En Allemagne, les comploteurs d’extrême droite d’un improbable coup d’État sont jugés

Le prince Henri XIII de Reuss, l’obscur aristocrate qui voulait devenir chancelier allemand, et huit hommes et femmes qui projetaient de le porter au pouvoir en renversant violemment le gouvernement, ont été jugés mardi à Francfort.

Près d’un an et demi après un raid spectaculaire à l’échelle nationale impliquant 3 000 policiers dans 150 endroits qui, selon les autorités, a déjoué un étrange plan d’extrême droite visant à prendre le pouvoir, le prince et les conspirateurs vont commencer à être traduits en justice. Il s’agira probablement de l’une des affaires judiciaires les plus complexes depuis que l’Allemagne de l’Ouest a jugé les commandants des camps de concentration d’Auschwitz dans les années 1960.

Dans une grande salle d’audience provisoire grise construite à la hâte dans la banlieue de Francfort, les neuf accusés se sont vus pour la première fois depuis fin 2022, date à laquelle la plupart d’entre eux ont été arrêtés. Au cours de cette période, les procureurs ont analysé des milliers de dossiers, d’échanges de chat et d’heures de témoignages pour préparer un dossier qui, espèrent-ils, montrera le grave danger que représentent les prétendus insurgés, qui comprenaient plusieurs soldats d’élite à la retraite, un officier de police et un ancien. législateur fédéral d’extrême droite.

Tobias Engelstetter, l’un des quatre procureurs fédéraux défendant l’affaire à Francfort, a lu les détails étranges derrière les accusations dans une déclaration liminaire qui a duré plus de deux heures.