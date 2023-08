En Angleterre, un enseignant sur quatre a donné à manger à des élèves affamés le trimestre dernier, selon une enquête

En Angleterre, un enseignant sur quatre apporte de la nourriture à des élèves affamés par souci de leur bien-être, a révélé une enquête. Les directeurs d’école ont déclaré qu’il était « insoutenable » d’attendre des écoles qu’elles continuent d’intervenir pour soutenir les familles désespérées.

Quelques jours seulement avant la rentrée scolaire, plus d’un tiers (35 %) des 9 000 enseignants ayant participé au sondage ont déclaré que leur école fournissait régulièrement de la nourriture aux enfants et à leurs familles, et près de la moitié dans les zones les plus défavorisées. d’Angleterre.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré : « Le travail accompli par les écoles, bien que extrêmement précieux, n’est pas durable à long terme et ne fait que combler les fissures d’une société profondément inégalitaire. il incombe au gouvernement de réparer.

L’enquête a été commandée par l’association caritative contre le gaspillage alimentaire TarifPartagequi offre les surplus de nourriture des supermarchés locaux à des œuvres caritatives et à des groupes communautaires, parmi lesquels des clubs de petit-déjeuner, des activités périscolaires et des vacances pour les enfants et les jeunes.

L’enquête FareShare, menée par l’application d’enquête quotidienne Teacher Tapp, demandait : « Au cours du dernier trimestre, combien d’élèves avez-vous personnellement fourni de la nourriture parce que vous vous inquiétiez de leur bien-être ?

Les réponses ont montré que 26 % des enseignants ont personnellement fourni de la nourriture à au moins un élève pendant le trimestre d’été parce qu’ils s’inquiétaient pour leur bien-être. Ils ont également montré un écart de neuf points de pourcentage entre les différentes zones, avec 31 % des habitants des zones les plus défavorisées d’Angleterre apportant de la nourriture aux élèves, contre 22 % dans les zones plus riches.

Barton a déclaré que les écoles faisaient « plus que ce qu’elles pouvaient » pour fournir de la nourriture, des vêtements et un soutien aux familles désespérées. « Mais après une décennie d’austérité, de pandémie et de crise du coût de la vie qui ont laissé un grand nombre de familles lutter pour faire face, les écoles mènent une lutte difficile.

Fareshare, qui a travaillé avec le footballeur de Premier League Marcus Rashford dans sa campagne contre la faim chez les enfants, a du mal à faire face à la demande croissante de son aide, mais souligne que 3 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans les fermes britanniques.

Le directeur général de FareShare, George Wright, a déclaré : « Nos enseignants devraient enseigner, et non être obligés de combler le vide parce que le gouvernement reste les bras croisés et permet que cela se produise pendant que la nourriture est gaspillée dans les fermes. Un nouveau trimestre scolaire entraînera sans aucun doute une demande énorme pour nos services. Nous devons voir le gouvernement agir de toute urgence et montrer qu’il prend au sérieux la lutte contre la faim.

James Bowen, secrétaire général adjoint de l’Association nationale des directeurs d’école (NAHT), a déclaré : « Les enfants qui arrivent à l’école affamés, froids ou fatigués ne peuvent pas se concentrer correctement sur leur apprentissage et nos membres doivent de plus en plus aller au-delà de leurs attentes pour aider les enfants en difficulté. familles en leur fournissant les produits de première nécessité. Mais cela n’est pas durable, d’autant plus que les budgets scolaires sont également soumis à des pressions considérables.

« Des mesures ciblées, comme l’extension des repas scolaires gratuits à tous les élèves des ménages bénéficiant du crédit universel, feraient une réelle différence, mais le gouvernement doit également fournir davantage de soutien aux familles au-delà des portes de l’école et s’attaquer aux causes profondes des niveaux honteux de pauvreté des enfants. .

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que plus d’un tiers des élèves en Angleterre bénéficiaient de repas scolaires gratuits, contre un sur six en 2010. « Cela inclut l’introduction de nouveaux critères d’éligibilité pour les familles bénéficiant du crédit universel, afin de garantir qu’encore plus d’enfants soient éligibles à un repas scolaire gratuit.

« Nous fournissons un soutien financier record d’une valeur moyenne de 3 300 £ par foyer. Nous avons également augmenté les prestations sociales en fonction de l’inflation, augmenté le salaire vital national et aidé les ménages en matière de nourriture, d’énergie et d’autres dépenses essentielles.