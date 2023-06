En Alex Newhook, le directeur général des Canadiens Kent Hughes acquiert un autre projet pour son entraîneur

NASHVILLE, Tenn. – En Alex Newhook, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a acquis une denrée connue — et un ancien client, oui — mais il a aussi acquis un projet pour son entraîneur.

Et son entraîneur est doué pour les projets.

« Il a été un excellent joueur à tous les niveaux auxquels il a joué, et maintenant il essaie de régler le problème », a déclaré Martin St. Louis mardi. « Quelle est la hauteur du plafond ? Je pense que nous allons le découvrir et nous allons lui donner l’occasion de nous montrer à quel point son plafond peut être élevé. Et nous ne nous attendons pas à ce qu’il nous le montre (ça) lors de la première journée, mais nous allons essayer de le développer comme nous le faisons pour tous les autres jeunes et essayer de maximiser ce que nous avons chez ce joueur.

Voici quelques-uns de ces jeunes.

Au début de la saison dernière, lorsqu’on lui a présenté un projet similaire à Kirby Dach, St. Louis a identifié très tôt qu’il avait toutes les qualités pour jouer au centre, mais le fardeau d’être un trou noir dans le cercle de mise au jeu le pesait. Cette ancre empêchait le reste du jeu de Dach de mettre les voiles.

Alors Saint-Louis a déplacé Dach vers l’aile, a enlevé ce fardeau et Dach a décollé.

Un autre projet pour Saint-Louis était le choix n ° 1 du repêchage de l’an dernier, Juraj Slafkovský, un joueur dont la saison recrue a laissé de nombreux fans déçus et certains carrément indignés. St. Louis a appris comment certains fans ont réagi à la saison de Slafkovský, et il a semblé vraiment surpris. Il était satisfait de la performance de Slafkovský au cours de la demi-saison, il a pu rester en bonne santé et a récemment regardé certains des matchs des Canadiens plus tôt dans la saison.

« C’était intéressant de le regarder froidement, sans émotion », a déclaré St. Louis. « Et Slaf s’est démarqué. Il s’est vraiment démarqué. »

St. Louis et les Canadiens avaient un plan progressif pour Slafkovský, et ils ont pratiquement atteint la moitié de ce plan. Le match qui a mis fin à sa saison au Madison Square Garden, a déclaré St. Louis, a été l’un de ses meilleurs de la saison.

Il n’a eu aucun but, aucune aide, deux tirs au but et un moins-1. Alors pourquoi, exactement, était-ce l’un des meilleurs matchs de Slafkovský de la saison ?

« Parce qu’il a eu des touches », a déclaré St. Louis. « Tant que vous obtenez des touches, je ne me soucie pas vraiment de ce que vous en faites. »

Les touches de rondelle sont de l’or pour St. Louis. Ils représentent une métrique qu’il apprécie car cela signifie qu’un joueur fait les bonnes choses sans la rondelle pour se mettre en position de toucher la rondelle, et ce qu’un joueur fait sans la rondelle est la chose la plus importante pour St. Louis.

St. Louis n’est pas le seul entraîneur à penser ainsi, mais si vous êtes Hughes et que vous avez un entraîneur comme celui-ci et un directeur du développement du hockey comme Adam Nicholas, parier sur Newhook devient d’autant plus facile.

Il vient d’un environnement où tout ce qu’il a fait était conséquent – une équipe avec des aspirations à la Coupe Stanley qui ne pouvait pas se permettre de permettre à Newhook de jouer à travers les erreurs et les effondrements. Sa place en tant que centre de deuxième ligne était ténue, au mieux, sans une très longue laisse. Il obtiendra cette laisse à Montréal.

« Pour nous, nous essayons de développer nos gars dans un environnement où nous ne voulons pas les menotter, nous ne voulons pas les étouffer et les sur-coacher, mais en même temps ils ont la responsabilité de montrer croissance », a déclaré St. Louis. « Je pense que la croissance vient avec … parfois pour moi, les erreurs sont la première étape de la croissance. »

C’est le pari que Hughes a fait en obtenant Newhook. Il a une vitesse et un potentiel dynamique qu’il n’a pas encore montrés. Mais il a contribué à un champion de la Coupe Stanley, n’a que 22 ans et a encore une piste pour montrer qu’il peut décoller.

Le prix des 31e et 37e choix du repêchage était-il un peu élevé? Peut-être. Mais Hughes a dit qu’il sentait qu’il y avait de la concurrence pour les services de Newhook, et c’est le prix qu’il était prêt à payer. Si Newhook frappe, personne ne se souciera de ces choix. S’il ne le fait pas et que le Colorado finit par choisir un ou deux joueurs qui frappent, le prix sera mauvais. C’est un calcul risque-récompense avec lequel Hughes se sentait clairement à l’aise, et il est impossible de savoir si ce calcul était correct aujourd’hui.

Mais Hughes connaît également les outils dont il dispose pour tirer le meilleur parti de Newhook. Et le pari qu’il a fait n’était pas seulement sur Newhook, mais aussi sur ces outils.

« Nous avons toujours pensé que nous avions échangé (Alexander) Romanov contre Dach, mais nous avons vraiment échangé Romanov contre (choix n °) 13 et nous aurions pu en conserver 13 et utiliser le choix au lieu de Kirby », a déclaré Hughes. « C’était la même chose l’année dernière, et nous ferions à nouveau cet échange. Nous avons l’impression que cela a aidé et fait progresser l’équipe sans sacrifier (l’avenir). Et je pense que c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

« Si nous pouvons accélérer le calendrier pour nous de concourir pour une coupe Stanley, absolument, chaque jour, nous essaierons de le faire. Nous ne voulons tout simplement pas être myopes et poursuivre quelque chose et découvrir que nous avons sacrifié l’avenir en essayant de le faire. Et nous ne pensons pas l’avoir fait dans ce cas.

Quelques autres friandises de Hughes mardi:

• Hughes a confirmé que les Canadiens ont rencontré Matvei Michkov à Nashville. « C’était une bonne première impression », a-t-il déclaré. « C’est définitivement différent quand vous devez utiliser un traducteur, mais je lisais son langage corporel et j’ai trouvé ses réponses intelligentes et matures. » Hughes a ajouté que Michkov était apparu comme un joueur confiant dans ses capacités. Je ne sais pas ce que les gens devraient lire là-dedans, mais le fait que les Canadiens le rencontrent avec un esprit ouvert donne au moins l’impression qu’ils sont prêts à le prendre. Mais je crois toujours qu’ils ne le feront pas. J’ai peut-être tort.

• Lorsqu’on lui a demandé s’il allait choisir le cinquième du repêchage mercredi, Hughes était évidemment timide, mais il a laissé entendre qu’ils étaient ouverts à toutes les possibilités. Personnellement, je doute qu’ils puissent passer au n ° 4, mais descendre au n ° 7 ou 8 reste une possibilité si les Flyers ou les Capitals sont suffisamment désespérés pour abandonner certains actifs pour obtenir Michkov. Ensuite, il y a la possibilité qu’ils échangent le choix contre un joueur. Je ne pense pas que les chances soient très élevées, mais quand Hughes dit qu’il est ouvert à toutes les possibilités, je pense que c’en est une.

• Hughes a déclaré qu’il ne prévoyait pas de rachat de joueurs. Comme nous l’avons signalé précédemment, Hughes essaie désespérément d’éviter de perdre de l’argent en 2024-25, et c’est une preuve supplémentaire de cela.

• Les Canadiens ont embauché Jim Ramsay comme entraîneur sportif en chef et Maxime Gauthier comme physiothérapeute en chef, en remplacement de Graham Rynbend et Donald Balmforth, qui ont été licenciés récemment. Ramsay a passé 28 ans avec les Rangers, où il a travaillé avec Jeff Gorton, mais aussi St. Louis en tant que joueur. « Il fait plus que simplement s’assurer que vous êtes en bonne santé et essayer de vous remettre sur la bonne voie », a déclaré St. Louis. « Il y a plus avec ce que Rammer apporte. Je pense que sa personnalité sera la bienvenue pour les joueurs.

