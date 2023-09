En Angleterre, une femme dit qu’elle vit dans une « mer d’asticots » dans sa nouvelle maison au milieu d’une bataille de poubelles

Lorsque Yasmin Khanam a emménagé dans sa maison à Stanwell, dans le Surrey, en novembre dernier, elle cherchait à fonder une famille. Aujourd’hui, moins d’un an plus tard, elle accueille de nouveaux résidents chez elle, mais ce sont tous des asticots.

Le joueur de 29 ans a déclaré nouvelles de la BBC qu’elle a été prise dans une bagarre d’ordures. Il y a des poubelles communes juste devant chez elle qui sont censées être vidées toutes les deux semaines, mais elle dit qu’elles débordent depuis des mois.

Les carambolages ont commencé en décembre dernier, mais Khanam a déclaré à un média local Surrey en direct qu’elle pensait que ce serait un problème temporaire causé par les cadeaux de Noël. Mais cela n’a jamais disparu. Et en raison de l’excès de déchets, BBC News a constaté qu’il est souvent dangereux de les collecter.

« Nous avons acheté la maison pour fonder une famille », a déclaré Khanam à BBC News. « …Je ne peux pas fonder une famille quand tu as une maison pleine d’asticots. »

Asticots apparaissent là où les mouches pondent leurs œufs, généralement dans la nourriture et les déchets. Selon le service de lutte antiparasitaire PestUK, les mouches restent au stade de larve pendant environ une semaine lorsqu’elles ont de la nourriture et de l’eau avant de se transformer en pupe puis en mouches adultes. Mais sans nourriture ni eau, ils ne vivent que deux à trois jours.

Pour les tuer, il faut supprimer leur source de nourriture et appliquer un insecticide, précise le service.

Pour Khanam, le problème ne fait qu’empirer. C’est tellement grave, en fait, qu’elle dit que c’est « insupportable » et qu’elle vit dans un «mer d’asticots.» Parfois, elle doit même aller vivre chez son père pour éviter le problème, a-t-elle déclaré à Surrey Live.

« Il pleuvait dehors et nous marchions parmi des asticots. Ils étaient collés à nos chaussures », a-t-elle déclaré. « Si vous ouvrez la fenêtre, vous attrapez des mouches. Les mouches et l’odeur.

Khanam a déclaré qu’elle essayait de résoudre le problème avec le conseil d’arrondissement de Spelthorne, qui est responsable des équipes chargées des déchets, ainsi qu’avec le propriétaire foncier A2Dominion.

Mais aucune solution n’a encore été trouvée. Selon le Conseil d’arrondissement de Spelthorne, les déchets excédentaires « ne seront pas évacués » et les habitants devront attendre la prochaine date de collecte des déchets ou les apporter eux-mêmes à la déchetterie locale. Le conseil dit que s’il y a des asticots dans une poubelle, celle-ci doit être vidée et que les résidents doivent verser de l’eau bouillante sur les asticots et les mouches à l’intérieur pour les tuer avant de nettoyer la poubelle avec un désinfectant.

La directrice des foyers et des communautés d’A2Dominion, Dawn Wightman, a déclaré à BBC News qu’ils avaient « essayé de trouver une solution pratique qui fonctionnerait pour tout le monde », mais qu’il y avait des « contraintes d’espace » à prendre en compte.

« Nos entrepreneurs ont été invités à tester une visite hebdomadaire supplémentaire pour préparer les bacs pour les collectes des autorités locales du mardi, ce qui, nous l’espérons, aidera à maintenir les choses en ordre », a déclaré Wightman, déclarant également à Surrey Live qu’ils envisageaient de mettre en place un verrou numérique pour aider. gardez la zone « propre et bien rangée ».

« Dans un effort pour garantir que les collectes aient lieu à temps, nous avons également écrit à nos résidents pour leur rappeler comment utiliser les bacs à déchets et de recyclage et nous le ferons à nouveau », a déclaré Wightman.

