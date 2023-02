En attaquant Vuhledar, la Russie prévoit une nouvelle poussée pour s’emparer du sud-est de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

BOHOYAVLENKA, Ukraine – Les forces russes ont lancé une vague d’attaques au milieu de l’hiver dans la région ukrainienne très disputée de Donetsk, sondant les défenses de Kyiv le long d’un nouveau tronçon du front oriental tentaculaire alors que les commandants du président Vladimir Poutine préparent une nouvelle poussée pour conquérir tout le sud-est de l’Ukraine. Les attaques de ces derniers jours se sont concentrées sur Vuhledar, une ville minière en grande partie déserte à 70 miles au sud-ouest de Bakhmut, où les combattants russes ont réalisé certains de leurs premiers gains territoriaux depuis des mois. Des panaches de fumée s’élèvent presque constamment de Vuhledar, et les bois sombres et les champs vallonnés entourant la ville sonnent avec des volées de mortier et d’artillerie de chaque côté.

“Ils ont poussé fort ces quatre derniers jours, mais nous les avons arrêtés”, a déclaré Dykanka, un combattant ukrainien que le Washington Post a accepté d’identifier uniquement par son indicatif d’appel en raison des risques de sécurité.

Au milieu des explosions d’artillerie qui ont secoué la neige des branches nues des arbres, Dykanka, 43 ans, faisait une pause le long d’une piste de chars coupée à travers une forêt à l’extérieur de Vuhledar. Une cache exposée d’obusiers prêts à l’emploi de 155 mm à proximité a été marquée comme “artillerie de l’armée américaine”.

Vuhledar se trouve à un virage crucial du champ de bataille près de l’endroit où le front oriental rencontre la ligne de contrôle de la Russie au sud, qui à son tour forme le «pont terrestre» très convoité de Poutine vers la Crimée depuis la Russie continentale. Il est proche d’une ligne ferroviaire reliant la Crimée, une plaque tournante pour les troupes et les approvisionnements russes, et la région du Donbass.

Dykanka et d’autres combattants ont déclaré que les troupes russes tentaient presque quotidiennement de submerger les forces ukrainiennes défendant Vuhledar et de briser les lignes ukrainiennes s’étendant au nord-ouest et au sud-est de la ville.

Jusqu’à présent, les Ukrainiens les ont retenus, ripostant avec de l’artillerie, en grande partie offerte par des alliés occidentaux, des tirs de mitrailleuses et des bombes improvisées larguées par des drones.

Mais alors que le premier anniversaire de l’invasion approche et que Moscou déploie des dizaines de milliers de renforts sur le front, les analystes militaires et les soldats sur le champ de bataille affirment que l’élan pris l’automne dernier par l’Ukraine lors de deux contre-offensives majeures est au point mort.

Et près de Vuhledar, au moins, l’initiative est même progressivement revenue à l’ennemi, disent-ils.

“Vous pouvez sentir l’intensité monter au cours de la semaine dernière”, a déclaré Andrii, un mitrailleur qui venait de terminer un séjour de cinq jours à l’extérieur de Vuhledar où il dormait dans une tranchée couverte de rondins lorsqu’il ne gardait pas son Browning monté entraîné sur Postes russes.

“Nous sommes plus dans une position défensive”, a déclaré Andrii. “Nous ne faisons pas de gains à partir d’ici.”

Des images de drones publiées le 26 janvier montrent des panaches de fumée s’élevant à travers Vuhledar, en Ukraine. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la date du tournage. (Vidéo : Reuters)

Plus au nord, près de Bakhmut, une attaque de plusieurs mois menée par des mercenaires de Wagner a aidé la Russie à capturer la ville minière de Soledar et les forces du Kremlin sont maintenant prêtes à prendre le contrôle de la ville. Près de Vuhledar, ils n’ont pas gagné de terrain significatif depuis novembre, lorsque les forces russes ont repris Pavlivka, un village juste au sud, qui a changé de mains plus d’une fois depuis l’invasion il y a près d’un an.

Mais dans une récente interview avec le Washington Post, le chef du renseignement militaire ukrainien, le major-général Kyrylo Budanov, a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 320 000 soldats russes en Ukraine, soit plus du double de la force d’invasion initiale estimée à 150 000 de Moscou. L’Ukraine, à son tour, fait face à un besoin aigu de plus de soldats et d’armes.

Poutine a insisté sur le fait que la Russie atteindrait ses objectifs de guerre, notamment dans un discours la semaine dernière célébrant la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne lors de la bataille de Stalingrad. Et son commandant nouvellement installé, le général Valery Gerasimov, a déclaré le mois dernier que le positionnement de la Russie en Ukraine s’était suffisamment stabilisé pour que les forces se concentrent « sur l’achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk ».

Donetsk est l’une des quatre régions du sud-est de l’Ukraine, avec Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia, que Poutine a prétendu, illégalement, avoir annexées, bien qu’il ne les contrôle pas militairement ou politiquement.

Les responsables militaires ukrainiens et des experts militaires extérieurs affirment cependant que la Russie pourrait ne pas être en mesure de tirer parti de l’avantage de la taille de ses forces.

Les pénuries de troupes, les échecs de commandement et, plus récemment, la diminution des munitions ont empêché les envahisseurs de profiter des conquêtes coûteuses au début de la guerre, de villes comme Lysychansk dans la région de Louhansk.

« Au début, ils avaient le matériel mais ils n’avaient pas les hommes. Maintenant, ils ont les hommes, mais ils n’ont pas l’équipement », a déclaré Konrad Muzyka, analyste de la défense et directeur de Rochan Consulting, basé en Pologne.

Les armes occidentales ont encore plus perturbé la doctrine militaire habituelle de la Russie consistant à rassembler une prépondérance de troupes et d’armes pour percer la ligne ennemie puis avancer plus profondément en territoire ennemi, a déclaré Muzyka. Le HIMARS (système de fusée d’artillerie à haute mobilité) fourni par les États-Unis, qui a été déployé en Ukraine l’été dernier et utilise des munitions guidées par GPS, s’est avéré particulièrement efficace pour cibler ce type de concentration de forces.

Muzyka et d’autres experts militaires affirment qu’une victoire sur Vuhledar et ses environs, à elle seule, aurait une valeur militaire limitée pour Moscou – un point qu’ils ont également soulevé à propos de Bakhmut. “Si Vuhledar tombe, ce sera au mieux une victoire tactique mineure”, a-t-il déclaré.

Mais chaque ville capturée, grande ou petite, représente un pas vers les objectifs de Poutine. Et à Moscou, où les responsables militaires ont jusqu’à présent fait l’objet de critiques virulentes de la part des faucons pro-guerre au sujet de ses défaites militaires, la pression pour des victoires, même symboliques, s’intensifie.

De nombreux Ukrainiens qui combattent ici pensent que c’est précisément ce que recherche la Russie.

“Vuhledar n’est pas une priorité stratégique en termes militaires, mais c’est une priorité stratégique pour la propagande russe”, a déclaré Oleksii Dmytrashkivskyi, porte-parole militaire du gouvernement régional de Donetsk et Zaporizhzhia.

Les forces combattant pour Vuhledar, selon les analystes, sont principalement des troupes d’infanterie navale de la 155e brigade russe de la flotte du Pacifique, des forces apparentées aux Marines américains. Leur présence met en place une sorte de revanche entre la 72e brigade mécanisée ukrainienne, qui a des forces déployées dans la région. Le 72e a affronté et largement battu le 155e dans les combats autour de Kyiv dans les premières semaines de l’invasion.

Dykanka, le soldat qui se repose dans les bois, a déclaré que son camp savourait une deuxième rencontre. “Il y a déjà beaucoup de Russes morts là-bas”, a-t-il déclaré. “Nous attendons juste qu’ils apportent de la viande fraîche.”

Bien que les escarmouches ici soient nombreuses et agressives, y compris 13 tentatives distinctes de percer les défenses ukrainiennes mercredi soir, elles n’indiquent pas qu’une force majeure se rassemble – du moins pas encore.

Les estimations des services de renseignement suggèrent que la Russie dispose d’environ six groupes tactiques de bataillons en rotation autour de Vuhledar, soit environ la moitié ou moins que ce qu’exigerait une opération majeure, selon Muzyka.

Au lieu de cela, la Russie pourrait essayer de forcer l’Ukraine à détourner des troupes de Bakhmut et d’autres zones chaudes vers Vuhledar. Ou ils peuvent tester la force ukrainienne à différents points le long de la ligne de front de 140 milles qui s’étend à travers Donetsk et Louhansk. Ou peut-être monter une tactique de diversion pour une offensive planifiée pour une toute autre zone. Ou une combinaison de tout cela.

“Il est difficile de savoir où nous en sommes dans le film”, a déclaré Dara Massicot, chercheuse en politique chez Rand Corp., interrogée sur les perspectives d’une nouvelle offensive majeure. “Clairement, il y a eu une directive pour avancer. Mais je ne vois aucun signe indiquant que la force est prête.

“Il ordonne aux forces de faire plus qu’elles ne sont capables de faire”, a ajouté Massicot, parlant de Poutine. “Cela pourrait être un aperçu de la façon dont ils gèrent une nouvelle offensive.”

Pour les civils de la région, les motivations de la Russie sont moins importantes que le bouleversement écrasant que les combats ont imposé à leur vie quotidienne. Des milliers d’habitants ont fui les villages environnants, laissant des maisons abandonnées pour abriter des soldats et des chiens errant pour se nourrir dans la neige. Beaucoup de ceux qui restent sont des personnes âgées. La petite ville a été dévastée par les combats, avec des bâtiments détruits sur presque tous les pâtés de maisons, selon un chef de peloton ukrainien qui était à Vuhledar cette semaine.

Même les volontaires humanitaires ont cessé de venir ces derniers jours, selon Valentyna Kalitch, 70 ans, qui se promenait dans son village de Katerynivka. La maison, qui, selon un combattant ukrainien de passage, était un « tir de char » depuis la position russe la plus proche, a été frappée à plusieurs reprises.

“C’est le plus effrayant la nuit”, a déclaré Kalitch, en posant le seau de baies rouges d’hiver qu’elle utilise pour fabriquer des médicaments contre l’hypertension. “Nous nous asseyons simplement dans le couloir et prions pour que cela ne nous frappe plus.”

Dans l’intervalle, les forces ukrainiennes affirment continuer à se défendre autour de Vuhledar.

Dans un bâtiment gouvernemental inutilisé servant de base de repli à plusieurs kilomètres au nord, un peloton s’est reposé une nuit récente après une série de déploiements en examinant la vidéo de leurs attaques, comme une équipe sportive regardant des rediffusions.

“Celui-là était trop loin”, a déclaré un soldat alors que des images de drones à la télévision grand écran montraient un obus d’obusier frappant derrière une limite d’arbres. Les drones de reconnaissance de l’unité avaient dirigé le ciblage vers la cachette russe. Un deuxième coup manqué également. “C’était trop près.”

Ensuite, il y avait un troisième. “Boom”, a-t-il crié alors qu’un panache de fumée, de poussière et d’équipement militaire explosait à l’écran et que la salle éclatait en acclamations.