En Belgique, les psychiatres prescrivent des visites gratuites de musées à leurs patients, voici pourquoi

Aller au musée pour aider à prendre soin de votre santé ? L’idée peut paraître surprenante, mais elle fait son chemin. A Bruxelles, les professionnels de la santé mentale peuvent désormais conseiller à leurs patients souffrant de dépression, d’anxiété ou de stress de visiter un musée à des fins thérapeutiques.

Ce projet pilote de six mois permet aux psychiatres du CHU Brugmann d’envoyer leurs patients dans l’un des nombreux musées de la capitale belge. Ces prescriptions muséales permettent aux patients d’aller profiter d’une exposition gratuite avec quelques amis et membres de la famille. Ils pourront se rendre au Musée de la Mode et de la Dentelle, au Musée des Egouts, au Musée GardeRobe MannekenPis ou encore à la CENTRALE d’Art Contemporain.

Cette initiative s’inspire d’un programme canadien lancé en 2018 par une organisation de médecins francophones appelée Médecins francophones du Canada. Elle a permis à ses milliers de médecins membres d’envoyer gratuitement leurs patients souffrant de dépression, de diabète ou de maladies chroniques au Musée des beaux-arts de Montréal. Il a depuis engendré des initiatives similaires en Suisse et en France.

Le projet pilote belge vise à évaluer l’impact des institutions culturelles sur la santé mentale et le bien-être. La communauté scientifique s’accorde déjà sur les multiples vertus thérapeutiques de l’art et, par extension, de la « thérapie muséale ». Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont récemment découvert que le contact avec des œuvres d’art réduit considérablement l’anxiété et le stress, par exemple.

Il a également été démontré que les visites de musées aident à prévenir et à gérer les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Une équipe de chercheurs australiens et sud-africains a découvert que ces thérapies culturelles peuvent améliorer la fonction cognitive chez les personnes atteintes de démence.

Si une chose est sûre, c’est que visiter un musée est bon pour la santé. Cette activité permet d’apaiser les douleurs et souffrances chroniques, tout en luttant contre l’isolement de certaines des personnes les plus vulnérables de la société. “Tout peut avoir une valeur thérapeutique s’il aide les gens à se sentir bien et à entrer en contact avec eux-mêmes”, a déclaré le Dr Johan Newell, psychiatre à l’hôpital universitaire Brugmann, au Guardian. “[Museum visits on prescription are] juste un outil supplémentaire qui pourrait aider les gens à sortir de chez eux : se resocialiser, renouer avec la société.

Delphine Houba, échevine de la culture, du tourisme, des grands événements et de l’équipement communal de la ville de Bruxelles, voit également dans cette initiative un moyen de renforcer l’accès à la culture. «Même avant Covid, pour certaines personnes, il [was] pas facile d’ouvrir la porte d’un musée, ils ne se sentent pas à l’aise, ils pensent que ce n’est pas pour eux. Et je veux vraiment montrer que les lieux culturels sont pour tout le monde », a-t-elle déclaré à The Observer.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici