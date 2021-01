La peur croissante de la grippe aviaire a été une aubaine pour les pisciculteurs de plusieurs États de l’Inde, les consommateurs méfiants se tournant vers les fruits de mer et les substituts de viande pour remplacer le poulet et les œufs de leur alimentation. Mais le poisson que vous mangez est-il sûr?

Une étude d’enquête menée dans 241 fermes piscicoles à travers 10 États indiens a trouvé des preuves de niveaux élevés de plomb et de cadmium dans les fermes piscicoles et d’autres preuves de graves violations des normes de santé publique et de sécurité alimentaire ainsi que du bien-être animal environnemental.

On a constaté que le Tamil Nadu avait la pire qualité de l’eau dans les fermes piscicoles, tandis que l’Andhra Pradesh et le Bengale occidental ainsi que les fermes de Pondichéry présentaient des risques de santé publique de haut niveau. Les fermes du Tamil Nadu, du Bihar et de l’Orissa se sont avérées les plus nocives pour l’environnement.

Poisson toxique

Il a été constaté que les fermes piscicoles des États de l’Inde présentaient des niveaux élevés de contamination par le plomb et le cadmium. Ces deux composants ont la capacité de se lier aux cellules lors de leur entrée dans le corps humain et de causer des dommages à long terme. Les poissons élevés dans de telles conditions peuvent eux-mêmes contenir des traces de ces substances et se retrouver sur les assiettes de consommateurs sans méfiance, causant d’immenses dommages à certains, comme les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Un exemple typique est le saumon d’élevage en Norvège qui a été initialement critiqué (et même interdit par la Russie en 2006) pour contenir des niveaux élevés de composés toxiques. En retour, la Norvège a fait pression au niveau international et a finalement reçu l’approbation de modifier les niveaux admissibles de cadmium et le plomb est le saumon.

Les enquêteurs de l’enquête sur l’aquaculture ont constaté que près de 40 pour cent des fermes pratiquaient l’utilisation prophylactique d’antibiotiques pour prévenir les flambées de maladies, qui constituaient une menace supplémentaire pour les poissons et la santé humaine.

‘Le poisson ne peut pas respirer’

Selon Koushik Raghavan, enquêteur principal du rapport, une majorité de fermes piscicoles sont confrontées au problème de surdose d’azote conduisant à des proliférations d’algues dans les étangs. Ceci est le résultat de systèmes de gestion des déchets négligeables ou inexistants utilisés par la plupart des fermes piscicoles intensives.

« L’eutrophisation coupe l’approvisionnement en oxygène au fond des étangs, laissant des millions de poissons à bout de souffle sous l’eau », a déclaré Raghavan à News18.

La gestion des déchets n’est pas seulement nécessaire pour recycler les écosystèmes naturels ou intensifs, elle est également essentielle pour garantir la qualité des poissons d’élevage via l’aquaculture.

«Les étangs sales chargés d’hormones stimulant la croissance conduisent à des poissons gonflés et malades qui ont une faible valeur nutritive et sont chargés d’antibiotiques», dit Raghavan.

Outre les déchets créés par les poissons d’élevage, les auteurs de l’étude ont également trouvé des preuves de défécation humaine dans certaines des fermes piscicoles étudiées à travers l’État. «Au Tamil Nadu, nous avons même trouvé des personnes se baignant dans et autour des fermes piscicoles à l’aide de savons. Nous avons trouvé des décharges près des fermes piscicoles du Bengale occidental et des déchets déversés dans des fermes du Bihar».

Ferme piscicole à côté de la décharge des eaux usées au Bengale occidental

Raghavan prévient qu’outre les violations évidentes du bien-être animal, l’utilisation non réglementée de médicaments dans les fermes piscicoles constitue également une menace, non seulement pour les poissons mais aussi pour ceux qui les consomment.

La résistance microbienne aux antibiotiques est un problème très réel dans le domaine de la santé où certaines souches de bactéries résistantes parviennent à se transférer d’un organisme à un autre lors de la consommation. « L’utilisation prophylactique d’antibiotiques dans les fermes piscicoles peut provoquer la résistance aux antimicrobiens chez les êtres humains et constitue un grave problème de santé publique. »

De plus en plus de scientifiques mettent en garde contre les produits chimiques et les médicaments indésirables administrés au bétail par l’industrie de la volaille, de la viande, des produits laitiers et de la pêche pour augmenter la productivité commerciale des fermes.

En 2020, plus de 2000 kg de poissons ont été détruits au Kerala car ils se sont avérés contaminés par de fortes doses de formol – un produit chimique utilisé pour conserver le poisson plus longtemps et augmenter sa durée de conservation. D’autres États comme Delhi ont également signalé des cas de poissons mélangés au formol.

Déchets mal gérés et épidémies de maladies

Près de 100 pour cent des fermes étudiées se sont révélées dépourvues de gestion des déchets et de graves violations des protocoles d’abattage.

Le manque de gestion des déchets crée un cycle toxique de déchets et d’antibiotiques où les médicaments sont administrés de manière non réglementée pour élever des poissons dans des environnements autrement inhabitables. Le manque de gestion des déchets pose non seulement un danger pour les poissons mais aussi des dommages environnementaux.

«On a découvert que presque toutes les fermes déversaient leurs déchets dans les cours d’eau et les rivières à proximité, renvoyant ainsi l’eau polluée dans le système pour l’usage humain», explique Raghavan.

Varda Mehrotra, directrice exécutive de la Fédération des organisations indiennes de protection des animaux (FIAPO) qui a entrepris l’étude en collaboration avec toutes les créatures grandes et petites (ACGS), a déclaré à News18 que les fermes piscicoles non réglementées du pays pourraient être le terrain de reproduction potentiel pour la prochaine catastrophe de santé publique.

Selon les règles de prévention de la cruauté envers les animaux (abattoirs) de 2001 et le règlement de 2011 sur la sécurité et les normes alimentaires (autorisation et enregistrement des entreprises du secteur alimentaire), tous les animaux, y compris les poissons, doivent être étourdis avant l’abattage et la mise à mort finale doit être effectuées dans des abattoirs agréés.

Crevettes pourries utilisées comme aliments pour animaux

Aucune des fermes étudiées par la FIAPO ne s’est avérée suivre les protocoles. Cela a été confirmé par les enquêteurs qui ont découvert de fréquentes épidémies dans 50 pour cent des fermes visitées.

« Nous sommes actuellement au milieu de la crise de la grippe aviaire. Des milliers d’oiseaux sont actuellement abattus. Nous avons eu la grippe porcine dans le passé. Nous savons déjà que nous contractons ces maladies zoonotiques et nous savons aussi pourquoi. Et elles toutes ont une composante animale », dit Mehrotra.

Depuis l’épidémie de Covid-19, de nombreux experts ont appelé à des réformes dans la manière dont la viande, la volaille et les produits laitiers sont transformés. Mais malgré la teinte et le cri, le secteur reste désorganisé et non réglementé.

«L’absence de réglementation dans le secteur de la pisciculture intensive est une source de préoccupation majeure car elle a non seulement un impact écologique et potentiel sur la santé à long terme, mais révèle également à quel point la barre est basse pour le bien-être animal dans le pays», déclare Mehrotra.

Étant donné que les fermes piscicoles devraient absorber près des deux tiers de l’approvisionnement en poisson de l’Inde, il est peut-être temps de regarder ce qu’il y a dans votre assiette et comment il y est arrivé. Comme le dit Anjali Gopalan, administrateur délégué d’ACGS, nous sommes au bord d’un « désastre de l’aquaculture », qui pourrait même l’emporter sur la grippe aviaire ou H1N1.