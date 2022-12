En Bolivie, l’alphabétisation fait une profonde différence

PUCARANI, Bolivie (AP) – Anacleta Mamani n’a pas de dents, mais un sourire heureux : elle a appris à lire et à écrire à l’âge de 71 ans, et se sent maintenant tellement autonome qu’elle veut courir une course sur route dans sa communauté autochtone en Bolivie. hautes terres près de La Paz.

Mamami fait partie des plus de 20 000 personnes âgées, principalement des femmes de communautés rurales à faible revenu, qui ont appris à lire et à écrire cette année dans le cadre de « Bolivia Reads », un programme d’alphabétisation parrainé par le gouvernement.

« Je ne veux pas mourir sans savoir lire et écrire », a déclaré Mamami, qui a appris à faire les deux en aymara, sa langue maternelle. Elle s’est jointe à près d’un millier d’Autochtones qui ont présenté des compétences en lecture, en mathématiques et autres à des jurys et ont partagé un repas en commun avant de recevoir leurs certificats d’alphabétisation dimanche sur la place centrale de Pucarani, la principale ville de la région près du lac Titicaca.

La Bolivie, l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud, avait un taux d’analphabétisme de 23 % en 1995. Grâce à “Bolivia Reads”, ce taux a été réduit à 2,7 %, faisant de la Bolivie l’un des pays de la région avec de bons niveaux d’alphabétisation, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

La plupart des étudiants ont dû travailler pendant leur enfance ou n’avaient pas les moyens de payer les frais. Certains n’ont jamais mis les pieds dans une école.

Susana Falcón, secrétaire à l’éducation de la ville de Pucarani, est émue en se remémorant les larmes d’un homme de 90 ans lorsqu’il a pu écrire son propre nom.

Ce sont des apprenants déterminés, mais les cours sont arrivés terriblement tard pour certains, et ils ont tous besoin de l’aide du gouvernement, a déclaré Carlos Montes, un enseignant de l’éducation des adultes.

« Beaucoup sont venus ici à pied depuis des communautés éloignées. Ils sont motivés pour apprendre, mais ils dorment pendant les cours, et certains oublient rapidement leurs leçons parce qu’ils ont des symptômes de la maladie d’Alzheimer », a déclaré Montes.

Wilma Mamani, 36 ans, a dû quitter l’école lorsqu’elle était enfant pour aider ses parents dans les champs. Elle a appris à lire et à écrire cette année pour pouvoir aider ses enfants. “Plusieurs fois, j’ai eu honte de ne pas pouvoir les aider lorsqu’ils avaient des questions sur leurs devoirs”, a-t-elle déclaré.

L’analphabétisme est le plus élevé dans les zones les plus rurales de la Bolivie, en particulier dans les plaines semi-arides entre les sommets andins, à plus de 3 800 mètres d’altitude. Une sécheresse prolongée a rendu la vie encore plus difficile pour ces personnes, qui cultivaient traditionnellement des pommes de terre, du quinoa et des fèves et élevaient des lamas et des moutons.

Les étudiants en alphabétisation ont également appris à construire des serres solaires qui permettent de cultiver des fruits, des légumes et des plantes médicinales dans une région où seules les pommes de terre pouvaient être cultivées auparavant. Et avec leurs diplômes, chaque diplômé a reçu deux poussins à élever en cadeau de la ville.

“J’ai étudié pendant deux ans quand j’étais enfant, mais j’ai quitté l’école et j’ai oublié. Maintenant, j’apprends à nouveau », a déclaré Eloy Poma, un agriculteur de 62 ans qui a reçu un ordinateur portable du ministère de l’Éducation. “Je veux en apprendre plus. Je peux déjà utiliser l’ordinateur et guider ma communauté.

