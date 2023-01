En Allemagne, les gens donnent gratuitement leurs objets d’occasion à leurs voisins

En tant qu’enfants, on nous apprend toujours à partager nos biens avec les autres. Que ce soit aussi simple que de partager vos jouets ou un morceau de chocolat que vous mangez, le proverbe « partager, c’est s’occuper » est la première règle qui nous est transmise en tant qu’enfant. On dirait que l’Allemagne a pris cette pratique un peu trop au sérieux. En Allemagne, les personnes appartenant à des familles aisées ont tendance à donner gratuitement leurs biens d’occasion à leurs proches. Les habitants du pays pensent que s’ils distribuent leurs vieux produits encore fonctionnels à leurs voisins, cela ouvrirait des espaces chez eux et, à son tour, la personne qui prend l’article ne sera pas obligée d’acheter la même chose dans un magasin.

Selon le portail médiatique allemand – Deutsche Welle (DW), un habitant de Berlin nommé Albrecht Truber Bocker a fait réparer son vélo, non pas pour son usage, mais pour le donner à son voisin. Albrecht déclare que les gens en Allemagne maintiennent la pratique de distribuer des objets personnels à d’autres personnes. Du matériel de jardinage aux jouets pour enfants, chaque article est partagé. Albrecht ajoute en outre qu’il y a des gens qui n’hésitent même pas à donner gratuitement des voitures, des téléviseurs et des scooters à leurs voisins ou à leurs proches.

Le rapport DW mentionne en outre que les gens donnent leurs produits via une plateforme en ligne connue sous le nom de nebanan.de. Lancé il y a à peine sept ans, le site Web compte désormais plus de 16 lakh d’utilisateurs et environ 1 lakh de personnes restant régulièrement actives sur le site. Nebanan.de permet aux acheteurs et aux vendeurs de se connecter via le support, sans facturer un seul centime. La société utilise des dons et de l’argent caritatif pour gérer le site Web.

Le PDG et fondateur de l’organisation basée à Berlin – Good Hood initiative, Christian Vollmann, a déclaré : « Chaque jour, nous travaillons à connecter les voisins à travers les groupes d’âge, les couches sociales et les origines. Atteindre le million d’utilisateurs en Allemagne montre que la communauté locale devient de plus en plus importante. C’est plus qu’une simple tendance. C’est devenu un réel besoin dans un environnement mondial incertain. Nous avons prouvé que des réseaux sociaux numériques leaders du marché peuvent être construits en Europe.

Good Hood est responsable des opérations menées sur Nebanan.de. Ina Remmers, co-fondatrice de nebanan.de, pense : « Nebenan.de n’est pas une question d’autoportrait, mais d’aider les autres et de prendre soin de son environnement. Des voisins qui ne se seraient jamais rencontrés autrement font soudainement connaissance. Le dialogue et la serviabilité sont plus importants que jamais pour la cohésion sociale dans la société d’aujourd’hui.

