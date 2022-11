En Amazonie, un poisson géant aide à sauver la forêt tropicale

Commentez cette histoire Commentaire

CARAUARI, Brésil – Même dans la forêt tropicale la plus riche en biodiversité du monde, le pirarucu, également connu sous le nom d’arapaima, se démarque. Premièrement, il y a sa taille de mammouth : il peut peser jusqu’à 200 kilos (440 livres), de loin la plus grande des 2 300 espèces de poissons connues en Amazonie. On le trouve principalement dans les lacs des plaines inondables du bassin amazonien, y compris la région de Medio Jurua.

Deuxièmement, il n’y a pas si longtemps, le poisson géant a presque disparu de Jurua, alors que les navires balayaient les lacs avec de grands filets. La pêche illégale et non durable a laissé les rivières et les communautés autochtones lutter pour attraper leur nourriture de base. Et il a laissé le pirarucu désigné comme menacé d’extinction, à moins que le commerce du poisson ne soit étroitement contrôlé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Mais maintenant, quelque chose de remarquable s’est produit. Le poisson est revenu dans les lacs du Medio Jurua. L’histoire de la façon dont des personnes d’horizons différents coopèrent à plusieurs niveaux – une vision de ce qui est possible que les vétérans de l’Amazonie disent n’avoir vu nulle part ailleurs dans la vaste région.

Le changement a commencé à la fin des années 1990. Avec l’aide d’un prêtre catholique néerlandais, des saigneurs de caoutchouc ont organisé et mené une campagne pour persuader le gouvernement fédéral de créer la réserve extractive de Medio Jurua. Ils ont proposé que les communautés riveraines puissent puiser dans la forêt et ses lacs – jusqu’à un certain point – et dans les zones protégées.

Ça a marché. Désormais, les communautés locales produisent de l’açaï, des huiles végétales et du caoutchouc, et elles laissent la forêt sur pied. Le plus réussi de tous a été la gestion de pirarucu.

Les communautés riveraines de colons, organisées en associations, sont également parvenues à un accord avec les peuples indigènes Deni voisins, qui ont souffert dans le passé des invasions de récolteurs de caoutchouc et de pêcheurs. Maintenant, ils font partie de la pêche gérée du pirarucu, ce qui a amélioré les relations entre les peuples autochtones et les non-autochtones.

La gestion de la rentrée a nécessité une organisation sociale, une coopération et une logistique complexe. La pêche illégale a été fortement réduite. Pirarucu sont en plein essor.

Le cycle vertueux se joue dans la région de Carauari, qui s’étend sur 650 kilomètres (404 miles) de la rivière Jurua et abrite 35 000 personnes.

Pour voir comment les choses auraient pu se passer, ne cherchez pas plus loin que la vallée voisine de Javari, où le journaliste britannique Dom Phillips et l’expert indigène Bruno Pereira ont été assassinés en juin dernier.

La toile de fond de cette tragédie est un différend vieux de plusieurs décennies entre les communautés autochtones et d’anciens saigneurs de caoutchouc qui ont été embauchés par des hommes d’affaires locaux pour faire de la pêche illégale, ciblant principalement les pirarucu. Deux pêcheurs locaux ont avoué les crimes.

La pêche illégale sévit au Brésil. C’est le deuxième crime environnemental le plus fréquent sur les terres protégées, après l’exploitation forestière, selon une étude universitaire basée sur des données officielles. L’agence de conservation du Brésil a émis 1 160 avis d’infraction pour pêche illégale – un quart de toutes les infractions – sur une période récente de cinq ans.

“Javari est un portrait de ce à quoi ressemblait Medio Jurua dans les années 1980”, a déclaré Manoel Cunha, le principal chef des saigneurs de caoutchouc locaux, à l’Associated Press lors d’une excursion en bateau à Sao Raimundo, sa communauté d’origine et l’une de celles qui prend participer à la pêche réglementée. «Nous avons réussi à nous débarrasser des entreprises de pêche et des pêcheurs envahisseurs grâce à la surveillance et à la gestion. Vous êtes sur cette rivière depuis des jours et vous n’avez vu aucun bateau de pêche, sauf ceux de nos organisations. Il n’y a plus de place pour eux ici.

La pêche au Pirarucu se pratique une fois par an, vers septembre, période des plus basses eaux. Les quotas de pêche sont possibles en raison d’une autre caractéristique remarquable du pirarucu : c’est l’une des rares espèces de poissons au monde qui fait surface pour respirer. Il le fait avec une grande éclaboussure, faisant clignoter sa queue rouge hors de l’eau.

Un pêcheur local et un chercheur de la région voisine de Mamirarua ont développé un moyen d’en tirer parti et de compter les poissons puisqu’ils ne restent pas plus de 20 minutes sous l’eau. Le gouvernement reconnaît maintenant cette méthode de comptage.

L’enquête est effectuée une fois par an par des pêcheurs certifiés, après avoir suivi un cours. Selon la loi, seuls 30% des pirarucu d’une certaine zone peuvent être pêchés l’année suivante.

Cette pêche contrôlée a entraîné une augmentation de sa population dans les régions où elle est employée. Dans la région de Sao Raimundo, il y avait 1 335 pirarucus dans les lacs voisins en 2011, lorsque la pêche gérée a commencé. L’année dernière, il y avait 4 092 spécimens, selon leurs dossiers.

Dans la région de Carauari, le nombre de pirarucu est passé de 4 916, en 2011, à 46 839, dix ans plus tard.

Une équipe AP a accompagné le premier des sept jours de pêche à Sao Raimundo. Imaginez quelques dizaines de maisons, avec eau courante, reliées par des passerelles en bois bien entretenues au milieu des palmiers açai. Trente-quatre familles y habitent. La plupart appartiennent à la famille élargie de Cunha, dont les ancêtres sont arrivés dans la région depuis le nord-est appauvri et ravagé par la sécheresse pendant le boom du caoutchouc pour travailler comme saigneurs.

“Notre pirarucu est si savoureux que tous ceux qui le mangent en tombent amoureux et en veulent plus”, a déclaré à l’AP Rosilda da Cunha, une sœur de Manoel qui vit à Sao Raimundo.

Pirarucu apporte de l’argent à la communauté, a-t-elle déclaré. Cette année, l’objectif est d’acheter un système de panneaux solaires pour remplacer la génératrice au diesel. Une autre part de l’argent va aux membres de la communauté qui participent à la pêche. Les salaires des femmes et des hommes sont égaux.

Pour attraper le pirarucu, les pêcheurs utilisent des filets spéciaux et plus solides qu’ils tissent eux-mêmes. Les trous sont suffisamment grands pour permettre le passage de plus petits spécimens, car il est interdit de prendre des poissons de moins de cinq pieds.

Lorsque les pêcheurs en attrapent un, ils remontent le filet et frappent le poisson sur la tête. Puis ils l’ont mis dans leur petit bateau. Quand c’est très lourd, deux ou trois hommes sont nécessaires pour faire le travail.

Les pirarucus sont ensuite emmenés des lacs vers un grand bateau au bord de la rivière Jurua. Là, ils sont éviscérés, une tâche qui est principalement effectuée par des femmes, et mis sur la glace. Toute la production est achetée par l’Association des producteurs ruraux de Carauari, connue sous le nom d’Asproc, l’organisation faîtière de la région, de sorte que les pêcheurs ne sont jamais à la merci des intermédiaires.

Fondée par des saigneurs de caoutchouc qui voulaient se libérer de conditions de travail proches de l’esclavage, Asproc est devenue l’une des entités de base les plus importantes de toute l’Amazonie. Il gère des programmes sur tout, de l’assainissement aux marchés communautaires en passant par l’enseignement supérieur, en innovant en cours de route. Elle vend désormais du pirarucu aux principales villes du Brésil, notamment Sao Paulo et Brasília, une entreprise complexe qui implique plusieurs jours de transport par bateau et par route et prend généralement plus de deux semaines.

Le succès d’Asproc a attiré plusieurs partenariats. L’un est contre-intuitif — le United States Forest Service, qui a soutenu la création d’une marque, le Gosto da Amazônia (Amazon Taste), qui promeut le pirarucu à l’échelle nationale, et l’Agence pour le développement international (USAID), qui a aidé à financer un entrepôt pour transformation du poisson dans la ville de Carauari, où le pirarucu est coupé, congelé et emballé.

“Ce projet est unique car il nécessite une structure de gouvernance solide”, a déclaré à l’AP Ted Gehr, directeur de mission de l’USAID au Brésil, lors de sa première visite dans la communauté de Sao Raimundo. “Tout le monde est d’accord sur le fait qu’ils devront peut-être faire des sacrifices et ne pas pouvoir pêcher tous les pirarucu disponibles, mais sachant qu’ils se reproduiront davantage et qu’à long terme, ils auront plus de valeur.”

La région du Medio Jurua est bénie par l’éloignement. Il n’a pas d’accès par la route. Jusqu’à présent, il est exempt de la déforestation et des incendies qui ont dévasté ailleurs en Amazonie. Mais la fumée qui a laissé le ciel grisâtre en septembre rappelle que la destruction n’est pas loin. Le défi consiste à être une organisation et une économie solides pour conjurer les menaces futures, explique Cunha.

“Si nous ne nous étions pas organisés par le biais de la gestion de la pêche pour protéger nos environnements et prendre nos poissons, au lieu que d’autres nous les prennent, nous aurions pu être dans la même situation que nos collègues de Javari”, explique Cunha, qui est à la tête du Medio Jurua Extractive Reserve, un poste généralement occupé par des représentants du gouvernement. “S’ils s’étaient organisés plus tôt, ils auraient pu sauver la vie de ces deux camarades.”