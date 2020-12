La plupart des Américains ne sont probablement pas surpris par la descente post-électorale du président Donald Trump dans un chaos toujours plus profond, la négligence et l’auto-absorption insensible. Mais cela ne facilitera pas les trois prochaines semaines et le changement.

Même si la délivrance est proche, l’angoisse de se préparer à ce qui va se passer ensuite est toujours présente. Quand cela arrive, c’est toujours un coup dur. C’est toujours un choc, encore, et ce n’est pas parce que nous n’y prêtons pas attention. Nous en avons trop. Et franchement, c’est un soulagement que tant d’entre nous continuent d’être aussi choqués.

Il ne faut jamais ignorer les épaules lorsqu’un commandant en chef offre pardons et clémence aux criminels de guerre condamnés et aux criminels en col blanc, aux copains et alliés et aux escrocs avec des amis haut placés. Surtout quand tant de personnes sont en prison en raison d’anciennes lois et d’exigences qui ont été dépassées par les progrès de la science du cerveau ou de la nouvelle réflexion sur les infractions liées aux drogues, et qui dans certains cas ont été modifiées par les États sans être rendues rétroactives. Surtout quand tant de détenus sont des gens de couleur.

La réponse du COVID américain est un échec tragique

Il ne faut jamais ignorer les épaules lorsqu’un président se rend à son club de golf de luxe en Floride pour prendre les liens après des mois de négociations douloureuses pour le soulagement du COVID-19. Marie Antoinette n’avait rien sur Trump. Ne vous laissez pas berner par son insistance d’après-match sur des chèques de 2000 $ dans chaque pot. Il avait des mois pour faire cette demande et convaincre les républicains que ce n’était pas négociable. Au lieu de cela, il a fait son mouvement dans un vidéo trois jours avant Noël et deux jours après que le Congrès se soit finalement mis d’accord sur un accord. Cette saison des fêtes est maintenant une période de peur et de désespoir pour des millions de personnes confrontées à la faim, à l’expulsion et à la fin des allocations de chômage.

Il ne faut jamais ignorer les épaules lorsque le chef d’une grande nation abandonne son peuple dans une pandémie, le laissant à la maladie et à la mort et faisant de son brillant et riche pays un modèle mondial d’échec. À partir des tests, de la recherche des contacts et identifier les mutations du coronavirus, aux pénuries d’équipements de protection individuelle et à une aide économique inadéquate, tardive et parfois inexistante, la réponse américaine a été une tragédie roulante d’erreurs, d’inaction, de confusion, de faux départs, de fausses informations, de propagande, de mensonges et de manque de respect pour la science.

Il ne faut jamais ignorer les épaules lorsqu’un parti politique entier trahit un pays tout entier. Les républicains ont élu puis maintenu en fonction un président qu’ils savaient depuis le début incapable de gérer une urgence, de protéger le bien-être général de ses concitoyens, d’utiliser ses vastes pouvoirs judicieusement et noblement, ou simplement de respecter un strict minimum de comportement éthique.

Dans le même temps, s’il y avait des doutes sur la capacité de la démocratie américaine à résister au test de résistance d’un dirigeant malhonnête déterminé à brûler la terre en quittant ses fonctions, ils se sont estompés. Nous garderons notre république, du moins pour le moment.

Les pardons de Trump:Corruption folle et système judiciaire séparé pour les alliés

Néanmoins, cela n’affaiblit pas la capacité d’être terrifié à chaque nouvel assaut ou tweet de Trump. Nous ne devons jamais ignorer un président qui répand des mensonges sur les votes et les élections et qui harcèle les tribunaux depuis des semaines avec des tentatives vaines pour renverser une élection libre et juste qu’il a perdue.

En attendant la vérité et la compétence

Dire que les États-Unis attendent beaucoup de président élu Joe Biden, c’est dire l’évidence, et dire que nous devons garder nos espoirs sous contrôle. Qui pourrait écrire assez vite pour énumérer tout ce qui doit être réparé, partout dans le gouvernement, et dans quel ordre, encore moins effectuer les réparations? C’est vrai pour la seule pandémie, avant même de prendre en compte les besoins urgents de l’économie, de l’environnement, des relations internationales, des inégalités raciales, de l’immigration, de l’état de droit, des idéaux américains et des dommages féroces que Trump a infligés aux agences fédérales. de A à Z.

Suer les petites choses:Les pentes glissantes et l’effet de grenouille bouillante expliquent comment le Parti républicain a succombé à Trump

Alors que la compétence et l’honnêteté reviennent, on ne peut qu’espérer que l’Amérique le remarquera et ne laissera plus jamais un Trump se reproduire.

Jusque-là, nous sommes tous Bart Simpson au tableau noir, citant à maintes reprises Martin Luther King: «L’arc de l’univers moral est long, mais il penche vers la justice. L’arc de l’univers moral est long, mais il s’incline vers la justice. L’arc de l’univers moral est long, mais il s’incline vers la justice. L’arc de l’univers moral est long, mais il s’incline vers la justice. «

