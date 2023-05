En bonne santé et heureux: LeBron James et Anthony Davis ramènent les Lakers en finale de conférence

Après chaque rebondissement de la saga du feuilleton télévisé des quatre saisons de LeBron James aux côtés d’Anthony Davis avec les Lakers de Los Angeles, une vérité reste parfaitement claire.

Il s’agit d’un partenariat de calibre championnat lorsque James et Davis sont tous les deux en bonne santé.

Une ou les deux superstars ont été blessées pendant de longues périodes des trois saisons depuis leur championnat de bulles 2020, et le chemin du retour des Lakers vers la prétention a été incroyablement difficile à cause de cela. Toute la liste autour d’eux a été complètement modifiée depuis ce ring, mais James et Davis sont toujours là, toujours en train de se battre.

Maintenant, ils sont à nouveau en bonne santé en même temps, et le reste de la NBA s’est vu rappeler ce qui se passe lorsque ce duo dynamique peut voler à pleine puissance.

James et Davis étaient à leur meilleur tandis que les Lakers éliminaient le champion en titre des Golden State Warriors en six matchs, couronnant un effort magistral avec une victoire de 122-101 vendredi soir.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les Lakers, septième tête de série, se retrouvent à quatre matchs de la finale de la NBA trois mois seulement après avoir été six matchs en dessous de 0,500 et à la 13e place de la Conférence Ouest, James a félicité le front office pour avoir remanié la liste autour de la date limite des échanges avec les arrivées de D’Angelo Russell, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt.

Mais James a rapidement ajouté une deuxième raison: « Aussi, rester en bonne santé. Nous n’étions pas en aussi bonne santé que nous le voudrions, mais nous avons quand même joué un bon basket après la pause pour nous mettre dans la position. »

LeBron et AD ont remporté six de leurs sept séries éliminatoires ensemble, ne perdant que lorsque Davis a été blessé au premier tour contre Phoenix en 2021. Les Lakers ont une fiche de 95-49 lorsque James et Davis jouent ensemble, et cette post-saison a été un exemple archétypal. de ce qu’ils peuvent faire.

Ils sortent d’une saison 2021-22 extrêmement décevante au cours de laquelle ils ont raté les séries éliminatoires tout en allant 33-49, ce qui a conduit au licenciement de Frank Vogel et à l’arrivée de Darvin Ham. Les problèmes de blessures de Davis l’ont limité à 40 matchs, tandis que James n’en a disputé que 56.

Mais ces Lakers ne ressemblent presque en rien à ces Lakers: à part James et Davis, seuls Austin Reaves et le grand homme de secours Wenyen Gabriel restent de la liste de l’année dernière.

« Quand vous avez des gars comme Bron et AD qui ont remporté des championnats, vous avez toujours l’impression d’avoir une chance, surtout avec la liste que nous avons, le talent que nous avons », a déclaré Reaves, l’agent libre non repêché qui a pris un rôle de départ. sur le tronçon.

James a récolté 30 points, neuf rebonds et neuf passes décisives dans le match 6, réalisant à plusieurs reprises des jeux époustouflants qui ont répondu à tous ceux qui pensent que le meilleur buteur de l’histoire de la NBA a tout perdu à 38 ans.

Davis n’était pas moins impressionnant avec 17 points, 20 rebonds et la présence défensive athlétique imminente qui change le plan de match de chaque adversaire.

Les deux stars sont en excellente santé alors qu’elles se dirigent vers la finale de la conférence contre les Nuggets de Denver mardi soir. Davis est revenu solidement à domicile vendredi soir après avoir raté la fin du match 5 à Golden State suite à un coup à la tête, et il sera prêt à affronter Nikola Jokic.

Les Lakers ont dû se battre juste pour entrer dans les séries éliminatoires, n’entrant dans une place de jeu pour de bon qu’avec 2 semaines et demie restantes en saison régulière. Mais Los Angeles a une fiche de 27-12 depuis la date limite des échanges, sans pertes consécutives depuis le 17 mars.

Ham n’hésite jamais à créditer ses superstars du succès des Lakers, même s’il fait un travail impressionnant pour façonner l’équipe autour d’eux.

« L’une des choses que je voulais rétablir ici était notre compétitivité, puis travailler à la constitution d’une équipe, une liste de joueurs qui étaient ensemble et qui n’avaient pas peur de reconnaître ce que nous faisions mal et comment nous pouvons le réparer, « , a déclaré Ham. « Cela a commencé avec eux-mêmes, comment pouvons-nous tous être meilleurs individuellement, puis nous réunir en groupe, et je pense que tout au long de la saison, l’éthique de travail de LeBron, la persistance d’AD, ces deux gars-là. »

La saison des Lakers est passée d’un désastre probable à un succès indéniable au cours des deux derniers mois, mais personne ne semble satisfait. Après avoir relevé tous les défis qui leur ont été lancés ces dernières semaines, les Lakers se dirigent vers leur affrontement avec Denver, tête de série, portant beaucoup plus de confiance que presque n’importe quelle septième tête de série pourrait posséder – pas de surprise, car aucune septième tête de série n’a atteint la finale de l’Ouest depuis le 1986 -87 Seattle SuperSonics.

« Depuis le premier jour, nous avons toujours dit que nous avions besoin de ces trois éléments pour pouvoir faire n’importe quoi, pour avoir n’importe quel type de succès au cours d’une saison NBA, et c’est la compétitivité, l’unité et la responsabilité », a déclaré Ham. « D’ailleurs à partir de là, notre travail et notre préparation nous mèneront aussi loin que cela nous mènera, et nous sommes restés fidèles à la forme avec ça.

« Tout le monde dans le bâtiment, à travers ces moments difficiles du début de saison, est resté positif, est resté encourageant. »

Reportage de l’Associated Press.

