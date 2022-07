En Argentine, une bataille autour d’un langage inclusif dans les salles de classe

BUENOS AIRES – Au lieu de “amigos”, le mot espagnol pour “amis”, certains hispanophones utilisent “amigues”. Au lieu de “todos” ou “all”, certains écrivent “todxs”. Et certains panneaux qui diraient « bienvenidos » ou « bienvenue » disent maintenant « [email protected] ».

Les changements, qui avaient été adoptés de manière informelle par les enseignants des écoles de Buenos Aires, étaient un effort délibéré pour inclure les personnes qui ne s’identifient pas comme hommes ou femmes dans une langue où de nombreux mots sont classés comme masculins ou féminins.

Un langage non sexiste similaire est de plus en plus introduit en Amérique latine, ainsi que dans d’autres langues, dont l’anglais et le français, par des partisans qui affirment qu’il contribue à créer une société plus inclusive.