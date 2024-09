En Angleterre, seuls 4,3 % des patients victimes d’un AVC peuvent accéder à un traitement qui leur sauve la vie | Accident vasculaire cérébral

En Angleterre, la plupart des patients victimes d’un AVC pouvant bénéficier d’un traitement susceptible de les sauver d’un handicap grave, voire de la mort, n’y ont pas accès, révèlent de nouveaux chiffres.

On estime qu’au moins 10 % des patients victimes d’un AVC peuvent bénéficier d’un traitement appelé thrombectomie mécanique. Dans le cadre de la procédure, un fil et un stent sont manœuvrés vers le cerveau pour extraire le caillot bloquant la circulation sanguine. Le traitement réduit les effets indésirables d’un accident vasculaire cérébral et, dans les meilleurs résultats, un patient pourrait sortir de l’hôpital le lendemain.

Mais les chiffres du Sentinel Stroke National Audit Program (SSNAP) basé au King’s College de Londres pour les trois premiers mois de cette année montrent que seulement 4,3 % des patients victimes d’un AVC en Angleterre subissent ces procédures.

Peter Hooper, 64 ans, ayant subi l’intervention après un accident vasculaire cérébral en juin 2020, a déclaré : « Je trouve terrifiant qu’il y ait des gens qui pourraient subir une thrombectomie et se remettre sur pied en quelques jours, mais qui ne puissent pas accéder au traitement. » Il a déclaré qu’il était vital que le traitement soit fourni aux patients éligibles et qu’il soit accéléré, car environ deux millions de cellules cérébrales meurent chaque minute jusqu’à ce que la circulation sanguine soit rétablie.

S’exprimant lors d’une journée de sensibilisation à la thrombectomie mécanique à Stoke-on-Trent jeudi dernier, le directeur médical du NHS England, le professeur Sir Stephen Powis, a déclaré que le déploiement national de la thrombectomie mécanique avait été entravé par la pandémie, mais que le NHS s’était engagé à garantir un accès plus large.

Powis a déclaré : « C’est l’une des interventions cliniques les plus efficaces que nous ayons en médecine et elle est transformatrice pour ceux qui ont subi un accident vasculaire cérébral. Voir quelqu’un arriver avec un handicap grave et peu de temps après l’intervention [to] être capable de sortir de l’hôpital – comme cela arrive souvent – ​​un jour ou deux plus tard est vraiment remarquable.

Powis a déclaré qu’il visitait les 24 centres de thrombectomie mécanique en Angleterre au cours de cette année pour soutenir le traitement, mais qu’il y avait des défis en matière de main-d’œuvre et d’équipement. Il a déclaré que les hôpitaux universitaires des North Midlands, où Hooper a été soigné, dépassaient déjà l’objectif de 10 % des patients victimes d’un AVC, et « constituaient l’un des meilleurs services, sinon le meilleur du pays ».

Le Dr Sanjeev Nayak, neuroradiologue interventionnel consultant aux hôpitaux universitaires de North Midlands, a déclaré que la thrombectomie mécanique était efficace mais que davantage de ressources étaient nécessaires pour garantir un accès plus large. Il a déclaré : « Vous pouvez empêcher un patient de tomber dans une invalidité permanente ou de mourir si vous agissez rapidement. Surtout pour les patients présentant une occlusion importante d’un des gros vaisseaux, le traitement s’apparente à un interrupteur. Le cerveau du patient reprend vie et il peut récupérer très rapidement.

Le plan à long terme du NHS en 2019 a fixé l’objectif de traiter 10 % des patients victimes d’un AVC par thrombectomie mécanique d’ici 2022, mais l’objectif n’a pas été atteint et la disponibilité dépend de l’endroit où vit le patient. Le Observateur a rapporté en octobre de l’année dernière comment une assistante d’enseignement dans une école primaire était décédée d’un accident vasculaire cérébral après que sa famille ait appris que le traitement vital n’était pas disponible le week-end.

Les données SSNAP pour l’Angleterre d’avril 2023 à mars 2024 montrent que le taux de thrombectomie des patients varie de 1,7 % dans le West Yorkshire et Harrogate à 8,7 % dans Thames Valley. Le nombre total de procédures en Angleterre est passé de 2 684 en 2022/23 à 3 501 en 2023/24, soit une augmentation d’environ 30 %.

S’exprimant lors de l’événement de thrombectomie mécanique, Maeva May, de la Stroke Association, a déclaré que la thrombectomie mécanique était rentable et pourrait permettre au NHS d’économiser environ 73 millions de livres sterling chaque année. Elle a déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative du nombre de patients ayant bénéficié de la procédure, mais que des améliorations étaient encore nécessaires.

Elle a déclaré que tout le monde était conscient des pressions exercées sur les services d’ambulance, mais qu’il était vital que les patients arrivent à l’hôpital le plus tôt possible, chaque minute comptant. Elle a déclaré : « Plus vite nous pourrons obtenir [these patients] au centre de thrombectomie, meilleures sont les chances de guérison complète.