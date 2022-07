En attente d’une unité accessible, cette femme de St. John’s est coincée dans sa chambre

Phyllis Churchill pose pour une photo dans sa chaise dans sa maison à St. John’s. (Garrett Barry/CBC)

Le monde de Phyllis Churchill mesure 290 centimètres de large et 315 centimètres de long – à peu près neuf pieds et demi sur 10 pieds et demi.

Quand on y ajoute son lit, sa chaise et sa commode, les trois traits principaux de sa vie, elle se rétrécit encore plus.

Il y a une fenêtre dans sa chambre, mais elle ne peut pas tendre la main pour regarder par là. Elle passe ses journées assise sur sa chaise, déchirant des puzzles de recherche de mots et des jeux de peinture par numéro sur son iPad.

Churchill est piégée, une prisonnière efficace dans sa propre chambre, en raison d’une combinaison de problèmes de mobilité croissants et d’un logement qui ne peut pas être adapté à ses besoins.

Deux séries d’escaliers séparent sa chambre de la cuisine et du salon de son logement public de la rue Watson à St. John’s. Sa fille dit qu’elle n’y est pas allée depuis près d’un an.

Hormis les rendez-vous médicaux, lorsqu’elle est déplacée avec l’aide d’une ambulance, Churchill ne quitte pas sa chambre.

“Le seul mot auquel je peux vraiment penser est isolement. Elle est isolée de tout”, a déclaré sa fille, Samantha Churchill.

“Je ne serais pas capable de le faire. Je ne sais pas comment elle fait et parvient toujours à être heureuse, à rire et à sourire.”

L’été dernier, Samantha et l’aide à domicile de sa mère ont réussi à emmener Phyllis s’asseoir au soleil pendant un après-midi. Elle n’a pas eu cette expérience depuis.

“Ils sont très inquiets pour moi”, a déclaré Phyllis Churchill à propos de sa famille et de ses amis. “Ils n’aiment pas ça.”

Sur la liste d’attente

Samantha et Phyllis ont demandé à la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador l’année dernière un logement accessible et attendent depuis lors sur une liste d’attente.

Environ 600 des quelque 5 500 logements de la société de logement sont partiellement ou entièrement accessibles.

Ils ont également cherché sur le marché privé une unité qui pourrait répondre à leurs besoins, en utilisant des outils en ligne comme Facebook, mais ils disent que cela ne va pas plus vite.

“J’ai essayé de me trouver un endroit où vivre et je me heurte à des murs de briques. Je ne trouve rien, rien du tout”, a déclaré Phyllis Churchill.

John Abbott, le ministre provincial responsable de la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré que l’organisme travaillait avec la famille pour trouver quelque chose de convenable, mais c’est une période difficile.

“Dans notre propre parc de logements, c’est un défi parce que nous n’avons tout simplement pas les unités”, a-t-il déclaré. “Nous cherchons à construire du neuf, mais cela n’arrivera pas aujourd’hui.”

John Abbott est le ministre responsable de la Newfoundland and Labrador Housing Corporation. (Ted Dillon/CBC)

La société se tourne vers le marché locatif privé pour obtenir de l’aide, mais Abbott a déclaré que les mises en chantier ont chuté au début de la pandémie de COVID-19, il y a donc moins d’options aujourd’hui.

“Quand je parle à mes collègues à travers le pays, [it’s] très, très similaire », a-t-il déclaré.

Fardeau quotidien

Il y a trois ou quatre ans, selon Samantha, sa mère a reçu un diagnostic d’ataxie cérébelleuse, une maladie qui cause des difficultés d’équilibre et de mobilité.

Après cela, elle s’est cassé l’épaule et a dû se faire insérer une plaque d’acier.

En conséquence, sa mobilité est considérablement réduite. Elle a un fauteuil roulant à l’étage pour l’aider à se déplacer, mais cela ne peut pas conquérir les escaliers.

Phyllis dit qu’elle ne se sent pas seule dans sa chambre, grâce aux visites de sa travailleuse à domicile, Janice May, et de sa fille.

Elle a dit que sa santé mentale était “plutôt bonne, compte tenu”.

Samantha Churchill est la fille de Phyllis Churchill. Elle passe beaucoup de temps dans l’appartement de sa mère, l’aidant dans les tâches quotidiennes qu’elle ne peut pas accomplir elle-même. (Garrett Barry/CBC)

Mais Samantha dit que malgré tous les efforts de sa mère pour avoir un visage courageux, elle remarque quelques jours difficiles.

“Elle a du mal, je pense. Elle essaie de ne rien dire, mais on peut en quelque sorte le dire”, a-t-elle déclaré.

Samantha s’inquiète également de la sécurité et des voies de sortie possibles en cas d’incendie dans son unité ou dans les autres unités à proximité.

Pour l’instant, ils cherchent des alternatives — et rêvent de la vie qu’ils pourraient avoir dans une unité plus adaptée.

