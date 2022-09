TUCSON, Arizona (AP) – Le grand-père de Robbie Woodhouse a commencé près d’un siècle d’agriculture familiale le long de la rivière Gila près de Yuma au milieu des années 1920 lorsqu’il a déterré un tas de souches de mesquite sur ses terres pour faire place à son orge, blé, Bermudes champs de graines, de coton et de melon.

L’agriculture n’a jamais vraiment décollé à la ferme Woodhouse jusqu’en 1954, lorsque le gouvernement fédéral a terminé un canal en béton de 75 milles de long pour amener l’eau du fleuve Colorado à ce qui est maintenant connu sous le nom de Wellton-Mohawk Irrigation and Drainage District, qui couvre environ 58 500 acres le long la rivière Gila à l’est du Colorado.

Aujourd’hui, Woodhouse préside le conseil d’administration d’un district comptant plus de 120 producteurs individuels, partenariats, fiducies et autres entités opérationnelles cultivant environ 100 cultures différentes, y compris des cultures de semences ainsi que des produits de base comme le blé, le coton, la laitue et d’autres produits. Wellton-Mohawk est l’un des six districts agricoles de la région de Yuma qui, ensemble, produisent 90 % du chou-fleur, de la laitue, du brocoli et d’autres légumes d’hiver vendus aux États-Unis.

Mais maintenant, l’avenir de ce district, de l’agriculture dans la région de Yuma en général et du deuxième plus grand approvisionnement en eau potable de l’Arizona pour les citadins est embourbé dans une mer d’incertitude. En raison d’un blocage dans les négociations entre États pour des réductions massives des livraisons d’eau du fleuve Colorado, les agriculteurs et les utilisateurs urbains n’ont aucune idée de la quantité d’eau qu’ils seront condamnés à réduire, peut-être à partir de l’année prochaine.

Tous les districts d’irrigation de la région de Yuma dépendent entièrement de l’eau du fleuve Colorado pour nourrir leurs cultures. Bien que l’eau souterraine se trouve sous de nombreux champs agricoles, sa qualité est incertaine ou médiocre dans de nombreux endroits.

“De toute évidence, nous sommes très, très inquiets”, a déclaré Woodhouse, dont les 1 250 acres cultivent principalement des produits tels que le chou-fleur, le brocoli et la laitue. « Sans eau, nous ne cultivons rien. Mais je ne dirais pas que nous avons peur. Nous nous sentons obligés de faire notre part.

___

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série collaborative sur le fleuve Colorado à l’approche du 100e anniversaire de l’historique Colorado River Compact. L’Associated Press, le Colorado Sun, l’Albuquerque Journal, le Salt Lake Tribune, l’Arizona Daily Star et le Nevada Independent travaillent ensemble pour explorer les pressions sur le fleuve en 2022.

___

Les responsables de l’eau des villes de Tucson, Goodyear et Scottsdale en Arizona sont également inquiets et un peu nerveux bien qu’ils ne paniquent pas. Ce sont les villes de l’Arizona les plus dépendantes de l’eau de la rivière fournie par le biais du projet Central Arizona, un système de canaux de 4 milliards de dollars et de 336 milles de long reliant la rivière aux régions de Phoenix et de Tucson.

Si toutes ces villes disposent d’approvisionnements de secours, tirés par les eaux souterraines, pour les amortir à court ou moyen terme en cas de coupures d’eau des rivières, leur vision à long terme est plus incertaine car la PAC a été étendue à l’Arizona il y a près de 40 ans. précisément pour les faire sortir des nappes phréatiques.

L’Arizona a obtenu environ 36% de son approvisionnement total en eau de la rivière aussi récemment qu’en 2020. Cette part des fermes et des villes alimentant l’eau de la rivière a diminué depuis lors, avec l’avènement d’un plan d’urgence contre la sécheresse approuvé par le gouvernement fédéral qui réduira l’eau de la rivière de l’État. utilisation de 21 % à partir de 2023. On s’attend à ce qu’elle baisse encore plus dans les années à venir, mais personne ne sait à quel point pour le moment.

L’incertitude a été déclenchée pour la première fois en juin, lorsque la commissaire à la remise en état Camille Touton a témoigné lors d’une audience du comité du Sénat américain que pour stabiliser les réservoirs en déclin de la rivière, les lacs Mead et Powell, les États du bassin doivent réduire leur consommation d’eau d’environ 30 % à partir de 2023. , et proposer un plan pour le faire d’ici la mi-août. Si un plan n’apparaît pas d’ici là, elle a averti que le gouvernement fédéral imposerait le sien, pour “protéger le système”.

Mais la mi-août est arrivée et est repartie sans accord et sans plan ni calendrier pour un plan du bureau. Le bureau a cependant déclaré lors d’une conférence de presse le 16 août qu’il allait examiner de près plusieurs mesures telles que la modification des barrages Hoover et Glen Canyon afin qu’ils puissent continuer à fournir de l’eau à des altitudes plus basses et compter l’évaporation de l’eau du lac Mead. et la rivière contre l’approvisionnement total en eau du bassin inférieur, réduisant ainsi cet approvisionnement de centaines de milliers d’acres-pieds par an.

Alors maintenant, Wellton Mohawk et les autres districts d’irrigation poussent un plan visant à réduire d’un acre-pied d’eau utilisée par acre et par an, sur 925 000 acres le long du fleuve Colorado inférieur en Arizona et en Californie. En retour, ils demandent 1 500 dollars par acre-pied en compensation, soit un total de 1,387 milliard de dollars par an.

Avec cet argent, ils investiront dans des outils agricoles économes en eau comme l’irrigation au goutte-à-goutte, passeront progressivement à des cultures moins assoiffées de luzerne absorbant l’eau et subiront des pertes économiques dues à une utilisation réduite de l’eau, a déclaré Woodhouse.

“Ce que nous voulons, c’est que chaque agriculteur individuel exploite ses fermes dans la mesure où il veut exploiter et planter les cultures qu’il estime pouvoir maintenir la fertilité de ses sols”, a-t-il déclaré. « Je suis sûr que cela va changer considérablement les rotations des cultures et aussi changer les pratiques de gestion des agriculteurs individuels, pour exister avec moins d’eau. Il est vraiment important que ces décisions soient laissées à chaque ferme individuelle.

Cette proposition a cependant été vertement critiquée par les responsables urbains de l’eau. Tout en disant que les fermes doivent prendre les plus grandes restrictions d’utilisation de l’eau parce qu’elles utilisent 72% de l’eau de l’Arizona et près de 80% à l’échelle du bassin, les responsables du projet Central Arizona disent que le prix des agriculteurs est irréaliste et que tout l’argent payé devrait être utilisé strictement moderniser durablement les pratiques d’irrigation.

«Chaque fois que quelqu’un veut s’asseoir avec nous et en parler, nous sommes plus que disposés à le faire. Mais personne n’a voulu en discuter », a répliqué Wade Noble, un avocat représentant les districts d’irrigation de la région de Yuma. “Jusqu’à ce que nous arrivions à ce point, notre abstention volontaire d’une quantité importante de l’eau que nous contrôlons restera conforme aux conditions que nous avons mises sur la table. Nous n’allons pas négocier avec nous-mêmes.

Là où les fermes et les villes de l’Arizona s’accordent à dire, c’est que les autres États du bassin fluvial et le gouvernement fédéral n’ont pas agi assez rapidement pour réduire la consommation d’eau.

“La remise en état doit faire preuve de leadership et dire que cela doit être fait et nous donner une carte de guidage sur la façon dont le système est protégé comme le commissaire a promis ce que ce serait”, a déclaré Noble.

Le président du conseil d’administration du CAP, Terry Goddard, et son ancienne présidente, Lisa Atkins, ont écrit une lettre le 19 août au secrétaire à l’Intérieur qui faisait essentiellement le même point. À ce jour, aucune réponse écrite de l’Intérieur n’a été reçue.

En l’absence d’action à venir sur un accord, certains utilisateurs d’eau de l’Arizona ont renoncé à leurs engagements passés de laisser de l’eau dans le lac Mead pour le soutenir. Le conseil municipal de Tucson, par exemple, s’était engagé plus tôt cette année à laisser 30 000 acres-pieds dans le lac en 2022 et 2023, mais a depuis renoncé à cet engagement et a voté pour ordonner son allocation complète de 144 191 acres-pieds pour 2023 en attendant les négociations. ‘ résultat. La communauté indienne de Gila River a retiré un engagement encore plus important, de laisser près de 130 000 acres-pieds à Mead l’année prochaine. Le CAP conserve 35 000 acres-pieds qu’il allait laisser à Mead et a annoncé son intention de retirer 18 000 acres-pieds supplémentaires du lac l’année prochaine.

“Malheureusement, la communauté a été choquée et déçue de voir l’absence totale de progrès dans la réalisation du type de plan coopératif à l’échelle du bassin nécessaire pour sauver le système du fleuve Colorado”, a déclaré Stephen Roe Lewis, président de la communauté indienne de Gila River.

Jusqu’à présent, il a laissé près de 600 000 autres acres-pieds de son approvisionnement CAP à Mead depuis 2016. Rien qu’en 2022, les utilisateurs de CAP et d’autres utilisateurs de l’Arizona Colorado River ont laissé près de 800 000 acres-pieds à Mead, dirigés par 512 000 acres-pieds qu’il avait légalement d’en sortir dans le cadre du Plan d’Urgence Sécheresse 2019 en raison de la baisse du niveau du lac. L’Arizona et la Californie ont laissé encore 268 000 acres-pieds dans le lac cette année grâce à ce qu’on appelle le «500 Plus Plan», qui avait demandé un demi-million d’acres-pieds de contributions volontaires au lac, mais les projections pour l’année prochaine montrent que plus d’eau sera sera retiré du lac en vertu de ce plan qu’il n’y restera.

De nombreuses villes de l’Arizona utilisant l’eau des rivières se préparent à l’inévitable nécessité d’en utiliser moins. À Goodyear, dans la West Valley de la région de Phoenix, dont la population est d’environ 101 000 habitants, la ville a rechargé environ la moitié de ses approvisionnements annuels en PAC dans le sol pendant plusieurs années. Il a également rechargé les effluents d’eaux usées traitées dans le sol et a stocké un total de sept ans d’approvisionnement des deux sources. Il ne prévoit aucun problème à court terme dans la livraison d’eau aux clients, a déclaré Ray Diaz, responsable des ressources en eau et de la durabilité de Goodyear.

Les déficits du fleuve Colorado n’affecteront pas ce que la ville fait maintenant, mais pourraient le faire à l’avenir.

“Que se passerait-il si nous étions en court-circuit et devions poursuivre notre développement approuvé?” dit Diaz. “C’est quelque chose que nous devrions examiner et vraiment évaluer ce que nous pourrions nous permettre pour l’avenir – la quantité d’eau que nous pouvons fournir.”

À Scottsdale, dans l’East Valley de la région de Phoenix, CAP fournit environ 70 % de l’eau à ses 250 000 habitants. La plupart sont livrés directement aux foyers et aux entreprises plutôt que rechargés. Si la ville devait supporter une forte réduction des approvisionnements de la PAC, elle devrait dépendre beaucoup plus des eaux souterraines, a déclaré Gretchen Baumgardner, responsable de la politique de l’eau de la ville.

Il a stocké environ 230 000 acres-pieds d’eau CAP et traité les effluents d’eaux usées dans le sol – environ 2,5 ans de son approvisionnement actuel – mais les responsables de la ville ne veulent pas tout utiliser en même temps, a déclaré Baumgardner. Il tire également environ 15% de son approvisionnement des approvisionnements de surface de Salt et Verde River, fournis par le service public quasi public, le Salt River Project.

“Il y aura une plus grande partie des eaux souterraines” utilisée à l’avenir, a déclaré Baumgardner, ajoutant que les responsables de la ville ne sauront pas combien jusqu’à ce qu’ils apprennent à quel point les réductions des livraisons de la PAC seront drastiques.

La ville cherche également à étendre son offre. Son usine de traitement des eaux usées à North Scottsdale gère un projet pilote pour traiter une petite quantité d’effluents afin de dépasser les normes d’eau potable de l’État, un processus appelé «réutilisation directe potable». La ville travaille avec le département d’État de la qualité de l’environnement pour aider à mettre en place de nouvelles réglementations d’État qui permettraient à l’usine de réutiliser ses eaux usées pour la consommation à plus grande échelle.

Mais lorsqu’on lui a demandé si un « jour zéro » pourrait jamais arriver dans lequel Scottsdale n’a pas réussi à répondre aux demandes d’eau de tous les résidents, Baumgardner a répondu : « Ce n’est qu’une de ces incertitudes en ce moment. Ce sera vraiment difficile de répondre », en partie à cause d’un effort en cours des autorités fédérales pour réviser ses directives pour l’exploitation de ses réservoirs – un effort qui ne sera pas terminé avant 2026.

À Tucson, les responsables du service public de Tucson Water sont plus optimistes quant à leur capacité à survivre aux coupes importantes de la PAC. Il y a environ 40 ans, le service public s’est engagé à prélever près d’un tiers de plus d’eau CAP qu’il n’en a besoin aujourd’hui pour desservir les 735 610 clients vivant à l’intérieur et à l’extérieur des limites de la ville. Cela lui a permis de stocker près de cinq ans et demi de CAP dans de grands bassins de recharge – de l’eau qui peut être pompée en cas de besoin lors des pénuries de CAP plus tard. Le service public a également accès à un immense aquifère situé sous une vaste étendue d’anciennes terres agricoles au nord-ouest de la ville qu’il a achetée et retirée dans les années 1970. Il recharge et stocke également régulièrement sous terre de grandes quantités d’effluents partiellement traités qui peuvent être pompés plus tard pour être consommés.

Mais il y a une mise en garde. Une étude récente du Bureau of Reclamation a révélé qu’à mesure que le climat du sud-ouest se réchauffe, le ruissellement des neiges fondantes dans les rivières et les lavages entourant la ville est susceptible de diminuer, ce qui signifie que moins d’eau reconstituera son aquifère que par le passé. Cela augmenterait la possibilité que le pompage des eaux souterraines au lieu de l’utilisation de l’eau de la PAC puisse exercer une pression accrue sur l’aquifère, entraînant des coûts de pompage plus élevés et une plus grande probabilité d’affaissement dans lequel le sol s’effondre, provoquant éventuellement des fissures.

En fin de compte, l’histoire de l’eau CAP en Arizona est une histoire d’eau souterraine, a ajouté Kathryn Sorensen, chercheuse au Kyl Center for Water Policy de l’Arizona State University. Lorsqu’il y a moins d’eau du fleuve Colorado livrée à l’Arizona, les villes, les fermes et les autres utilisateurs se rabattent sur les eaux souterraines, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes très chanceux d’avoir de nombreux aquifères dans le centre de l’Arizona sur lesquels nous pouvons nous appuyer”, a déclaré Sorensen tout en notant qu’il s’agit d’aquifères fossiles, ce qui signifie que l’eau y est entrée il y a des milliers d’années et qu’ils ne sont pas facilement remplacés.

“Si nous les pompons et sommes incapables de reconstituer le pompage, les aquifères en paieront le prix”, a-t-elle déclaré.

Tony Davis, l’Associated Press