui est libéré par le démocrate Tom Wolf alors qu’il termine son deuxième mandat. Fetterman est enfermé dans une course serrée avec le républicain Mehmet Oz, en lice pour le siège laissé vacant par le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey.

Les rédacteurs de l’Associated Press Morgan Lee à Santa Fe, NM, Michael R. Blood à San Juan Capistrano, Californie, et Sara Burnett à Chicago ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press