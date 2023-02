En Californie, Dr. Dre, Missy Elliott, Lil Wayne honorés lors d’un événement pré-Grammy Black Music Collective

Alors que Lil Wayne a été honoré pour ses réalisations musicales, le rappeur s’est ouvert sur le peu qu’il a été reconnu auparavant dans sa carrière lors d’un événement pré-Grammy qui a également rendu hommage au Dr Dre et Missy Elliott.

“Je ne suis pas honoré”, a déclaré Wayne jeudi soir lors de l’événement Black Music Collective de la Recording Academy à Los Angeles, où lui, Dre et Elliott ont reçu le Dr. Dre Global Impact Award. Les lauréats ont reçu le prix renommé pour leurs réalisations personnelles et professionnelles dans l’industrie de la musique.

DJ Khaled a remis le prix et un câlin à Wayne, tandis que Drake et Deion Sanders lui ont rendu hommage par le biais de messages vidéo. Swizz Beatz, 2 Chainz et Tyga ont également interprété certains des tubes de Wayne.

Lors de son discours d’acceptation, Wayne a expliqué comment la responsabilité de prendre des décisions d’adulte lui avait été confiée pour la première fois à l’âge de 12 ans, lorsqu’il a signé son premier contrat d’enregistrement avec Cash Money. Le rappeur de 40 ans a remercié sa mère, les mères de ses enfants et ses gosses.

“D’où je viens, la Nouvelle-Orléans, tu n’es pas censé faire ça”, a poursuivi le quintuple lauréat d’un Grammy alors que de nombreux spectateurs du Hollywood Palladium l’encourageaient. “D’où je viens, je suis entré dans la chambre de ma mère quand j’avais 14 ans, elle m’a demandé un enfant, parce que mon père a été tué et que son fils venait d’exploser et a fait sa première tournée. Quand je suis rentré à la maison, elle a dit: “Fils, je ne peux pas vivre seul dans cette maison. Nous allons devoir trouver quelque chose.” “

Dre a parlé de commencer son voyage musical avec la pensée initiale de gagner assez d’argent pour “acheter une paire de chaussures décente” à porter à l’école. Le producteur-rappeur s’est rappelé quand il a entendu le hip-hop pour la première fois au collège et a parlé de son talent pour collaborer.

“L’une de mes passions, ce sont les collaborations”, a déclaré le septuple lauréat d’un Grammy. “Je n’ai jamais rien fait de toute ma carrière seul. Je ne sais même pas si je veux être seul en studio. Ça a l’air ennuyeux.”

Dre a été honoré avec des performances de Snoop Dogg, Kurupt et Ty Dolla Sign. Dogg a interprété “Nuthin’ but a ‘G’ Thang” et “Deep Cover” avant que le trio ne se réunisse pour interpréter “Ain’t No Fun (If the Homies Can’t Have None)”, qui a été produit par Dre.

Certains dans le public ont été émus aux larmes par le discours sincère d’Elliott louant la directrice de la musique Sylvia Rhone, qui a également reçu le prix de l’impact.

“Elle a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas en moi”, a déclaré la quadruple lauréate d’un Grammy à propos de Rhone, le PDG d’Epic Records, considéré comme l’un des dirigeants les plus influents de l’industrie. Rhone est entrée dans l’histoire en 1994 lorsqu’elle a été nommée présidente-directrice générale d’Elektra Entertainment Group. À l’époque, la promotion faisait d’elle la seule femme afro-américaine et la première femme à détenir les titres.

“Elle ne nous a jamais dit” non “”, a poursuivi Elliott, qui est récemment devenue la première rappeuse à recevoir une nomination au Rock and Roll Hall of Fame. “Elle ne m’a jamais dit : ‘Tu dois perdre du poids.’ Elle ne m’a jamais dit : ‘Tu dois changer tes dossiers.'”

Chloe Bailey a interprété “One Minute Man” d’Elliott et a chanté une interprétation de “One In a Million” d’Aaliyah, une chanson qu’Elliott a produite avec Timbaland. Ciara et Tweet sont montés sur scène pour interpréter les tubes d’Elliott, tandis que Busta Rhymes s’est également produit en l’honneur de Rhone.

L’événement a marqué une soirée de célébration pour le Black Music Collective, un groupe d’éminents leaders de l’industrie qui s’est formé en 2020 pour trouver des moyens de favoriser la représentation et l’inclusion des Noirs. Certains des présidents honoraires incluent Jimmy Jam, Quincy Jones et John Legend, qui a reçu le prix de l’impact avec MC Lyte et D-Nice l’année dernière.