En Australie, la tente de boxe Outback de Fred Brophy est la dernière du genre

Soraya "Miss Mauler" Johnston combat Caitlin Duffie, une bénévole du public, le 12 août à Mount Isa, en Australie. Les boxeurs portent des gants très rembourrés pour éviter de se blesser. Le showman australien de quatrième génération Fred Brophy, à gauche, a réuni un groupe de boxeurs qui font le tour de l'Outback australien à la recherche de volontaires pour frapper en cours de route.

MOUNT ISA, Australie – La foule à l’extérieur avait bu plusieurs verres et commençait à s’agiter lorsque Fred Brophy a convoqué ses boxeurs au centre de la tente et leur a tendu une bouteille de porto. Un par un, ils ont bu des gorgées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vin. Puis ils sont sortis pour rencontrer les 300 cow-boys, mineurs et éleveurs de bière qui avaient hâte de voir de l’action.

« Qui veut se battre ? Brophy a demandé à la foule en liesse. Sept hommes et deux femmes sont montés sur une scène étroite pour avoir la chance de se faire frapper au visage.

Des troupes de boxe itinérantes comme celle de Brophy étaient autrefois courantes en Australie. Mais la transformation de l’Australie en un pays progressiste et urbanisé s’est faite au prix de certaines de ses traditions frontalières indisciplinées.

Aujourd’hui, la troupe de Brophy est la dernière du genre en Australie, une relique d’une époque révolue avant Netflix lorsqu’un match de boxe arrosé était le divertissement à succès d’une petite ville. Aux yeux de certains Australiens, la fin de tels événements non réglementés est un signe de progrès. Mais pour d’autres, c’est une autre étape vers la perte d’un mode de vie dans l’Outback.

“C’est pourquoi ils viennent tous au spectacle”, a déclaré Brophy, 69 ans, peu de temps avant une liste de combats du vendredi soir le mois dernier dans la ville minière de Mount Isa, dans le Queensland. “Ils savent que quand je pars, ça y est, ils n’en verront pas un autre.”

Brophy est un spruiker de quatrième génération, comme on dit en Australie : un showman qui incite les passants à payer environ 25 $ pour regarder – ou rejoindre – l’événement. Sa mère était trapéziste; son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale sous le choc, est devenu opérateur de cirque en difficulté. Brophy a grandi en voyageant de ville en ville, aidant à monter la tente où il emmenait d’autres enfants pour quelques centimes avant les combats pour adultes. Son acharnement à se battre l’a conduit à une adolescence troublée dont il porte encore les cicatrices.

“J’ai été harponné, abattu, ceinturé, écrasé”, a déclaré Brophy, qui boitait. “J’ai 85 plombs de fusil de chasse dans cette jambe et 17 dans celle-là parce que j’ai ceinturé des gens, alors ils sont allés chercher une arme à feu et m’ont tiré dessus”, a-t-il déclaré en désignant ses blessures. “Les médecins allaient me couper la jambe mais j’ai dit : ‘Non, je vais en avoir besoin pour les danses.’ ”

Il lui manque des parties de deux doigts, qu’il a coupés dans une tentative infructueuse d’évasion de prison et une tentative de prouver son amour à sa femme, selon son autobiographie.

Après s’être installé, Brophy a lancé sa propre tente de boxe itinérante. Il raconte aux foules que la boxe a été le premier sport australien, né lorsque des condamnés britanniques et, plus tard, des chercheurs d’or se sont affrontés pour quelques pièces ou un flacon de rhum.

Le format n’a pas beaucoup changé depuis. Toute personne munie d’un billet et suffisamment sobre pour monter sur scène peut combattre l’un de ses boxeurs. Gagnez et ils obtiennent 70 $ pour trois minutes d’effort. Les perdants reçoivent un autocollant – et quelques ecchymoses.

Chaque challenger signe une renonciation indiquant qu’il ne poursuivra pas pour ce qui est généralement des blessures mineures, comme un nez qui saigne ou une lèvre cassée. La police, quant à elle, est ravie de voir Brophy arriver en ville.

“Cela élimine la frustration dans la communauté”, a déclaré le Sgt. Jake Lacy du service de police du Queensland alors qu’il s’arrêtait devant la tente avant les combats. C’était le week-end du rodéo de Mount Isa – le plus grand d’Australie – et la ville de 20 000 habitants regorgeait de jeunes hommes assoiffés de bière. “Nous disons aux gens:” Ne le faites pas ici, allez dans la tente de Fred et combattez l’un de ses gars “, afin qu’ils puissent perdre dans un environnement contrôlé”, a déclaré Lacy.

La troupe sillonnait le pays. Mais Brophy n’emmène plus son émission en Nouvelle-Galles du Sud ou à Victoria après avoir déclaré que les États avaient exigé qu’il organise les combats dans un ring approprié.

“Je ne change pour aucun politicien, aucun bureaucrate ou aucun cuivre dans le monde”, a-t-il déclaré à la foule à Mount Isa.

Il a ensuite battu un tambour en présentant ses boxeurs par les surnoms qu’il leur avait donnés – également des retours à une époque moins politiquement correcte. Lorsque Tony Tseng a rejoint la troupe il y a dix ans, Brophy lui a donné le surnom de “Chopstix”.

“Je pense que c’est la première chose qui est venue à l’esprit de Fred”, a déclaré Tseng, 38 ans, qui est venu en Australie en tant que tout-petit de Taiwan. Le surnom l’a d’abord irrité, a-t-il dit. Mais avec le temps, il l’avait adopté.

“Je vis le rêve, vraiment”, a déclaré Tseng, un instructeur de boxe et d’arts martiaux. Il gagne parfois plus de 1 000 $ lors d’un séjour de boxe de quatre nuits comme celui de Mount Isa. “Beaucoup de gens n’arrivent pas à faire leur passion dans la vie.”

Pour Tseng, les premières secondes d’un combat sont les plus angoissantes alors qu’il essaie de déterminer s’il fait face à un prétendant alimenté par le courage liquide ou à un ancien pro. De nombreux spectateurs filment désormais les combats, ajoutant un autre danger.

“Vous n’êtes qu’à une erreur de faire le coup de projecteur de quelqu’un d’autre”, a déclaré Nick Larter, un avocat de la défense pénale de 42 ans dont le surnom de boxeur est “The Barrister”. (Battez-le et il vous défendra gratuitement, aime dire Brophy.)

“Je défends les meurtriers, les violeurs et les voleurs de banque, puis je viens ici et je plie les gens en deux”, a déclaré Larter en riant.

Une blessure au bras a empêché The Barrister de boxer à Mount Isa, alors il aidait Brophy avec le spectacle. Après que Brophy ait jumelé les boxeurs et les challengers, la foule bruyante s’est engouffrée à l’intérieur de la tente au son du “Ring of Fire” de Johnny Cash et s’est assise sur des chaises pliantes et des balles de foin entourant un tapis en caoutchouc.

“Amenez le premier client”, a crié Brophy alors qu’un homme mince en kaki et une chemise à col se levait nerveusement. Tseng lui a facilité la tâche, attirant les huées de la foule en faisant semblant de frapper son adversaire à l’arrière de la tête.

Le deuxième combat était une équipe d’étiquettes impliquant quatre femmes, ou “Sheilas”, dans la langue vernaculaire salée de l’Outback de Brophy. Quelques minutes plus tôt, Soraya Johnston avait diffusé en direct à ses 55 000 fans sur TikTok. Maintenant, le mannequin de Sydney est entré dans le ring de fortune avec son visage enduit de vaseline. Son père était la légende de la boxe sous tente Glynn “The Friendly Mauler” Johnston, qui avait remporté tous ses plus de 1 000 combats dans la tente de Brophy. Mais c’était son premier concours.

Son adversaire est sorti en se balançant, chaque faneur tirant un rugissement de la foule. À la fin du premier tour, Glynn Johnston a dit à sa fille d’arrêter d’être douce avec la femme. Soraya a commencé à attaquer, atterrissant jab après jab, et elle et son partenaire ont gagné de justesse. Ensuite, les quatre femmes se sont embrassées.

“C’était sur ma liste de choses à faire”, a déclaré Caitlin Duffie, l’une des challengers, en buvant une bière et en retirant de la vaseline de ses cheveux après le combat. Elle était venue dans le Queensland rural pour un séjour de deux semaines en tant qu’infirmière, était tombée amoureuse de l’Outback et y était restée un an. “C’est notre Far West”, a-t-elle déclaré. “Il est en train de changer, probablement pour le mieux.”

Un combat par équipe particulièrement féroce a opposé deux frères au mineur local Caleb Teece, connu sous le nom de “Little White Lightning”, et le neveu de 17 ans de Soraya Johnston.

“Nous sommes ivres, mec”, a admis par la suite Arlen Hepi, l’un des frères. Il a déclaré qu’ils avaient beaucoup bu pendant plus de sept heures et que les publications sur les réseaux sociaux le prouvaient. Compte tenu de leur état, les frères se sont équipés bien sur le ring, même si Hepi a déclaré que son frère était tombé malade dès la fin du combat.

“Il crachait”, a déclaré Hepi, une marque violette sur l’arête du nez.

Lors du combat final de la nuit, le frère aîné de Soraya – un vétéran de la boxe sous tente – a affronté un mineur de forte carrure coiffé d’un chapeau de cow-boy. À mi-chemin du combat des poids lourds, le mineur a enlevé sa chemise et la foule est devenue folle. Puis il a tenté un coup de poing Muay Thai volant qui les a tous les deux fait tomber dans les gradins.

À la fin des trois minutes, Brophy a poussé les mains des deux combattants en l’air. C’était un match nul – la seule surprise de la soirée.

Brophy dit qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite et que son émission est plus populaire que jamais. Mais son élan est un peu plus fatigué qu’il ne l’était autrefois, et chaque année, il lui est plus difficile de monter sur scène. Au final, il dit qu’il appliquera la même règle à lui-même qu’aux milliers de challengers qui sont passés sous sa tente.