En bref : Les Cloîtres ; Mon métier est mystère ; Sueur : Une histoire de l’exercice – examen

Katy Hays

Bantam Press, 14,99 £, pp320

Les cloîtres du Metropolitan Museum of Art de New York abritent une collection d’art médiéval dans des bâtiments tout aussi anciens qui ont été expédiés d’Europe et réassemblés dans le haut de Manhattan. C’est le cadre puissant des débuts tendus de la Californienne Katy Hays, dont la narratrice, Ann Stilwell, une nouvelle diplômée désespérée d’échapper à une ville natale hantée par son père décédé, y est stagiaire. Cependant, c’est le présent qui retiendra l’attention d’Ann car, au cours d’un été étouffant, elle se retrouve mêlée à un polar. Propulsé par l’ambition, la jalousie et un casting qui comprend une héritière orpheline et un conservateur charismatique, il y a beaucoup à apprécier, même si ce n’est pas toujours solidement construit.

Carl Phillips

Yale University Press, 14,99 £, pp112

Mince, accessible et intensément gratifiant, ce nouveau recueil d’essais trouve un poète américain Carl Phillips embrassant les mystères de son métier plutôt que de s’efforcer de les expliquer. Il ne s’agit pas, dit-il, d’un aveu de défaite mais plutôt “d’une démonstration de respect… une forme de foi”. Et pourtant, passant par des thèmes tels que l’endurance, le silence et l’audience, il s’attache à dispenser les conseils distillés au cours de 40 années d’enseignement. Comme il le confie, il a d’abord commencé à écrire de la poésie par nécessité, comme un moyen de comprendre sa propre sexualité. Tandis que Mon métier est mystérieux contient beaucoup qui s’avéreront inestimables pour quiconque travaille avec des mots, il y en a une quantité surprenante qui semble applicable aux activités passionnées de toutes sortes.

Bill Hayes

Bloomsbury, 9,99 £ (broché), pp272

écrivain américain Bill Hayes a deux lieux de refuge : la bibliothèque et le gymnase. C’est dans l’ancien qu’il découvre le médecin de la Renaissance Girolamo Mercurialedont le travail De l’art de la gymnastique (L’art de la gymnastique) a cherché à secouer des siècles de dégoût ecclésiastique sur le corps et à redonner à l’athlétisme son statut classique. Cela a inspiré la propre quête de Hayes pour comprendre comment le besoin humain fondamental d’activité physique s’est transformé en une industrie de plusieurs milliards de livres alimentée par la science. Il a écrit dans Ville insomniaque (2017) de sa relation intime avec Oliver Sacks, et des caractéristiques autobiographiques ici aussi, ainsi qu’un récit de voyage, alors que Hayes essaie la boxe et se rend à Olympie en Grèce. Il apporte une telle joie ludique à son enquête que même votre résolution chancelante de vous mettre en forme cette année semblera moins morne.