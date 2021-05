En Angleterre, seule une personne sur 1000 est atteinte de Covid alors que les taux d’infection virale continuent de chuter

JUSTE une personne sur 1000 en Angleterre est atteinte de Covid alors que les taux d’infection continuent de chuter.

Les derniers chiffres montrent que le nombre estimé de virus a chuté de 40% en une semaine et est le plus bas depuis début septembre 2020.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des amis profitent de l’assouplissement des restrictions à Soho, dans le centre de Londres Crédit: LNP

Julie Fletcher se prépare à administrer une dose du vaccin AstraZeneca / Oxford Covid-19 Crédit: AFP

Selon les données de l’Office for National Statistics (ONS), 54 200 personnes auraient probablement été testées positives pour Covid-19 dans la semaine précédant le 24 avril, contre 90 000 la semaine précédente.

Cela signifie qu’environ une personne sur 1010 dans des ménages privés en Angleterre a eu Covid-19 dans la semaine précédant le 24 avril, contre une sur 610.

C’est le chiffre le plus bas depuis la semaine précédant le 5 septembre, lorsque l’estimation était de 1 sur 1 400.

Les chiffres sont également 20 fois inférieurs au pic de la deuxième vague en janvier, lorsque plus de 1,25 million de personnes ont été infectées.

Les données suggèrent que l’assouplissement des restrictions le 12 avril n’a pas fait sortir la feuille de route britannique du verrouillage.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré à propos des résultats: « Ce qui rend les résultats de cette semaine particulièrement importants, c’est que ce serait la première semaine où il y aurait des preuves que l’assouplissement du 12 avril aurait eu un impact négatif sur l’épidémie.

« Qu’il n’y ait en fait aucune preuve d’un risque accru de transmission est rassurant que pour le moment au moins il semble que la feuille de route actuelle soit toujours sur la bonne voie. »

Les habitants de Newcastle prennent un verre l’après-midi alors que les célébrations du week-end férié commencent Crédit: NNP

Les restaurants du Borough Market de Londres accueillent des dîners et des buveurs par une froide journée ensoleillée Crédit: Alamy

Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré qu’il n’y avait actuellement « aucun signe » dans les données d’un impact négatif du relâchement des restrictions, bien qu’il ait déclaré qu’il était possible que les taux d’infection augmentent à un moment donné à mesure que les gens le feraient plus. .

Cependant, Rowland Kao, professeur de science des données à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que si «la poursuite du déclin est une bonne nouvelle et doit être célébrée», l’enquête ONS ne nous donne pas encore «plus d’informations sur les récents changements apportés aux restrictions. Faire ».

Cela vient après que le professeur Tim Spector, épidémiologiste au King’s College de Londres, ait déclaré que le Royaume-Uni avait « l’un des taux les plus bas d’Europe en ce moment » et que le pays était en passe d’atteindre l’immunité collective.

Il a ajouté: « Le risque moyen pour une personne ayant un Covid symptomatique est vraiment faible pour le moment. Nous estimons qu’il est aussi bas qu’un sur 40 000. »

Se référant aux données de l’étude sur les symptômes de Covid, qu’il dirige, il a également déclaré à Sky News: « Il semble qu’au moment où nous avons dépassé cette période pandémique et que nous entrons dans ce que nous appelons la période endémique où nous baissons. les niveaux d’infection et les éclosions occasionnelles, mais ils ne se propagent pas au reste de la population, et le risque général est faible. «

Dans l’ensemble, le pourcentage de personnes testées positives a chuté dans chaque région – à l’exception du Yorkshire et du Humber où les taux restent incertains.

Pendant ce temps, au Pays de Galles, on estime qu’environ une personne sur 1570 a eu Covid-19 dans la semaine précédant le 24 avril – contre une personne sur 840 la semaine précédente et le plus bas depuis la semaine jusqu’au 10 septembre.

En Irlande du Nord, l’estimation est d’environ une personne sur 940, contre une personne sur 660 la semaine précédente et la plus basse depuis le début des estimations pour l’Irlande du Nord en octobre.

L’estimation pour l’Écosse est d’environ un sur 640, contre un sur 560 et le plus bas depuis le début des estimations pour l’Écosse en octobre.

Le taux de R de l’Angleterre a légèrement augmenté de 0,8-1,0 à 0,8-1,1

Lors de la modélisation du niveau d’infection parmi les différents groupes d’âge en Angleterre, l’ONS a déclaré que les taux avaient diminué pour les personnes âgées de deux ans à la 11e année scolaire et de 35 ans et plus.

Mais pour ceux de la 12e à 34 ans, la tendance est incertaine.

Mais malgré la baisse des cas, le SAGE a déclaré que le taux officiel de coronavirus R avait augmenté en Angleterre cette semaine et se situait désormais entre 0,8 et 1,1.

La semaine dernière, il était entre 0,8 et 1,0 pour l’Angleterre et il est resté relativement constant et inférieur à 1 depuis le 5 février, après avoir culminé le 15 janvier entre 1,2 et 1,3.

Mais aujourd’hui, il est passé à 1,1 et dans le Sud-Ouest pourrait atteindre 1,2.

Le professeur Spector a déclaré que dans les régions à faible infection, les personnes vaccinées « devraient être beaucoup plus détendues et moins stressées ».

Il a ajouté: « Je sais que beaucoup de gens sont encore très inquiets à l’idée de sortir, d’ouvrir des pubs ou des restaurants … mais pour moi, c’est une image très rassurante et nous devrions être un peu plus optimistes à ce sujet, et nous concentrer sur les bonnes nouvelles, pas seulement les mauvaises nouvelles ou la possibilité que quelque chose de mauvais se produise à l’avenir. «

Il a également déclaré: « Ce qui n’est pas apprécié, c’est à quel point ce programme de vaccination fonctionne bien, et en regardant des pays équivalents comme Israël, ils se sont en fait débarrassés de toutes leurs restrictions Covid, et ils ont des taux assez similaires à nous pour le moment.

« Donc ce n’est pas zéro, mais cela semble être une fourchette gérable à laquelle nous pouvons faire face, donc je suis plutôt optimiste et je pense que nous devrions commencer à reconnaître que les gens, en particulier je m’inquiète pour les personnes âgées qui ont eu les deux vaccinations, devraient être beaucoup plus libres de voir d’autres personnes et de retrouver leur vie sociale et leur santé mentale, en particulier ceux qui sont actuellement détenus dans des maisons de retraite, c’est une honte qu’ils sont toujours soumis à ces restrictions sévères. «

Il a dit qu’il était nécessaire «de réfléchir sur le fait que le risque ne sera jamais nul» et que la vie devrait revenir à la normale.

« Je suis convaincu que ces données nous montrent que cela se produira, et nous atteignons l’immunité collective », a-t-il ajouté.