En attendant la baisse des ventes de logements en juin

Les ventes en attente de maisons existantes en juin, telles que mesurées par les contrats signés, ont chuté de 1,9% par rapport à mai, selon la National Association of Realtors.

Les ventes sont également en baisse de 1,9% par rapport à juin 2020. Les ventes en attente sont un indicateur prévisionnel de ventes conclues dans un à deux mois.

« Les ventes en attente ont oscillé depuis janvier, indiquant un tournant pour le marché », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de Realtors. « Les acheteurs sont toujours intéressés et veulent posséder une maison, mais les prix record des maisons font reculer certains. »

Les prix en mai ont augmenté de près de 17% par rapport à mai 2020, selon la dernière lecture de l’indice national des prix des maisons S&P Case-Shiller. C’est le gain annuel le plus important jamais enregistré. Les prix en juin pourraient très bien dépasser cela, étant donné l’offre encore restreinte de maisons à vendre, surtout dans le bas de gamme du marché.

Les prix sont élevés parce que l’inventaire a été si bas. Mais cela commence à changer. Le nombre de logements nouvellement inscrits en juin a augmenté de 5,5% par rapport à juin 2020, selon Realtor.com.

« Avec des prix record et des taux hypothécaires toujours proches des plus bas records, les vendeurs reconnaissent les conditions favorables », a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com.

Au niveau régional, les ventes en attente ont augmenté de 0,5 % en juin par rapport à mai et de 8,7 % par rapport à il y a un an. Dans le Midwest, les ventes ont augmenté de 0,6 % par mois mais ont chuté de 2,4 % par an.

Dans le Sud, les ventes en attente ont baissé de 3 % par mois et de 4,7 % par rapport à juin 2020. Dans l’Ouest, les ventes ont diminué de 3,8 % par mois et de 2,6 % par an.

Les taux hypothécaires ont légèrement augmenté au début du mois de juin, ce qui n’a fait qu’aggraver les problèmes d’abordabilité. Les taux sont ensuite redescendus à la fin du mois. Yun prévoit que les taux hypothécaires augmenteront plus régulièrement vers la fin de l’année.

« Cette hausse va adoucir la demande et freiner l’appréciation des prix », a-t-il ajouté.

Les ventes de maisons neuves, qui sont comptabilisées par contrats signés, ont également chuté en juin, en baisse de 6% pour le mois et de près de 20% en glissement annuel, selon le recensement américain.