En amont de la COP27, les jeunes militants africains du climat prennent la parole

WINDHOEK, Namibie (AP) – Les jeunes militants pour le climat des pays africains ont des exigences élevées mais de faibles attentes pour la conférence des Nations Unies sur le climat qui commence dimanche dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Les observateurs et les organisateurs du sommet COP27 ont fait grand cas de son emplacement, qualifiant la conférence de “COP africaine” où les positions des pays africains sur des questions telles que le financement de l’adaptation au changement climatique ou le passage aux sources d’énergie renouvelables seront au cœur des pourparlers. .

Les militants espèrent que c’est vrai.

“Pour que la COP27 soit la ‘COP africaine’, les besoins, les voix et les priorités des peuples africains doivent être reflétés dans le résultat des négociations”, a déclaré à l’Associated Press la militante climatique kenyane Elizabeth Wathuti. “La COP27 est une chance de rendre justice aux pays les plus touchés grâce à la solidarité et à la coopération mondiales.”

Les analystes soulignent les points de friction entre les pays les plus riches et les plus pauvres, tels que la question de savoir si les pays vulnérables devraient recevoir une indemnisation pour les catastrophes liées au climat, connues sous le nom de “pertes et dommages” dans les négociations sur le climat, comme entravant les progrès lors des sommets précédents.

Certains jeunes militants, comme Wathuti, disent que le continent devrait se tourner vers les pays riches pour des réductions massives d’émissions et une indemnisation pour les pertes et les dommages causés par les catastrophes climatiques. L’Afrique n’est responsable que de 3 à 4 % des émissions mondiales alors qu’elle compte 17 % de la population mondiale, mais elle est plus vulnérable que la plupart des endroits car de nombreuses personnes, en particulier celles qui vivent en dehors des centres urbains, sont moins capables de s’adapter.

“L’apport financier est fondamental pour permettre le développement de l’Afrique”, a déclaré Wathuti. “La population africaine augmente rapidement et assurer l’approvisionnement en énergie des personnes sera crucial pour lutter contre la pauvreté et créer des opportunités pour une meilleure qualité de vie.”

D’autres disent que les pays africains doivent se replier sur eux-mêmes car les pays développés n’ont pas tenu leurs promesses.

Hounaidat Abdouroihamane, un militant des îles Comores, a déclaré que l’Afrique devrait cesser de dépendre des pays développés pour son financement.

“Pourquoi devrions-nous mendier des réponses et de l’argent aux pollueurs alors que nous savons si bien qu’ils ne le fourniront pas et que s’ils le font, ce sera sous forme de prêt ?” a demandé Abdouroihamane, ajoutant que le continent devrait “mettre en place des mesures d’adaptation faciles et moins coûteuses à mettre en œuvre” telles qu’une meilleure gestion des ressources en eau et le reboisement et la restauration des terres.

Les pays développés n’ont déjà pas tenu leurs engagements en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, y compris un engagement de 100 milliards de dollars par an qui dépasse de deux ans son échéance et n’a pas encore été honoré.

Wathuti a déclaré que les négociations devraient porter sur la “responsabilité” et espérait que la conférence aborderait la “tenue des promesses faites mais non tenues”.

La militante ougandaise Vanessa Nakate a convenu que le financement des pays développés était essentiel pour que le continent atteigne ses objectifs.

« Les 100 milliards de dollars promis ne suffisent plus. Il doit y avoir un financement supplémentaire », a déclaré Nakate à l’AP, ajoutant qu’il doit y avoir un fonds séparé pour les pertes et dommages.

116 millions de personnes dans les États côtiers et les îles d’Afrique sont confrontées à des risques liés au niveau de la mer et d’ici 2050, les pays africains devraient dépenser 50 milliards de dollars par an pour les impacts liés au climat, a déclaré l’agence météorologique des Nations Unies.

« Nous savons ce qu’il faut faire contre le changement climatique. Mais ce qui nous manque, c’est la volonté politique de faire quelque chose », a déclaré Nakate, ajoutant que les communautés vulnérables ont désespérément besoin de fonds pour se préparer aux catastrophes liées au climat.

Wathuti, Nakate et Abdouroihamane font partie d’un nombre croissant de jeunes en Afrique et dans le monde qui mènent des projets locaux dans leurs pays respectifs et appellent les gouvernements nationaux et internationaux à faire davantage pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Abdouroihamane est activement impliquée dans des projets de gestion des déchets, Nakate est le fer de lance de l’installation de cuisinières propres et de panneaux solaires dans les écoles de son Ouganda natal, et Wathuti dirige un projet de restauration forestière au Kenya.

Bien que les militants fassent depuis longtemps partie de la conversation, beaucoup ont le sentiment qu’ils ne sont pas écoutés. De plus en plus, les militants pour le climat, en particulier en Europe, ont commencé à prendre des mesures drastiques pour faire entendre leurs arguments, notamment en jetant de la nourriture sur des peintures célèbres ou en se collant sur les routes pour un accueil mitigé.

“Il y a des efforts pour augmenter la participation des jeunes, mais le plus souvent, les jeunes sont mis dans des réunions pour occuper un siège”, a déclaré Wathuti. “Pour que la participation des jeunes soit vraiment significative, les jeunes ont besoin de soutien pour naviguer dans les espaces complexes des négociations sur le climat.”

Elle a ajouté : « Les jeunes n’ont pas causé la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais les jeunes sont la solution. C’est pourquoi la participation des jeunes est essentielle dans les forums de haut niveau comme la COP27. »

___

Wanjohi Kabukru, Associated Press