En Asie centrale, un pipeline caché approvisionne la Russie en armes de haute technologie

Sur l’étiquette d’expédition, les drones chinois étaient présentés comme des dépoussiéreurs lourds, du genre utilisé par les vergers et les grandes fermes. Mais l’identité de l’acheteur – une société russe qui a acheté un camion de l’avion début mai à près de 14 000 dollars chacun – laissait entrevoir d’autres utilisations possibles. La valeur militaire potentielle des drones, ironiquement, avait été notée par le gouvernement russe, qui avait saisi l’année dernière quatre avions du même modèle dans l’est de l’Ukraine et affirmé que Kiev prévoyait de les utiliser pour la guerre chimique. Les robustes quadricoptères tout temps sont conçus pour transporter des charges utiles de près de 70 livres et sont conçus pour planer au niveau de la cime des arbres en traînant un brouillard de produits chimiques liquides.

Quelle que soit leur utilisation prévue, les drones étaient sur la dernière étape d’un périple à travers l’Asie centrale lorsqu’ils ont été interceptés par des douaniers près de la frontière entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. Pour les responsables américains racontant les événements des semaines plus tard, l’épisode était inhabituel : le plus souvent, disaient-ils, ces marchandises passent en Russie sans interruption.

La saisie des drones a été saluée comme une rare victoire dans un effort farfelu pour arrêter le flux de matériel et d’électronique interdits qui se déversent en Russie pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. Dans l’impossibilité de s’approvisionner en biens militaires auprès des pays occidentaux, Moscou a de plus en plus recherché l’aide des anciens États soviétiques d’Asie centrale, dont certains sont historiquement et financièrement lié à la Russie mais aussi du commerce largement avec l’Europe et la Chine.

Les responsables de l’administration Biden se disent particulièrement préoccupés par le rôle joué par le Kirghizistan, le pays d’où provient la cargaison de drones. Le pays montagneux et enclavé de 6,7 millions d’habitants était autrefois la frontière sud de l’empire soviétique, et il abrite maintenant de nombreuses entreprises qui sont devenues un conduit pour les marchandises occidentales et asiatiques que la Russie ne peut pas obtenir légalement ailleurs, ont déclaré des responsables lors d’entretiens. .

De nombreux drones russes contiennent des pièces et des technologies occidentales, selon des responsables américains

Suite à l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin — et avec une plus grande intensité ces derniers mois — le Kirghizistan a connu une expansion frappante des entreprises d’import-export qui font des affaires principalement avec la Russie. Les entreprises profitent de la flambée des ventes de produits chinois et européens sanctionnés – des drones et des pièces d’avion aux lunettes de visée et aux circuits de bombes avancés – dont la plupart sont transportés par voie terrestre ou expédiés à des entreprises en Russie, a déclaré un haut responsable américain ayant une connaissance détaillée des transactions.

Après des mois de visites infructueuses dans la capitale kirghize de Bichkek par un flot de diplomates américains et européens, l’administration Biden prépare de nouvelles mesures économiques pour faire pression sur le pays pour qu’il arrête le commerce, selon deux responsables américains familiers avec les plans. Les actions, qui dans le passé comprenaient des sanctions ou une « liste noire » des entreprises accusées de violations, pourraient intervenir dès cette semaine, ont déclaré les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations diplomatiquement sensibles.

« Le Kirghizistan, bien que petit par rapport à d’autres pays, est un exemple clair de tous les facteurs en jeu à la fois pour créer une situation inacceptable. [sanctions] environnement propice à l’évasion », a déclaré le haut responsable.

Des documents commerciaux accessibles au public donnent des indications sur l’ampleur du bazar fantôme kirghize. Les archives montrent que le volume global des exportations du Kirghizistan vers la Russie a grimpé en flèche en 2022, augmentant de 250 % par rapport à l’année précédente, avant l’invasion de l’Ukraine. Pour certains articles, tels que les lunettes de visée, il n’y avait aucune trace antérieure du Kirghizistan ayant jamais exporté de telles marchandises vers la Russie.

Les documents commerciaux suggèrent également un niveau élevé de coordination avec les efforts d’approvisionnement de Moscou. Les archives du début de cette année montrent que des entreprises kirghizes ont effectué des achats en gros d’électronique sensible – y compris des centaines de milliers de dollars de semi-conducteurs spécialisés et d’amplificateurs de tension – auprès d’entreprises chinoises et sud-coréennes en février et mars. Une quantité presque identique des mêmes types d’appareils électroniques a été exportée du Kirghizistan vers la Russie au cours de la même période, selon les documents.

Les entreprises russes qui ont reçu les marchandises étaient dans la plupart des cas des fournisseurs connus de l’industrie russe de la défense, a déclaré le haut responsable américain. La chorégraphie apparente du tiers Les transactions étaient considérées comme le travail des services de renseignement russes, qui, selon les responsables américains, sont désormais directement impliqués, avec une série de profiteurs de guerre, dans des stratagèmes visant à contourner les sanctions économiques.

L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’ambassade kirghize à Washington, répondant à une demande de commentaires, a déclaré dans un communiqué que les dirigeants du pays s’étaient engagés à respecter les réglementations internationales et à réprimer la contrebande et d’autres commerces illicites. La déclaration a attribué l’augmentation des échanges avec Moscou en partie à l’amélioration des systèmes électroniques de suivi du flux de marchandises à travers les frontières du pays.

Bien que l’ambassade ait reconnu les rapports précédents sur les violations des sanctions, elle a déclaré que les critiques n’avaient pas pris en compte le « contexte économique réel ».

« Le Kirghizistan et la Russie sont membres de l’Union économique eurasienne et, en général, la Russie est l’un de nos principaux partenaires commerciaux », a-t-il déclaré. « Plus d’un million de nos citoyens travaillent en Russie. »

Les responsables américains actuels et anciens ont reconnu les difficultés géopolitiques et économiques du Kirghizistan, tout en notant que certains des voisins du pays semblent faire un effort plus sincère pour appliquer les sanctions, même face à l’énorme pression de Moscou.

« La géographie, la proximité et l’influence comptent », a déclaré Juan Zarate, qui a servi sous l’administration George W. Bush en tant que premier secrétaire adjoint du département du Trésor pour la lutte contre le financement du terrorisme et les crimes financiers. Dans des pays comme le Kirghizistan, a-t-il dit, il doit y avoir «une volonté politique de rompre les relations préexistantes, ainsi que le courage et la capacité d’appliquer des sanctions» – même lorsque de telles actions risquent de «contrarier un voisin dangereux».

Les responsables kirghizes ont refusé de commenter la prétendue tentative d’exportation de drones chinois vers la Russie, bien que les événements aient été décrits dans les médias locaux au Kirghizistan et au Kazakhstan voisin, où les avions ont été confisqués il y a deux mois.

Le lot de Des drones chinois DJI Agras T-30 cropduster avaient été acquis par une société kirghize, avec l’intention de les revendre à une société en Russie. Les 14 drones étaient expédiés par voie terrestre à travers le Kazakhstan lorsqu’ils ont été signalés par les douaniers pour manque de documents d’exportation appropriés. L’avion a finalement été saisi par les Kazakhs et n’a jamais atteint la frontière russe, selon les médias kazakhs. Les responsables de l’ambassade du Kazakhstan à Washington ont refusé de commenter l’incident.

Le même fabricant chinois, DJI, produit des drones similaires destinés aux forces de l’ordre, y compris aux États-Unis, où les modèles de la société restent populaires malgré les interdictions ou les restrictions à l’utilisation fédérale de l’avion depuis 2017. DJI a suspendu les ventes de ses drones à l’Ukraine et à la Russie après l’invasion de février 2022, expliquant peut-être pourquoi l’acheteur russe des T-30 a utilisé une voie indirecte pour tenter de les acquérir.

L’Ukraine et la Russie ont pleinement adopté l’utilisation de véhicules aériens sans pilote, ou UAV, pour un large éventail de missions militaires, y compris des assauts contre des cibles militaires et civiles avec des drones auto-détonants, ainsi que l’utilisation d’UAV légers « de loisir » pour larguer de petites munitions sur les positions des troupes et les véhicules. Les deux parties s’appuient sur des drones pour la surveillance et le repérage d’artillerie. Moscou a élargi son arsenal avec des centaines de puissants drones d’attaque achetés à l’Iran et a récemment commencé à travailler sur une chaîne de montage russe pour fabriquer des drones de conception iranienne.

L’Iran cherche des milliards dans la technologie russe pour payer les drones

Il n’y a aucune trace de drones Agras T-30 déployés sur un champ de bataille, bien que l’avion possède une utilité militaire en raison de sa capacité de charge utile de 66 livres, qui pourrait être utilisée pour larguer des bombes ou déplacer des armes, a déclaré Charles Rollet, chercheur à l’IPVM. , une publication qui surveille l’industrie mondiale de la surveillance. Bien que relativement bruyant par rapport aux drones de reconnaissance militaires traditionnels, le T-30 peut voler à des altitudes allant jusqu’à 14 000 pieds et fonctionner par tous les temps, de jour comme de nuit, selon le site Web du fabricant. Il est équipé d’un ensemble de capteurs sophistiqués, dont des caméras, un radar et un projecteur pour éclairer les objets au sol.

Après que l’armée russe a saisi les quatre T-30 d’Ukraine l’année dernière lors de combats près de la ville orientale de Kherson, les responsables du Kremlin ont suggéré dans Rapports des médias russes que Kiev avait l’intention de les utiliser dans des attaques chimiques contre les troupes russes. Il n’y a aucune preuve que l’Ukraine ait utilisé ou possède des armes chimiques.

Les responsables du renseignement américain s’inquiètent depuis longtemps, cependant, que la Russie pourrait recourir à l’utilisation de son stock connu d’agents chimiques pour arrêter l’avancée des troupes ukrainiennes.

Les forces russes semblent avoir utilisé des gaz nocifs – supposés être des variantes de gaz lacrymogène – contre les Ukrainiens dans au moins deux incidents depuis l’invasion, selon des communications russes interceptées révélées dans des documents top secrets divulgués sur Discord et obtenus par le Washington Post, comme ainsi que la vidéo du champ de bataille diffusée par les médias russes.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont officiellement fait part de leurs préoccupations concernant les incidents qui, s’ils étaient confirmés, constitueraient une violation de la Convention sur les armes chimiques, dont la Russie est signataire. Les enquêteurs ont précédemment accusé Moscou d’avoir utilisé des armes chimiques interdites dans des tentatives d’assassinat et d’avoir couvert son allié syrien après l’utilisation par ce pays d’agents neurotoxiques mortels contre ses propres citoyens.

Bien que le Les drones T-30 n’ont jamais atteint leur destination prévue, les responsables américains disent qu’il est inévitable que la Russie essaie à nouveau d’obtenir la technologie aérienne sans pilote qui lui manque, peut-être en utilisant d’autres partenaires et méthodes, ou différents types d’avions.

Les responsables américains reconnaissent que, dans la plupart des cas, les pays qui sont déterminés à obtenir des marchandises interdites finissent par réussir, bien que l’application rigoureuse des embargos commerciaux puisse éventuellement faire augmenter les coûts de faire des affaires.

« Les Russes sont motivés pour obtenir les fournitures d’armes et de technologies dont ils ont besoin pour soutenir leur armée et la guerre en Ukraine, et ils feront tout ce qui est nécessaire », a déclaré Zarate, l’ancien responsable du Trésor et désormais co-gérant de K2 Integrity, une société de conseil en risques.

Zarate a comparé l’application des sanctions au désherbage d’un jardin indiscipliné : un « effort long et compliqué, mettant l’accent sur l’application continue, la répression de l’évasion et la démonstration que l’économie russe continuera d’être isolée et risquée pour quiconque choisit de faire des affaires avec la Russie ».

Cate Cadell a contribué à ce rapport.

