En Australie, un style victorien relooké avec une ambiance moderniste maussade

L’ancienne maison d’Ariane et Andrew Vincent à Melbourne, en Australie, était le genre d’endroit dont les gens rêvent : une maison à trois étages près de la plage avec vue sur la baie de Port Phillip.

Mais après des années passées à gravir tous ces escaliers – et à poursuivre trois enfants en pleine croissance (maintenant âgés de 18 à 23 ans) entre les étages – « nous étions prêts à vivre de plain-pied », a déclaré Mme Vincent, 55 ans, consultante en entreprise qui a travaillé dans le secteur de l’ameublement. industrie. «Nous voulions une piscine et une maison familiale plus amusante.»

Il y a six ans, ils ont trouvé quelque chose à Brighton, une banlieue voisine, qui a conquis leur cœur : une maison victorienne en brique de 1889 recouverte d’enduit de béton, sur un terrain d’un quart d’acre avec une cour ensoleillée orientée au nord et l’une des plus anciennes et des plus grandes. des oliviers qu’ils avaient jamais vus.