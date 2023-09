En attente d’aide au Maroc

Le tremblement de terre massif dans le centre du Maroc, qui a tué au moins 2 900 personnes, était inhabituel pour cette partie du pays – et cela fait partie du qu’est-ce qui l’a rendu si mortel.

Claire Parker a rendu compte sur le terrain des villages reculés les plus durement touchés.

« C’est très différent, par exemple, du tremblement de terre en Syrie et en Turquie plus tôt cette année, où les gens étaient encore en train de retirer les survivants quelques jours plus tard, je pense en partie à cause de la mauvaise construction de ces bâtiments », a déclaré Parker.

Quelques jours plus tard, de nombreux survivants attendent toujours des produits de première nécessité et se sentent abandonnés. Le Maroc s’est également montré réticent à accepter l’aide extérieure, ce qui a déconcerté les gouvernements étrangers. En l’absence d’aide gouvernementale, les Marocains ordinaires tentent de combler les lacunes.

« La solidarité manifestée par les Marocains ordinaires a été stupéfiante », a déclaré Parker. « Nous avons vu maintes et maintes fois, sur ces routes de montagne très sinueuses, étroites et très difficiles à parcourir, des centaines de petites voitures remplies de couvertures, de lait, d’eau et de couches, toutes ces fournitures se dirigeant vers ces régions isolées. villages simplement par sentiment d’obligation d’aider.

Le pays a déclaré trois jours de deuil à l’échelle nationale alors que les sauveteurs et les équipes de secours se mobilisent. Certains résidents ont décrit utilisant leurs mains nues pour sortir leurs proches des décombres.

Voici comment et où faire un don pour aider les survivants du tremblement de terre au Maroc.