En bref : Evgueni Prigojine, le patron de Wagner, « mort dans un accident d’avion » – ce que nous savons jusqu’à présent

L’autorité aéronautique russe a déclaré Le chef de Wagner, Eugène Prigojine qui a lancé une mutinerie avortée en juin, et le commandant en chef de Wagner, Dmitri Outkine, étaient à bord d’un jet privé en route de Moscou vers Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé mercredi près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver. Les 10 personnes à bord de l’avion – sept passagers et trois membres d’équipage – est mort selon le ministère russe des Situations d’urgence.

Le suivi en ligne Flightradar24 a montré que l’Embraer Legacy 600 (numéro d’avion RA-02795) a disparu du radar à 18h11, heure de Moscou. . Un clip vidéo non vérifié publié sur les réseaux sociaux montrait un avion ressemblant à un jet privé tombant du ciel. Un autre clip non vérifié montrait des épaves en feu au sol.

La cause de l’accident n’était pas immédiatement claire, mais les alliés de Prigojine ont rapidement accusé le ministère russe de la Défense de l’avoir assassiné.. Grey Zone, une chaîne Telegram comptant plus de 500 000 abonnés liée à Wagner, l’a salué comme un héros et un patriote mort aux mains de personnes non identifiées qu’elle qualifie de « traîtres à la Russie ».