En bas mais pas dehors ! L’Inde à 10 s’incline face aux champions d’Asie du Qatar 1-0

Un Qatar dominant a battu l’Inde 1-0 aux éliminatoires conjoints de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 au stade Jassim Bin Hamad, à Doha. Le Qatari Abdel Aziz Hatim a fait la différence entre les deux équipes, inscrivant un vainqueur à la 34e minute.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en septembre 2019, l’Inde avait tenu les champions d’Asie sur un nul et vierge. Avec l’aimable autorisation du résultat, l’Inde reste à trois points en six matches, tandis que le Qatar occupe une bonne place en tête du groupe E avec 19 points en sept matches.

Le Qatar, comme à son habitude, l’a joué entre eux dès le coup d’envoi dans ses efforts pour trouver des espaces dans le milieu de terrain indien. Ils ont obtenu leur premier corner à la deuxième minute mais le tir d’Abdelkarim Hassan a passé au-dessus.

Dès la minute suivante, les champions d’Asie ont eu leur premier timide au but indien mais Gurpreet Singh Sandhu a plongé bas à sa droite pour récupérer le but d’Abdel Aziz Hatim.

L’équipe de football indienne a reniflé un contre à la septième minute lorsque Manvir Singh s’est accroché à un ballon lâche et l’a renvoyé pour Bipin Singh sur le flanc gauche, mais ce dernier n’a pu trouver personne avec son centre.

Le premier carton jaune de la soirée a été envoyé à Rahul Bheke à la huitième minute pour un tacle sur le capitaine rival Hassal Al Haydos. 10 minutes plus tard, l’impact était plus important – Bheke a reçu des ordres de marche après avoir reçu son deuxième carton jaune du match pour une faute de handball. Le curleur vicieux résultant de Haydos a été repoussé par Gurpreet.

Entre les deux, Sunil a fait un long ballon à la 11e minute, mais a été protégé par Musaab Khidir alors même qu’il tentait acrobatiquement d’avoir une connexion. Manvir a réussi à le récupérer et a essayé de faire une percée, mais a été contrecarré.

Avec l’Inde réduite à 10 hommes, la domination du Qatar s’est encore accrue. Suresh Singh a emménagé dans le créneau vacant laissé après que Bheke a reçu un carton rouge, et le jeune est resté fidèle à l’essentiel, en appuyant fort et n’était pas intimidé, étant donné qu’il se battait avec les deux meilleurs du continent – Al Haydos et Abdel Karim.

L’Inde a eu sa première vraie chance à la 29e minute lorsque Ashique Kuruniyan a réussi à passer devant son marqueur et l’a tenté derrière la ligne défensive pour un Manvir précipité. Mais la touche de l’attaquant l’a laissé tomber de ce qui était une chance évidente pour l’Inde.

Cinq minutes plus tard, le Qatar prenait la tête. Abdelkarim a trouvé Almoez Ali à l’intérieur de la surface, qui s’est retourné et l’a mis à pied pour Abdel Aziz. La jungle des jambes n’a pas permis à ce dernier d’avoir un tir franc au but, mais il s’est permis le luxe de cette fraction de seconde supplémentaire, Abdel Aziz a réussi à l’envoyer devant Gurpreet.

Le Qatar a dominé, l’Inde a pressé et l’a gardé compact. Un contre à la 42e minute, cependant, a presque mené à l’égalisation. Sunil, avec toute son expérience, a protégé Bassam Alrawi lorsqu’il a trouvé Manvir. L’attaquant dégingandé, esquivé, est allé à l’extérieur, puis a pivoté dans l’autre sens pour ouvrir un pied gauche, mais ce tir a été bloqué par une mêlée de jambes qataris.

L’équipe de football indienne a été rasée de près dans le temps additionnel, cette fois Gurpreet gardant AbdelKarim à distance, alors que le Qatar se dirigeait vers la pause avec une avance de but solitaire. Cependant, cela ne s’est pas terminé sur une note douce pour l’Inde en première mi-temps, l’entraîneur-chef Igor Stimac ayant reçu un carton jaune.

En changeant, Udanta Singh est venu pour Sunil Chhetri, le brassard porté par Sandesh Jhingan. Et presque immédiatement après, Gurpreet a dû faire de son mieux pour contrecarrer Abdel Karim à bout portant.

Six minutes plus tard, il a repoussé un tir instantané de Mohammed Muntari qui, d’un virage rapide, avait renversé tout le monde dans la surface.

Il n’y avait aucun doute sur la domination totale du Qatar, et ils ont obtenu un barrage de corners pendant la phase, mais ils n’ont pas pu créer l’impact qu’ils voulaient.

Pendant ce temps, l’héroïsme de Gurpreet continuait. Sa présence physique, ces grandes mains, ses réflexes et son attitude alors qu’il donnait des coups de poing, de poing et même utilisait ses jambes au maximum pour contrecarrer le Qatar.

À la 68e minute, Lalengmawia ‘Apuia’ Ralte a remplacé le débutant Glan Martins, puis à la 75e minute, Akash Misra a remplacé Bipin Singh. Apuia était calme et continuait à se déplacer dans les espaces vacants pour apporter son soutien chaque fois que l’Inde en avait possession. Une telle occasion s’est produite dans le 76e minute quand Apuia et Akash ont joué un une-deux et l’ont fait pour Ashique. Mais ce dernier ne pouvait pas le garder dans la fente pour Udanta ou Manvir – la défense rivale l’interceptant.

La minute suivante, Almoez Ali a reçu un carton jaune pour avoir fait tomber Suresh Singh par derrière.

Stimac a introduit un double remplacement à la 84e minute, Abdul Sahal remplaçant Ashique et Liston Colaco remplaçant Suresh.

Le Qatar a eu sa meilleure chance de la seconde moitié avec environ quatre minutes de temps réglementaire au compteur, lorsque le remplaçant Abdullah Alahraq a balancé un long-ranger sur le premier poteau. Cependant, le ballon a ricoché et est sorti du jeu. Sandesh Jhingan a fait un dernier effort pour lancer un contre pour l’Inde dans le temps additionnel alors qu’il chargeait sur le terrain et tentait de jouer Manvir Through au but. Cependant, un tacle ultime de la défense qatarie signifiait que le match se terminait en faveur de cette dernière.

