En atteignant la finale de la FA Cup, Chelsea peut racheter une saison déraillée par l’incertitude et le drame de la propriété

LONDRES – La saison la plus mouvementée de l’histoire moderne de Chelsea pourrait se terminer comme tant d’autres l’ont fait avant celle-ci : avec un autre trophée.

Chelsea reviendra à Wembley le 14 mai pour disputer la finale de la FA Cup contre Liverpool après avoir battu Crystal Palace 2-0 lors de la deuxième demi-finale de dimanche, grâce aux buts du remplaçant Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount. Ils peuvent même avoir un nouveau propriétaire d’ici là.

La banque d’affaires basée à New York Raine Group devrait identifier le soumissionnaire préféré parmi une liste restreinte de quatre dans les prochains jours. Une fois que le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports aura approuvé le parti choisi, la Premier League effectuera les tests de propriété requis – le directeur général Richard Masters a déclaré que l’achèvement précédent le plus rapide était de 10 jours « mais cela ne veut pas dire que le record ne peut pas être battu. »

Il est donc possible que la première pièce d’argenterie de Chelsea dans l’ère post-Roman Abramovich puisse arriver le plus tôt possible, le point culminant d’une période extrêmement incertaine de deux mois et demi qui a commencé avec la dernière visite de Chelsea à Wembley, Défaite finale de la Coupe Carabao en février contre (par coïncidence) Liverpool.

Le simple fait qu’ils aient cette opportunité témoigne du travail accompli par le manager Thomas Tuchel en naviguant dans une saison dont la victoire de dimanche était le 54e match de Chelsea toutes compétitions confondues. En revanche, Crystal Palace n’en a joué que 37.

Les attentes sont manifestement plus faibles à Palace – ce n’était que leur deuxième demi-finale de FA Cup depuis 1995 – et Tuchel possède une équipe avec une profondeur beaucoup plus grande en conséquence. Mais Chelsea a dû négocier un sort sans précédent depuis qu’Abramovich a laissé entendre que sa propriété pourrait évoluer avant que les sanctions du gouvernement britannique ne restreignent la capacité du club à fonctionner comme d’habitude. Les projets de voyage ont été plongés dans le chaos, les négociations contractuelles gelées, la boutique du club a fermé ses portes.

La première déclaration d’Abramovich – tenter d’éviter une vente en transférant «l’intendance et les soins» du club aux administrateurs de la fondation caritative de Chelsea – est intervenue la nuit avant d’affronter Liverpool en février, un match qu’ils ont ensuite perdu 11-10 aux tirs au but après un Match nul 0-0. Maintenant, Chelsea affrontera à nouveau Liverpool avec, espèrent-ils, leur désordre de propriété dans le rétroviseur.

« On a tout donné dans cette finale, comme vous le savez, et c’était un gros match qui s’est déroulé jusqu’au tout dernier penalty », a déclaré Tuchel après la demi-finale de dimanche. « Bien sûr, nous n’avons pas eu de chance et nous l’avons perdue.

« Nous voulons changer les choses. Cela ne nous rendra pas le titre de Carabao mais nous sommes ici. Nous étions ici la saison dernière en finale de la FA Cup, nous sommes ici à nouveau, et cela signifie beaucoup pour nous parce que la FA Cup est la coupe la plus prestigieuse, la plus traditionnelle du monde peut-être, disputée à Wembley.

« Il n’y a pas beaucoup de grands matchs auxquels participer. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous serons bien préparés car nous affrontons l’une des équipes les plus fortes du monde, qui a une forme exceptionnelle compte tenu des résultats. Nous allons essayer pour leur compliquer la vie. »

Chelsea s’est frayé un chemin devant Crystal Palace dimanche pour atteindre la finale de la FA Cup pour la troisième fois consécutive. Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Depuis cette première annonce d’Abramovich, l’identité même de Chelsea est remise en question – un club si irrévocablement façonné à l’image d’un bienfaiteur bienveillant, mais maintenant avec Tuchel essayant de maintenir les Blues à un niveau auquel ils se sont habitués.

Ils sont tombés légèrement à court en milieu de semaine, quittant la Ligue des champions au stade des quarts de finale malgré une performance héroïque au match retour au Real Madrid – et les séquelles d’une nuit aussi débilitante ont été mises en évidence dès le début ici.

Le patron du palais, Patrick Vieira, a abandonné sa forme habituelle pour faire correspondre Chelsea avec une défense à trois et, compte tenu des jambes de plomb des Blues au début, la première mi-temps a été une sorte d’impasse, notamment pour une blessure à Mateo Kovacic, forçant Loftus-Cheek. Présentation à la 26e minute.

Bien que Chelsea se soit amélioré après la reprise, le match semblait toujours dériver vers les prolongations lorsque Tyrick Mitchell a perdu le ballon à moindre coût au bord de la surface de réparation de Palace après 65 minutes et que les Blues ont breaké. Kai Havertz a cherché à centrer mais sa passe a dévié, tombant parfaitement pour Loftus-Cheek, dont le tir a survolé le gardien du palais Jack Butland via une légère déviation.

Ce fut tout un moment pour Loftus-Cheek de marquer son premier but de la saison, mettant fin à une série de 59 matchs et 56 tirs sans marquer.

Le plan de match de Palace a été annulé et ils ont été incapables de passer à la vitesse supérieure. Onze minutes se sont écoulées avant que Timo Werner ne fasse des incursions et chronométre une belle passe pour Mount, qui a inscrit une seconde à la maison pour sceller la place de Chelsea dans la pièce maîtresse du mois prochain.

Il y avait encore du temps pour une série de remplacements et une faute embarrassante de Romelu Lukaku – frappant le poteau à cinq mètres avec le but à sa merci – mais cela n’a pas affecté le remarquable record de Tuchel en demi-finale, désormais 11 sur 11 pour le Borussia. Dortmund, Paris Saint-Germain et Chelsea.

Plus impressionnant encore, c’est la sixième finale de Tuchel avec Chelsea en seulement 15 mois depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef. Et ce sera une troisième finale consécutive de la FA Cup après avoir perdu contre Arsenal en 2020 sous Lampard et Leicester City l’année dernière, renforçant le sentiment que Chelsea boucle la boucle.

« Avoir cette grande finale à la fin de la saison est énorme parce que cela vous donne cette joie d’avoir quelque chose qui attend et en ce moment si ce n’est pas seulement la ligue, qui est assez exigeante, mais vous avez une autre finale, qui vous donne un beaucoup de confiance et c’est un gros boost émotionnel », a déclaré Tuchel.

« Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est être bien préparé car ce sera un autre combat difficile compte tenu de la qualité et de la récente forme de Liverpool, il est incroyablement difficile de les battre », a ajouté Tuchel. « Mais c’est ce qu’est une finale de coupe – c’est gagner. Nous devons essayer de trouver un moyen de les battre. »

Chelsea trouve habituellement un moyen. Ils ont une autre chance de le faire maintenant – peut-être à l’aube d’une nouvelle ère.