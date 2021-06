En battant le Portugal de Ronaldo, la Belgique prouve qu’ils sont plus que de simples buts – ils ont aussi du courage

Ce n’est pas souvent que cette équipe belge, avec tout son talent offensif, est limitée à un seul tir cadré. Le Portugal a réussi, mais malheureusement pour les champions d’Europe en titre, l’effort de Thorgan Hazard a volé dans le filet et leur tournoi est terminé.

La génération dorée de la Belgique affrontera l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020, après leur victoire 1-0, mais de justesse. Les progrès ont également eu un coût après que Kevin De Bruyne et Eden Hazard aient été forcés de se blesser au cours d’une seconde mi-temps frénétique qui n’aurait pas pu être plus différente d’une première 45 minutes largement prudente.

C’est généralement la sainte trinité de De Bruyne, Hazard et Romelu Lukaku qui remporte les matchs en Belgique, mais cette fois, c’était à trois de derrière Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Thomas Vermaelen avec un âge combiné de 101 ans. Sur un terrain lourd à l’Estadio Olimpico de la Cartuja à Séville, ils ont tenu Cristiano Ronaldo & Co. à distance et à la fin, un tir cadré était tout ce qui était nécessaire pour l’équipe classée n ° 1 mondiale.

Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

« En première mi-temps, nous jouions haut et mettions la pression sur le Portugal, mais en regardant cette seconde mi-temps, nous avons de la chance de gagner », a admis Vermaelen par la suite. « Le Portugal nous a rendu la tâche très difficile. Nous devions vraiment rester concentrés. Cela nous a coûté beaucoup d’énergie, mais nous avons un peu de temps pour récupérer et maintenant nous attendons avec impatience le match contre l’Italie. »

Avant le match, l’entraîneur belge Roberto Martinez a demandé à ses joueurs d’être « patients » contre une équipe portugaise heureuse d’attendre sa chance de contre-attaquer, mais pendant 42 minutes, ils l’ont poussé à la lourdeur. Alors que Renato Sanches a traversé le milieu de terrain pour donner une chance précoce à Diogo Jota et Ronaldo a touché la cible avec un coup franc, le meilleur moment de la Belgique a été Thibaut Courtois utilisant un jeu de jambes soigné pour se déplacer autour de l’attaquant de la Juventus dans sa propre surface de réparation.

À l’approche de la mi-temps, la Belgique avait à peine troublé la moitié du Portugal avant que Hazard ne récupère le ballon sur le côté gauche de la surface de réparation. Deux touches plus tard, il avait donné l’avantage à la Belgique avec un tir qui a dévié si violemment que Rui Patricio a commencé à se déplacer dans la mauvaise direction. C’était l’un des six tirs produits par la Belgique contre 23 pour le Portugal.

« Dans ce genre de matchs, vous devez saisir vos chances à deux mains », a déclaré Hazard. « Le gardien s’attendait à ce que je choisisse l’autre coin, alors le ballon est entré. »

Aussi bonne que soit la frappe, Patricio sera déçu quand il la reverra.

Le patron du Portugal, Fernando Santos, a été audacieux avec ses remplacements, faisant entrer Bruno Fernandes et Joao Felix à peine 10 minutes après le début de la seconde mi-temps, et à la fin la Belgique s’accrochait. Ruben Dias a vu une tête de balle repoussée par Courtois et Raphael Guerreiro a frappé le poteau avec le gardien du Real Madrid immobile et réduit à espérer le meilleur.

« Je n’avais pas beaucoup de travail à faire lors des trois matchs précédents, mais je savais que ce ne serait pas le cas contre le Portugal », a déclaré Courtois. « Je suis fier de mes coéquipiers, ils ont très bien défendu. »

La dernière chance est revenue à Félix, dont le tir dans les arrêts de jeu a dérapé. Le Portugal est une meilleure équipe que celle qui a gagné en France il y a cinq ans, mais il faut plus que du talent pour gagner des tournois majeurs.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes. Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+

DIMANCHE 27 JUIN

• Pays-Bas vs République tchèque (11h50 HE)

• Belgique vs Portugal (14h50 HE)

• NYCFC contre DC United (18 h HE)

• Dallas contre Nouvelle-Angleterre (21 h HE)

LUNDI 28 JUIN

• Croatie vs Espagne (11 h 50 HE)

• France vs Suisse (14h50 HE)

MARDI 29 JUIN

• Angleterre contre Allemagne (11 h 50 HE)

• Suède vs Ukraine (14 h 50 HE)