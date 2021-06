En attendant le Pixel 6

Le mois de juin vient de commencer et avec un rapide coup d’œil au calendrier, vous commencez à… oh mon Dieu, cela va être une année longue et lente. 2021 pourrait devenir l’année technologique la plus inintéressante depuis un certain temps, à moins qu’une entreprise ne puisse livrer. J’ai l’impression que tout ce qui vaut la peine de faire en ce moment est d’être assis ici patiemment, essayant d’attendre le Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google pour arriver.

N’en déplaise aux autres joueurs du jeu, mais que devons-nous attendre d’autre ?

Le Samsung Galaxy Fold 3, un pliable à 2 000 $ qui n’apportera probablement pas de changements spectaculaires par rapport au Fold 2 de l’année dernière ? Je suis sûr que ce sera bien, mais nous sommes sur le point de laisser les canapés derrière nous et de retourner dans le monde. Les téléphones de canapé ont eu leur heure de briller. Nous devons redevenir mobiles, mon frère. Il n’y a pas non plus de Note 21 et je ne suis pas sur le point de m’enthousiasmer pour un Galaxy S21 FE.

La gamme Galaxy Watch 4 avec Wear OS ? OK, cela pourrait être amusant et je suis enthousiasmé par l’avenir de Wear et le fait que Samsung revienne, mais nous parlons toujours de smartwatches. J’aime une montre connectée, vous le savez. Est-ce que j’attends avec impatience les montres intelligentes comme mon prochain téléphone ? Non non Non.

Un OnePlus 9T ? Nous supposons qu’ils en feront un, n’est-ce pas ? Écoutez, je pensais que le OnePlus 9 Pro était un téléphone solide, mais c’est aussi une sacrée baleine, l’appareil photo n’était pas spécial et la durée de vie de la batterie était horrible. Pour être honnête, le téléphone était aussi à la limite de la moche. Cela ne m’a pas laissé en vouloir plus, donc à moins que OnePlus ne le change complètement avec le 9T, je ne peux pas dire que je suis très enthousiasmé par les derniers mois de 2021 de OnePlus.

Après tout ça, que reste-t-il ? Motorola est devenu silencieux après Edge + de l’année dernière et la chose la plus intéressante que nous sachions d’eux est la fuite d’une nouvelle montre intelligente haut de gamme. Sony a annoncé deux téléphones qui ont l’air excellents, mais au moment où ils seront lancés aux États-Unis à des prix exorbitants, ils ressembleront à de vieilles nouvelles. Non pas que ce ne seront pas de bons téléphones, c’est juste qu’ils nous en ont déjà parlé et nous ont ensuite demandé d’attendre des mois pour enfin jouer.

Et cela nous ramène au Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Nous pensons que les deux utiliseront la propre puce de Google qui leur permettra d’abandonner Qualcomm. Les dessins ont fuité et ils ont l’air sauvages comme l’enfer d’une manière si mauvaise qu’ils pourraient être bons. Nous sommes à peu près sûrs qu’une grande refonte de l’appareil photo est à venir avec ce design fou. Android 12 pourrait apporter toute la nouvelle fonctionnalité de l’interface utilisateur en exclusivité Pixel. Il semble vraiment que Google pourrait (enfin) tout mettre en œuvre sur une ligne Pixel.

Encore une fois, excuses à tous ceux qui jouent encore, mais à moins que vous n’ayez quelques tours dans vos manches, je serai là à attendre vous savez quoi.

Des rendus chauds réalisés par la légende, @PhoneDesigner.