La maladie ne représente qu’une petite fraction des 2 000 enseignants du district, et le district a déclaré qu’il avait trouvé suffisamment d’enseignants de remplacement pour garder toutes ses écoles ouvertes. Mais cela souligne l’anxiété de nombreux enseignants dans un comté qui a atteint de nouveaux sommets de cas et de décès dus au virus ces dernières semaines.

«Lorsque nous sommes revenus à l’apprentissage en personne, les enseignants et les parents l’ont fait en sachant que si une mesure passait dans le rouge, nous reviendrions à l’apprentissage virtuel», indique la lettre. «On nous a également assuré que nous ne serions pas censés enseigner virtuellement et en personne en même temps. Ces deux promesses ont maintenant été rompues.

Environ 100 enseignants du troisième plus grand district scolaire de l’Arizona ont organisé une maladie vendredi, exigeant que les écoles ferment après les vacances d’hiver et restent éloignées jusqu’à ce que le taux de positivité de la région diminue.

L’État et le comté de Maricopa, qui abrite le district scolaire de Chandler, ont établi des dossiers sur une journée au cours de la semaine dernière, et le comté de Maricopa a ajouté plus de cas jeudi que presque tout autre comté des États-Unis. Ce mois-ci, les deux parents d’un élève du Chandler High School mort à des heures d’intervalle des complications liées à Covid-19.

Plus de 8 000 nouveaux cas et au moins 77 décès ont été signalés vendredi en Arizona. C’est actuellement l’un des États du pays où les cas sont plus élevés et restent élevés, selon une base de données du New York Times.

Plus des trois quarts des élèves du district assistent à tous leurs cours en personne, les autres reçoivent un enseignement à distance.

«Nos éducateurs sont épuisés et poussés à leur point de rupture», a déclaré la Chandler Education Association, un groupe de défense des enseignants.