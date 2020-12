South_agency / Getty Images

Le racisme fait des ravages en jours, mois, années volés. Fatigué du temps qui m’a été enlevé, j’ai décidé de quitter l’Amérique.





Quand j’ai quitté l’Amérique pour la première fois, j’ai laissé derrière moi une vie d’attente pour la fin du racisme.

C’était en 2013, j’avais 23 ans et je venais de terminer l’université. J’ai acheté un aller simple daté du jour de la cérémonie de remise des diplômes. Alors que l’avion décollait de JFK et atterrissait à Trinidad, le soulagement m’a submergé. J’ai enfin senti que je pouvais respirer. Je n’avais aucun plan sur la façon dont je ferais une vie pour moi-même, mais je savais qu’il n’y en avait pas pour moi en Amérique. Pourtant, j’ai essayé maintes et maintes fois, même après ce moment, de retourner dans la maison que je connaissais, pour me rendre compte à nouveau que cela ne m’embrasserait jamais pleinement en tant que femme noire.

Mesurer les méfaits du racisme, de quelque chose d’aussi englobant et d’aussi subtil que manifeste, est une tâche impossible. Mais quand j’ai finalement pris la relève et que je suis partie, ma décision est née hors du temps qui m’avait été volé. Les heures que j’ai passées à internaliser des messages négatifs sur la noirceur, à déménager après avoir été expulsée des quartiers, à reconfigurer mon identité et mon corps pour essayer d’apaiser les normes blanches, et à implorer les autres de reconnaître la douleur et le traumatisme que j’avais endurés. Combattre pour survivre en tant que femme noire en Amérique m’avait épuisé.

Comment puis-je expliquer le nombre de secondes, minutes, jours, années, que j’ai attendu et attendu pendant une journée sans couleur par le racisme? C’est impossible à quantifier, mais voici ma meilleure estimation: il y a les centaines d’heures que j’ai passées à absorber astucieusement des leçons d’histoire quand j’étais enfant, mes cheveux crépus tressés ou tirés en bouffées afro, me demandant pourquoi les visages bruns de mes manuels qui ressemblaient aux miens étaient regroupés en chapitres seulement sur leur douleur et leur lutte. La lune s’est levée haut les nombreuses nuits que j’ai passées au lit à contempler la hideur du racisme qui a incité des foules de Blancs à crier et à se moquer des petites filles et garçons noirs qui osaient s’aventurer dans des pâturages plus blancs à la recherche d’une éducation. Derrière les ténèbres de mes paupières jouaient des images de Noirs asservis séjournant dans les bois du Sud, seule l’étoile du Nord servant de phare d’espoir pour leur liberté.

D’innombrables levers de soleil ont illuminé les difficultés de ma mère à la recherche des nécessités de base pour elle et sa famille. Mère seule, elle a travaillé pendant des décennies comme infirmière en soins palliatifs au chevet de patients mourants – dont certains étaient vieux et blancs et appelaient ses épithètes raciales – pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. Le soleil s’est couché sur de nombreux dîners de famille pendant que maman essayait d’expliquer pourquoi nous ne pouvions plus fréquenter la «bonne» école.

«Je n’ai pas les moyens d’acheter, je suis désolée», disait maman quand nous avons été expulsés de notre quartier de Floride, la voix lourde de honte et de défaite.

J’ai passé 300 heures de mon enfance à faire des voyages en voiture du New Jersey au Texas, en Floride et inversement, 30 heures à déplacer les affaires de ma famille de maison en maison. Une fois, nous avons attaché des matelas au capot de notre voiture et avons ri en fourrant des serviettes dans les fenêtres fissurées pour empêcher la pluie de s’infiltrer et de nous tremper.

De telles épreuves n’ont jamais arrêté le travail de mes tirants. En tant que jeune femme, j’ai noué mes lacets de baskets trop souvent pour compter et chronométrer les heures, la basse de la musique dans mes oreilles donnant le rythme de ma quête pour maigrir comme les femmes blanches que je regardais à la télévision. Je me suis enterré dans mes études et maintenu la plupart du temps des notes A à l’école et à l’université, le tout dans une quête de mobilité sociale, d’assimilation et de «réussite». Peut-être qu’alors, j’espérais, je serais plus désirable et acceptable dans le monde blanc qui promettait confort et sécurité.

En tant qu’écrivain, j’ai soutenu pendant des années que des générations de personnes ne devraient jamais hériter de la richesse ou des difficultés uniquement basées sur la couleur de leur peau, et que nous devons combler l’écart de richesse raciale de l’Amérique par des réparations si le pays aspire vraiment à l’égalité.

«Je ne vois pas la couleur» était le rejet le plus courant que j’ai entendu de mon écriture, comme si la ghettoïsation américaine de la noirceur était quelque chose de difficile à voir.

C’était particulièrement évident pour moi lorsque j’ai passé 72 semaines de ma vie enceinte. Lors de ma première visite chez le médecin prénatal, j’ai attendu trois heures pour être vu par un médecin de sexe masculin blanc pendant 10 minutes dans une clinique qui desservait principalement des femmes noires.

«Votre prochain rendez-vous avec le médecin aura lieu dans environ quatre semaines», m’a dit l’infirmière, même si j’avais à peine reçu des soins médicaux. J’ai su à ce moment-là que je devrais passer plus de temps à chercher un autre médecin.

Par la suite, je me suis assis pendant deux heures au téléphone avec la bureaucratie de Medicaid avant de pouvoir voir un médecin dans un «meilleur» quartier de la ville qui desservait une clientèle plus diversifiée. J’ai quitté le cabinet du nouveau médecin avec une prescription de lévothyroxine pour l’hypothyroïdie après que des tests sanguins ont révélé que je ne produisais pas assez d’hormones thyroïdiennes nécessaires au développement normal d’un fœtus. Si j’avais attendu comme le suggère mon médecin, ma santé aurait été menacée. Et mon premier-né a peut-être eu des problèmes de développement ou même est mort dans mon ventre, nous laissant une autre statistique de mortalité infantile ou maternelle noire.

J’ai enduré sept heures de travail au total pour mettre au monde mes deux enfants. Au cours de ces premières heures de leur vie, j’ai prié pour que je trouve un moyen de subvenir aux besoins, de les soutenir et de les protéger du racisme qui a rendu ma vie tellement plus difficile. Que le monde les verrait à travers mes yeux, dans toute leur perfection, pour toujours.

Mais quand j’ai essayé d’envisager l’avenir que mes enfants noirs auraient en Amérique, je ne pouvais que voir leur vie gâchée par la douleur, les épreuves et la dégradation. J’étais hanté par la peur que mon fils devienne le prochain Trayvon Martin ou Tamir Rice – des garçons noirs abattus par la police ou des justiciers pour simplement exister. Sur le petit visage brun de ma fille, j’ai vu la vulnérabilité des filles noires comme Honestie Hodges, décédée du coronavirus à 14 ans, trois ans seulement après son arrestation violente par la police du Michigan qui a fait la une des journaux. Avec eux à la remorque, j’ai embarqué sur un vol de retour vers mon pays d’origine, espérant que ce choix pourrait les mettre sur une trajectoire plus sûre. Un rempli de bienvenue et d’opportunités pour leur noirceur.

Des siècles après que des millions d’Africains réduits en esclavage aient traversé l’Atlantique dans le ventre des navires négriers, leurs esprits et ceux des millions de vies noires revendiquées par l’appétit blanc pour la souffrance des Noirs, hantent l’Amérique. Ils soutiennent les millions de Noirs américains qui luttent toujours pour survivre à un système génocidaire vieux de plusieurs siècles. Ils me visitent dans mes cauchemars. Leur dos est marqué, leurs poignets, leurs chevilles et leur cou sont meurtris et leurs corps sont criblés de balles.

Les lésions béantes créées par le racisme systémique se creusent et continuent de s’aggraver alors que des milliers de vies de Noirs sont revendiquées par Covid-19, qui a eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur qui étaient déjà insuffisamment armées pour gagner la guerre contre la pandémie. Les familles de couleur sont plongées dans le désespoir économique dans une reprise en «K» qui favorise les familles blanches et ferme les yeux sur la souffrance des Noirs. C’est l’un des moments les plus sombres de l’Amérique, et l’étoile du Nord ne peut pas conduire les Noirs à la lumière de la liberté.

Deux ans se sont écoulés depuis que j’ai quitté l’Amérique pour de bon, acceptant enfin que le pays ne tienne jamais sa promesse de devenir citoyen à part entière pour les Noirs. J’ai compté les siècles de combats consacrés par les Noirs américains et les centaines d’heures que j’ai passées à réfléchir, à endurer et à me battre – et j’ai réalisé que je ne pouvais voir aucune fin à la lutte de mon vivant.

J’ai 30 ans et ma vie n’est pas encore parfaite, mais c’est tellement mieux. Ma sœur m’a rejoint sept mois après mon déménagement et ma mère nous a rejoints dans les mois qui ont suivi. Ensemble, nous prenons le petit déjeuner et buvons du café tous les matins pendant que les enfants jouent, libérés des fardeaux que nous aurions certainement portés si nous étions restés aux États-Unis. Si maman avait attendu plus longtemps, elle, en tant qu’infirmière, aurait pu faire partie de ceux dont la vie a été revendiquée par Covid-19.

Il est difficile de ne pas être submergé par la culpabilité de survivre et de s’échapper alors que tant de personnes continuent de souffrir. Tout le monde n’a pas le choix. Et s’éloigner des liens familiaux et communautaires est difficile. Je comprends pourquoi quelqu’un n’a pas pu faire ce sacrifice.

Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas sacrifier non plus – un autre moment.

Tiffanie Drayton est une écrivaine qui travaille sur son premier mémoire sur la fuite du racisme américain (Penguin / Random House 2021). Elle avait précédemment écrit pour Vox sur ce que les réparations signifient pour les femmes noires et Américains vivant à l’étranger qui ont voté aux élections de 2020.