En aurez-vous pour votre argent avec les vitamines pour la croissance des cheveux ?

Les vitamines pour la croissance des cheveux sont conçues pour favoriser la croissance de nouveaux cheveux et renforcer les follicules existants après la chute des cheveux. Ils sont souvent commercialisés comme des pilules magiques qui donneront du volume et un éclat sain à vos cheveux. Mais s’agit-il uniquement de publicité ou fonctionnent-ils réellement ?

Il y a du vrai derrière les carences en vitamines et la santé des cheveux. Cependant, la recherche sur les suppléments miracles pour la croissance des cheveux fait défaut. Ainsi, selon la raison pour laquelle vos cheveux s’amincissent, les vitamines pour la croissance des cheveux peuvent valoir la peine. Voici ce qu’il faut savoir avant d’acheter.

Lire la suite: Meilleures vitamines pour la croissance des cheveux

Les vitamines pour la croissance des cheveux fonctionnent-elles?

La réponse courte est… c’est compliqué. Aucune étude clinique ne soutient définitivement les suppléments de vitamines qui restaurent la croissance des cheveux et préviennent leur chute. La capacité d’un supplément de vitamines à aider la santé des cheveux dépend de ce qui cause la perte de cheveux. Si c’est à cause des médicaments que vous prenez ou des conditions médicales, les vitamines pour la croissance des cheveux ne vont pas aider. Certains suppléments de vitamines pour la croissance des cheveux aident à renforcer et à restaurer la brillance des cheveux, mais généralement uniquement si votre problème est une carence en vitamines. Elles vont n’améliore pas la croissance de vos cheveux si vous n’avez pas de carence en vitamines.

Les vitamines pour la croissance des cheveux peuvent également contribuer à garder les cheveux en bonne santé. Mais bien qu’ils puissent aider à l’apparence et à la force, ils ne vous donneront pas des cheveux ressemblant à Raiponce. De nombreux nutriments contenus dans ces suppléments sont liés à la croissance des cheveux (comme biotine et vitamines A, C et E). Cela ne signifie pas que la prise de ces vitamines fera repousser vos cheveux plus longtemps et plus épais.

Kazmulka/Getty Images



Quelles vitamines sont bonnes pour la croissance des cheveux?

Les cheveux malsains peuvent se présenter de plusieurs façons, bien que les caractéristiques les plus courantes soient l’amincissement des cheveux, les mèches cassantes et faibles, la matité et le manque de croissance. La meilleures vitamines pour la croissance des cheveux regorgent de nutriments comme la biotine, la vitamine C et la vitamine E. Il existe de nombreux vitamines et minéraux essentiels qui jouent un rôle dans la santé des cheveux, y compris, mais sans s’y limiter :

Si vous n’obtenez pas ce dont vous avez besoin de votre alimentation, que ce soit en raison de restrictions alimentaires ou de conditions médicales qui ont un impact sur le tube digestifles suppléments vitaminiques peuvent aider à combler les lacunes.

Svitlana Romadina/Getty Images



Devriez-vous acheter des vitamines pour la croissance des cheveux?



Les meilleures vitamines pour la croissance des cheveux ne valent pas l’argent sauf si vous avez une carence en vitamines. Ils ne sont pas une capsule magique pour des cheveux prêts à être commercialisés, et vous ne voulez pas en prendre trop.

Dans certains cas, des changements dans votre mode de vie et votre alimentation peuvent aider plus que les vitamines. Les vitamines sont censées être des compléments à votre alimentation, pas un remplacement. Régimes pauvres en calories, en matières grasses et en protéines peut contribuer à des cheveux malsains et la perte de cheveux connue sous le nom de effluve télogène. Ne vous inquiétez pas : la perte de cheveux par effluvium télogène est généralement réversible une fois que votre alimentation est corrigée.

Dans l’ensemble, vous feriez mieux de vous concentrer sur ce que vous mangez et votre mode de vie plutôt que de compter sur les vitamines pour la croissance des cheveux. Assurez-vous que votre le régime est bien équilibré et comprend des protéines, des légumes et des graisses saines. Donner à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement est la meilleure chose que vous puissiez faire pour la croissance des cheveux.

Les vitamines pour la croissance des cheveux ne fonctionnent pas vraiment pour la personne moyenne. Cependant, si vos cheveux sont cassants ou faibles en raison de l’âge ou d’une carence en vitamines, les suppléments de vitamines pour la croissance des cheveux peuvent aider à leur redonner un peu de leur éclat naturel.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.