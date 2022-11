En amont de la COP27, l’ONU exhorte les pays riches à tenir leur engagement climatique non respecté

Jeudi, les Nations Unies ont publié un rapport exhortant les pays développés à augmenter considérablement le financement qu’ils offrent aux pays en développement pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique – des résultats dévastateurs comme les ouragans, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations.

Une telle aide climatique est cruciale car, à l’heure actuelle, les pauvres continuent d’être ravagés par une crise créée et entretenue par les riches.

Malgré des nations plus riches, comme les États-Unis et la Russie, se classant historiquement parmi les principaux contributeurs au réchauffement climatiquece sont les pays les plus pauvres, comme le Pakistan et le Bangladesh, qui ne figurent même pas parmi les 20 premiers, mais qui sont le plus obligés de faire face aux effets du réchauffement climatique.

En 2020, par exemple, les États-Unis ont été jugés responsables de 4,7 milliards de tonnes d’émissions de carbone via les combustibles fossiles. Le Pakistan a émis environ un vingtième de ce chiffre stupéfiant.

Pourtant, cette année, c’est au Pakistan que des inondations meurtrières ont tué près de 1 500 personnes et déplacé plus de 30 millions de personnes – une tragédie confirmée par les scientifiques. a été entraîné par le réchauffement climatique. Et c’est au Bangladesh où les cyclones déracinent les villages côtiers deux fois par an, et le ministre des Finances investit 100 millions de dollars de l’argent du pays dans un budget dédié au climat.

“Les besoins d’adaptation dans le monde en développement devraient monter en flèche pour atteindre 340 milliards de dollars par an d’ici 2030. Pourtant, le soutien à l’adaptation représente aujourd’hui moins d’un dixième de ce montant. Les personnes et les communautés les plus vulnérables en paient le prix”, a déclaré l’ONU. Le secrétaire général António Guterres a expliqué dans une déclaration le rapport. “C’est inacceptable.”

D’ici 2050, le nouveau rapport de l’ONU pousse cette quantité jusqu’à 565 milliards de dollars par an.

Et bien qu’il y ait eu des tentatives de pays plus riches pour aider les plus vulnérables à gérer le problème exacerbé par les premiers, une grande promesse de sursis climatique a été brisée à maintes reprises.

Une crise injuste et une promesse manquée

En 2009, les pays industrialisés ont proposé une solution presque larmoyante lors de la COP15, une grande conférence sur le climat qui s’est tenue à Copenhague.

Simplement, ils se sont engagés à fournir un collectif de 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays en développement, à partir de 2020 et se terminant en 2025. Cela représente un total de 500 milliards de dollars.

Cette promesse était formellement documenté avec un rapport que des directives imprimées telles que “ce financement proviendra d’une grande variété de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris des sources de financement alternatives”.

Puis, 11 ans plus tard, en 2020, il a été jugé L’objectif de 100 milliards de dollars était hors de portée. Seulement à propos 83 milliards de dollars ont été réunis à la fin de tout cela, qui, pour le contexte, représente environ un neuvième du budget de la défense des États-Unis cette même année et moins de la moitié de la valeur nette d’Elon Musk.

100 milliards de dollars supplémentaires en 2021, ce qui signifiait que les pays riches, à ce moment-là, devaient aux pays pauvres 117 milliards de dollars au total. Mais 2021 est venu et est reparti, et ces 117 milliards de dollars n’ont pas été payés.

Nous sommes maintenant en 2022.

Selon l’engagement initial, il est temps que 100 milliards de dollars supplémentaires soient versés – plus toute dette accumulée – et selon le dernier rapport de l’ONU, quelques centaines de milliards de dollars supplémentaires car le changement climatique n’a fait qu’empirer.

Et le changement climatique s’est encore aggravé, à cause des activités principalement industrielles menées dans les pays riches et développés.

“Si l’augmentation annuelle à partir de 2019 persistait dans les années à venir, l’objectif de 100 milliards de dollars ne serait pas atteint avant 2025”, indique le nouveau rapport. “Cela appelle une accélération significative du financement de l’adaptation, en particulier si l’on veut atteindre le doublement des flux financiers de 2019 d’ici 2025, comme le préconise le Pacte climatique de Glasgow”, en référence au sommet COP26 de l’année dernière.

Vendredi, l’Inde a également remis sous les feux de la rampe l’engagement raté de 100 milliards de dollars alors que la prochaine conférence annuelle de l’ONU sur le climat, la COP27, devrait commencer la semaine prochaine en Égypte. Les responsables du gouvernement indien ont demandé que les pays riches tiennent enfin ce qui avait été promis il y a plus de dix ans.

“Les pays développés doivent également se rendre compte que les coûts globaux ont augmenté, de sorte que l’engagement de fournir 100 milliards de dollars par an ne peut pas être statique. Il doit augmenter”, a déclaré une source du gouvernement indien. a déclaré à Reuters.

Bien que l’Inde soit le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde selon Our World In Data – la principale source d’énergie du pays provient du charbon – elle est beaucoup plus faible si l’on considère les émissions par habitant car toute l’énergie produite est distribuée à quelque 1,4 milliard de personnes.

L’Inde est également un pays en développement, ce qui signifie que même si les énergies renouvelables deviennent plus abordables, la transition pose un obstacle financier.

Avec une aide climatique suffisante, une telle évolution pourrait être plus gérable, permettant au pays de continuer à se développer sans risquer la santé et le bien-être de sa population et sans contribuer au problème plus large du réchauffement climatique.

Cependant, alors que les pays qui ont les moyens essaient de déterminer l’allocation budgétaire des 100 milliards de dollars – ou simplement qui doit quoi – et de raisonner sur le temps qu’il faudra pour payer, il est important de réaliser que les pays qui n’ont pas les moyens ne peuvent pas appuyez simplement sur pause.

Ils combattent toujours une crise pour laquelle ils ne sont pas équipés.

“L’adaptation doit être traitée avec un sérieux qui reflète la valeur égale de tous les membres de la famille humaine”, a déclaré António Guterres. “Il est temps pour une refonte mondiale de l’adaptation au climat qui met de côté les excuses et récupère la boîte à outils pour résoudre les problèmes.”