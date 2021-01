BEYROUTH, Liban – L’arrivée de Joseph R. Biden Jr. à la Maison Blanche peut signaler le début d’une relation américaine moins sympathique avec l’Arabie saoudite, mais le royaume pourrait signaler des progrès récents sur un certain nombre de questions qui ont causé des frictions de longue date avec les États Unis. Longtemps l’un des bourreaux les plus prodigieux du monde, l’Arabie saoudite a annoncé lundi que les exécutions avaient diminué de 85% en 2020 en raison des réformes juridiques. Les groupes qui ont fait la chronique de l’incitation contre les non-musulmans dans les manuels saoudiens disent que les exemples les plus offensants ont été excisés. Et les peines prononcées contre deux Saoudiens de haut niveau largement considérés comme poursuivis pour leur politique semblent avoir été calibrées pour limiter leur temps de prison alors que M. Biden prend en charge l’allié le plus important du royaume. Les militants des droits de l’homme ont applaudi les changements tout en soulignant les nombreux endroits où le royaume ne parvient toujours pas à garantir les droits fondamentaux. «Il y a eu beaucoup de bonnes réformes qui méritent d’être enthousiasmées, mais l’absence totale de toute forme de libre expression et la poursuite de la répression politique ont permis à l’Arabie saoudite d’obtenir plus de crédit pour ces changements», a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint pour le milieu. Est pour Human Rights Watch.

La plupart des changements ne semblent pas être motivés par un effort saoudien pour s’attirer les faveurs de la nouvelle administration à Washington, mais sont le produit de réformes engagées par le dirigeant de facto du royaume, le prince héritier Mohammed ben Salmane. Depuis que son père est monté sur le trône en 2015, le prince Mohammed est devenu la force motrice du royaume, poussant à diversifier l’économie loin du pétrole et à faire reculer les restrictions sociales strictes. Mais en cours de route, il a développé une réputation de voyou. Le prince Mohammed a envoyé des forces saoudiennes au Yémen, où elles ont bombardé des civils et ordonné des vagues d’arrestations de religieux, d’activistes et d’autres membres de la famille royale. On pense également qu’il a envoyé les agents saoudiens qui ont tué et démembré l’écrivain dissident saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul en 2018, bien qu’il ait nié avoir eu connaissance du complot.

Le prince Mohammed a noué des relations solides avec le président Trump et son gendre et conseiller principal, Jared Kushner, qui l’ont souvent protégé de la censure par d’autres parties du gouvernement américain irritées par ses actions. M. Biden a promis d’adopter une approche différente du royaume. Pendant la campagne présidentielle, il l’a qualifiée de «paria», a promis de défendre les droits de l’homme et a appelé à une large réévaluation des relations américano-saoudiennes.

Les responsables saoudiens n’ont proposé publiquement aucune mesure pour répondre aux préoccupations de l’administration Biden. Les forces saoudiennes continuent de se battre au Yémen et le procès saoudien de l’équipe qui a tué M. Khashoggi s’est terminé il y a des mois, sans qu’aucun responsable de haut niveau ne soit tenu de rendre des comptes. Mais les récents changements dans le royaume pourraient au moins atténuer certaines sources à long terme d’irritation américaine au début du mandat de M. Biden. Lundi, la Commission saoudienne des droits de l’homme a annoncé que le royaume avait exécuté 27 personnes en 2020, une fraction des 184 exécutions enregistrées par les groupes de défense des droits de l’homme en 2019, alors que le pays se classait derrière la Chine et l’Iran. Et la tradition du royaume d’avoir des épéistes encagoulés coupant la tête des gens, souvent sur les places publiques, a longtemps dérangé même ses partenaires occidentaux les plus proches. Dans un déclaration posté sur Twitter, la commission saoudienne a attribué une grande partie de la baisse à un moratoire sur la peine de mort pour les infractions liées à la drogue, qui représentait une grande partie du total ces dernières années. «La commission accueille cette nouvelle comme un signe que le royaume et son système judiciaire se concentrent davantage sur la réhabilitation et la prévention que sur la seule punition», a déclaré Awwad Alawwad, le chef de la commission, dans le communiqué. M. Alawwad a également déclaré que le royaume avait aboli la peine de mort pour les crimes commis par des mineurs, qualifiant ces deux changements de faire partie des réformes du prince Mohammed. M. Coogle de Human Rights Watch, qui s’oppose à la peine de mort, s’est félicité du moratoire annoncé, mais a déclaré qu’il n’était pas clair s’il avait été inscrit dans la loi. La nouvelle réglementation n’a pas été publiée et la déclaration de la commission saoudienne n’est apparue que sur son compte en anglais, et non en arabe.