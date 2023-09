En bonne voie pour un accord : Kim Jong Un de Corée du Nord rencontrera Vladimir Poutine pour coopérer, selon les États-Unis

Kim Jong Un se rendra probablement en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine.

Les États-Unis pensent que la Corée du Nord fournira des armes à la Russie.

La Russie et la Corée du Nord font face à des sanctions internationales.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prévoit d’effectuer un rare voyage à l’étranger pour rencontrer le président Vladimir Poutine en Russie afin de discuter de la fourniture d’armes à Moscou pour sa guerre en Ukraine, ont annoncé lundi les États-Unis.

L’Ukraine mène une contre-offensive très scrutée dans le sud et l’est que Poutine a qualifiée d’échec lundi, bien que Moscou semble désireux d’obtenir de toute urgence davantage de fournitures militaires pour renforcer ses forces.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré que « les négociations sur les armes entre la Russie et la RPDC progressent activement », utilisant un acronyme pour la Corée du Nord.

« Nous disposons d’informations selon lesquelles Kim Jong Un s’attend à ce que ces discussions se poursuivent, y compris un engagement diplomatique au niveau des dirigeants en Russie », a-t-elle ajouté.

Les États-Unis ont averti la semaine dernière que la Russie était déjà en pourparlers secrets avec le Nord pour acquérir une gamme de munitions et de fournitures pour l’effort de guerre de Moscou.

LIRE | Kim Jong Un limoge le général nord-coréen et appelle à des «préparatifs de guerre complets» – médias d’État

Kim devrait se rendre en train blindé plus tard ce mois-ci à Vladivostok, sur la côte pacifique russe, non loin de la Corée du Nord, pour rencontrer Poutine, selon le New York Times.

Le journal a déclaré que Poutine voulait des obus d’artillerie et des missiles antichar en provenance de Corée du Nord, et que Kim pourrait même se rendre à Moscou, mais cela était incertain.

Le président russe Vladimir Poutine est en compagnie du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. AFP Alexandre Zemlianichenko/Pool/AFP via Getty Images

Kim serait à la recherche d’une technologie avancée pour les satellites et les sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que d’une aide alimentaire pour son pays pauvre.

Un responsable du ministère de l’Unification de Séoul, chargé des relations intercoréennes, a déclaré que divers développements « indiquaient » la possibilité croissante d’un accord d’armement entre Pyongyang et Moscou.

« Toute forme de coopération entre la Corée du Nord et les pays voisins doit être menée de manière à ne pas porter atteinte aux normes internationales et à la paix », a-t-il déclaré aux journalistes.

Washington a déclaré la semaine dernière que malgré ses démentis, la Corée du Nord avait fourni à la Russie des roquettes et des missiles d’infanterie en 2022 pour une utilisation par le groupe militaire privé Wagner.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, s’est rendu en Corée du Nord en juillet dans le but d’acquérir des munitions supplémentaires pour la guerre, a déclaré Watson lundi.

Park Won-gon, professeur à l’université Ewhat de Séoul, a déclaré que Pyongyang et Moscou devaient « rompre avec l’isolement diplomatique » et qu’un sommet enverrait un message à Washington, qui intensifie sa coopération en matière de défense avec la Corée du Sud et le Japon.

« Alors que la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont récemment renforcé leur coopération, notamment lors du sommet de Camp David, la Corée du Nord et la Russie doivent également montrer leur coopération dans un sens diplomatique symbolique », a-t-il déclaré à l’AFP.

La semaine dernière, aux Nations Unies, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et le Japon ont déclaré que tout accord visant à accroître la coopération entre la Russie et la Corée du Nord violerait les résolutions du Conseil de sécurité interdisant les ventes d’armes avec Pyongyang – résolutions que Moscou elle-même avait approuvées.

Ils ont indiqué qu’après la visite de Shoigu à Pyongyang, un autre groupe de responsables russes s’était rendu en Corée du Nord pour des entretiens de suivi.

Cho Han-bum, chercheur principal à l’Institut coréen pour l’unification nationale, a déclaré que les sanctions ne contribueraient pas à empêcher la Russie et la Corée du Nord d’échanger des armes.

« La guerre en Ukraine et la compétition stratégique entre les Etats-Unis et la Chine ont pratiquement neutralisé le système actuel du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Cho à l’AFP.

Moscou et Pyongyang n’ont « aucune inquiétude » concernant les sanctions, car les deux pays opèrent déjà dans le cadre d’une série de mesures punitives occidentales, a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération militaire entre les deux était probablement « imparable ».

Les États-Unis ont sanctionné en août trois entités accusées de chercher à faciliter les ventes d’armes entre la Corée du Nord et la Russie, alors que Washington renforçait les restrictions sur le soutien à la guerre de Moscou en Ukraine.

Le département du Trésor américain a déclaré que la Russie continuait d’épuiser ses munitions et de perdre des équipements lourds en Ukraine, la forçant à se tourner vers son petit groupe d’alliés, dont la Corée du Nord, pour obtenir du soutien.

Les responsables ukrainiens ont revendiqué certains progrès dans leur contre-offensive en cours, mais Poutine a de nouveau déclaré lundi que sa tentative de reprendre les terres perdues depuis l’invasion russe de février 2022 avait échoué.

« Ce n’est pas que cela stagne. C’est un échec », a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, station balnéaire de la mer Noire.

« Au moins aujourd’hui, voilà à quoi cela ressemble. Voyons ce qui se passera ensuite. »

La nouvelle de la probable rencontre entre Kim et Poutine est intervenue alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il s’était rendu dans la région de Donetsk, à l’est de son pays déchiré par la guerre, en publiant une vidéo de lui-même rencontrant des soldats.