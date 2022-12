En Bolivie, l’alphabétisation fait une profonde différence

PUCARANI, Bolivie – Anacleta Mamani n’a pas de dents, mais un sourire heureux : elle a appris à lire et à écrire à l’âge de 71 ans, et se sent maintenant tellement autonome, elle veut courir une course sur route dans sa communauté indigène dans les hautes terres boliviennes près de La Paix.

« Je ne veux pas mourir sans savoir lire et écrire », a déclaré Mamami, qui a appris à faire les deux en aymara, sa langue maternelle. Elle s’est jointe à près d’un millier d’Autochtones qui ont présenté des compétences en lecture, en mathématiques et autres à des jurys et ont partagé un repas en commun avant de recevoir leurs certificats d’alphabétisation dimanche sur la place centrale de Pucarani, la principale ville de la région près du lac Titicaca.

L’analphabétisme est le plus élevé dans les zones les plus rurales de la Bolivie, en particulier dans les plaines semi-arides entre les sommets andins, à plus de 3 800 mètres d’altitude. Une sécheresse prolongée a rendu la vie encore plus difficile pour ces personnes, qui cultivaient traditionnellement des pommes de terre, du quinoa et des fèves et élevaient des lamas et des moutons.