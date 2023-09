En attente depuis 27 ans, pourquoi le projet de loi sur les réserves des femmes est à nouveau au centre de l’attention

Le Cabinet de l’Union a approuvé le projet de loi sur les réserves des femmes, ont indiqué des sources. Cette évolution intervient au milieu d’une session spéciale de cinq jours du Parlement.

Les femmes parlementaires représentent moins de 15 pour cent des effectifs du Lok Sabha, tandis que leur représentation est inférieure à 10 pour cent dans de nombreuses assemblées d’État, selon les données relatives au projet de loi sur les réserves féminines en attente depuis près de 27 ans.

Le dernier développement concret sur la question remonte à 2010, lorsque le Rajya Sabha a adopté le projet de loi alors que des maréchaux escortaient certains députés qui s’opposaient à la décision de réserver 33 pour cent des sièges aux femmes au Lok Sabha et dans les assemblées d’État, mais le projet de loi est devenu caduc car il ne pouvait pas être passé par Lok Sabha.

Même si le BJP et le Congrès ont toujours soutenu le projet de loi, l’opposition d’autres partis et les demandes de certains de quotas pour les classes arriérées au sein du quota de femmes ont été des points de friction clés.

Plusieurs partis se sont prononcés dimanche en faveur de l’adoption et de l’adoption du projet de loi sur les réserves féminines au cours de la session parlementaire de cinq jours qui a débuté lundi, mais le gouvernement a déclaré qu’une « décision appropriée serait prise au moment opportun ».

Dans l’actuel Lok Sabha, 78 femmes ont été élues, ce qui représente moins de 15 pour cent de l’effectif total de 543 membres.

Au Rajya Sabha également, la représentation des femmes est d’environ 14 pour cent, selon les données partagées par le gouvernement avec le Parlement en décembre dernier.

Plusieurs assemblées d’État comptent moins de 10 pour cent de représentation féminine, notamment l’Andhra Pradesh, l’Arunachal Pradesh, l’Assam, Goa, le Gujarat, l’Himachal Pradesh, le Karnataka, le Kerala, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Manipur, le Meghalaya, l’Odisha, le Sikkim, le Tamil Nadu, le Telangana, Tripura et Pondichéry.

Le Bihar, l’Haryana, le Pendjab, le Rajasthan, l’Uttrakhand, l’Uttar Pradesh et Delhi comptaient entre 10 et 12 pour cent de femmes députées, selon les données gouvernementales de décembre 2022. Chattisgarh, le Bengale occidental et le Jharkhand étaient en tête du classement avec 14,44 pour cent, 13,7 pour cent et 12,35 pour cent de femmes députées, respectivement.

Au cours des dernières semaines, plusieurs partis, dont le BJD et le BRS, ont exigé la réactivation du projet de loi, tandis que le Congrès a également adopté une résolution lors de la réunion de sa commission de travail du Congrès d’Hyderabad dimanche.

Bien que l’on ne sache pas quel pourcentage de réserves peut être proposé dans un nouveau projet de loi, le projet de loi de 2008, qui a été adopté au Rajya Sabha en 2010 avant d’être devenu caduc suite à la dissolution du Lok Sabha, proposait de réserver un tiers de tous les sièges au Lok Sabha et assemblées législatives dans chaque État pour les femmes. L’UPA était au pouvoir lors de la dernière tentative de faire adopter le projet de loi.

Selon un article disponible sur PRS Legislative, il proposait également un quota dans le quota pour les SC, les ST et les Anglo-Indiens, tandis que les sièges réservés devaient être alternés après chaque élection générale.

Cela signifiait qu’après un cycle de trois élections, toutes les circonscriptions auraient été réservées une fois.

La réserve devait être opérationnelle pendant 15 ans.

Avant la tentative ratée de 2008-2010, l’histoire de cette question était mouvementée puisqu’un projet de loi similaire avait été présenté en 1996, 1998 et 1999.

Une commission parlementaire mixte présidée par Geeta Mukherjee avait examiné le projet de loi de 1996 et formulé sept recommandations.

Cinq d’entre elles ont été incluses dans le projet de loi de 2008, notamment la période de réservation de 15 ans et la sous-réservation pour les Indiens anglo-saxons.

Celles-ci comprenaient également des réserves dans les cas où un État dispose de moins de trois sièges au Lok Sabha (ou moins de trois sièges pour les SC/ST) ; réservation pour l’assemblée de Delhi ; et en remplaçant « au moins un tiers » par « autant que possible, un tiers ».

Deux des recommandations n’ont pas été intégrées dans le projet de loi de 2008 ; le premier visait à réserver des sièges au Rajya Sabha et aux conseils législatifs et le second était à sous-réserver pour les femmes OBC après que la Constitution étend la réserve aux OBC.

Le projet de loi de 2008 a été renvoyé au Comité permanent du droit et de la justice, mais il n’a pas réussi à parvenir à un consensus dans son rapport final.

Le Comité a recommandé que le projet de loi « soit adopté par le Parlement et mis en œuvre sans plus attendre ».

Deux membres du comité, Virender Bhatia et Shailendra Kumar (tous deux appartenant au parti Samajwadi), ont exprimé leur désaccord en déclarant qu’ils n’étaient pas opposés à l’octroi de réserves aux femmes, mais qu’ils n’étaient pas d’accord avec la manière dont ce projet de loi était rédigé.

Ils avaient recommandé que chaque parti politique distribue 20 pour cent de ses billets à des femmes, que la réservation ne dépasse pas 20 pour cent des sièges et qu’il y ait un quota pour les femmes appartenant aux OBC et aux minorités.

Le comité permanent a également envisagé d’autres méthodes pour accroître la représentation.

Une suggestion était de demander aux partis politiques de nommer des femmes pour un pourcentage minimum de sièges, mais le comité a estimé que les partis pourraient contourner l’esprit de la loi en nommant des femmes à des sièges où il y avait des chances de perdre.

Une autre recommandation était de créer des circonscriptions binominales, dans lesquelles des femmes occuperaient l’un des deux sièges de ces circonscriptions.

Le Comité estime que cette décision pourrait « aboutir à réduire les femmes à un statut de servitude, ce qui irait à l’encontre de l’objectif même du projet de loi », a déclaré le PRS.

Le Comité a conclu que la question des réserves au Rajya Sabha et aux Conseils législatifs devait être examinée de manière approfondie dans la mesure où les chambres hautes jouent un rôle tout aussi important en vertu de la Constitution.

Concernant la question des réserves concernant les femmes OBC, le Comité a déclaré que « toutes les autres questions pourront être examinées en temps opportun par le gouvernement sans plus tarder à l’heure actuelle dans l’adoption du projet de loi ».

Le projet de loi de 2008 s’est heurté à l’opposition du SP, du RJD et du JD(U), bien que les partis aient publiquement exprimé leur soutien.

Le gouvernement aura besoin du soutien des deux tiers dans chaque chambre du Parlement pour que le projet de loi soit examiné et adopté.

Beaucoup estiment qu’il n’est pas possible de réserver des sièges au Rajya Sabha en raison du système actuel d’élections à la chambre haute.

Les membres des assemblées d’État élisent les députés du Rajya Sabha au moyen d’un vote unique transférable, ce qui signifie que les voix sont d’abord attribuées au candidat préféré, puis au candidat préféré suivant, et ainsi de suite.

Ce système ne peut s’adapter au principe de réserver un certain nombre de places à un groupe particulier. Actuellement, Rajya Sabha n’a pas de réservations pour les SC et ST.

Par conséquent, tout système prévoyant des réserves au Rajya Sabha implique que la Constitution doit être amendée pour abandonner le système de vote unique transférable.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)