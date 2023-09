En Asie, 4 employés sur 5 risquent de développer des problèmes de santé mentale : étude

« Même si la pandémie touche à sa fin en 2022, les employés de toute l’Asie ont été exposés à un certain nombre de nouveaux facteurs de stress », a déclaré Jamie MacLennan, vice-président principal et directeur général pour l’Asie-Pacifique chez TELUS Santé.

C’est selon un nouveau rapport d’un courtier d’assurance Aon et TÉLUS Health, qui a révélé que 35 % des travailleurs en Asie présentent un profil de risque élevé en matière de santé mentale et 47 % un risque modéré.

« Les difficultés mentales ou émotionnelles, y compris la dépression et l’anxiété, sont répandues parmi les employés à tous les niveaux et dans chaque secteur et lieu étudiés en Asie », ajoute le rapport.

La Corée du Sud (44 %), la Malaisie (42 %) et le Japon (41 %) comptaient le pourcentage le plus élevé d’employés à haut risque.

« Ces chiffres s’expliquent par un certain nombre de facteurs, à commencer par le fait que l’Asie connaît traditionnellement des niveaux beaucoup plus élevés de stigmatisation associée à la santé mentale », a expliqué MacLennan.

L’Asie est « considérablement » plus exposée au risque de faible productivité au travail, d’anxiété et de dépression que d’autres régions du monde, ce qui met en évidence une « préoccupation croissante » concernant le bien-être au travail dans la région.

On estime également que cette perte de productivité imputable à l’anxiété et à la dépression coûterait à Singapour près de 12 milliards de dollars.

Une étude récente de Singapour ont constaté que les personnes souffrant d’anxiété et de dépression déclaraient être moins productives, manquant « 17,7 jours de travail supplémentaires par an ».

« Le bien-être financier est étroitement lié aux choses qui rendent la vie agréable et significative, à la fois aujourd’hui et tout au long du cheminement vers la retraite », ajoute le rapport.

Selon l’enquête, les employés en Asie courent un risque financier plus élevé que dans le reste du monde : environ un employé sur trois ne dispose pas d’épargne d’urgence et déclare que son bien-être financier a un impact significatif sur sa santé mentale.

Les sites où la proportion d’employés sans épargne d’urgence est la plus élevée sont les Philippines (48 %), la Malaisie (42 %) et la Chine (39 %).

Le rapport ajoute que les entreprises jouent un rôle en proposant des programmes éducatifs qui peuvent aider les employés à « adopter des habitudes financières plus saines » et en leur donnant accès à des conseils confidentiels et fondés sur des preuves.

Les personnes interrogées ont indiqué que le mode privilégié pour bénéficier d’un soutien en matière de santé mentale est les réunions en personne ou les conseils sur place, que les employeurs « doivent prendre en compte ».

« Il est essentiel de promouvoir et d’expliquer clairement et à plusieurs reprises les ressources de santé disponibles… pour aider les employés à trouver les soins appropriés et à résoudre les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en problèmes plus complexes, plus longs et plus coûteux à résoudre », indique le rapport.