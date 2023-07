En alerte rouge au réchauffement climatique, 40 degrés de chaleur des États-Unis au Japon en Europe

Des dizaines de millions de personnes luttaient contre des températures dangereusement élevées aux États-Unis samedi alors que des prévisions de chaleur record planaient sur l’Europe et le Japon, dans le dernier exemple de la menace du réchauffement climatique.

Une puissante vague de chaleur s’étendant de la Californie au Texas devait culminer alors que le service météorologique national américain a mis en garde contre un « week-end extrêmement chaud et dangereux ».

Les maximums diurnes devraient se situer entre 10 et 20 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale dans l’ouest.

En Arizona, l’un des États les plus durement touchés, les habitants sont confrontés à un marathon d’endurance quotidien contre le soleil.

La capitale de l’État, Phoenix, a enregistré 16 jours consécutifs au-dessus de 109F (43 degrés Celsius), avec des températures atteignant 111F samedi en route vers 115F attendus.

La vallée de la mort en Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, devrait également enregistrer de nouveaux pics dimanche, le mercure pouvant atteindre 130 F (54 C).

Les températures avaient déjà atteint 48 ° C à midi samedi et même les minimums nocturnes pourraient dépasser 38 ° C.

Les autorités ont tiré la sonnette d’alarme, conseillant aux gens d’éviter les activités de plein air pendant la journée et de se méfier de la déshydratation.

Sur un chantier de construction à l’extérieur de Houston, au Texas, un ouvrier de 28 ans qui n’a donné son nom qu’en tant que Juan a aidé à terminer un mur dans la chaleur écrasante.

« Juste au moment où je prends un verre d’eau, j’ai des vertiges, j’ai envie de vomir à cause de la chaleur », raconte-t-il à l’AFP.

Le service météorologique de Las Vegas a averti que supposer que des températures élevées accompagnent naturellement le climat désertique de la région était « un état d’esprit dangereux ! Cette vague de chaleur n’est pas la chaleur typique du désert ».

Le sud de la Californie lutte contre de nombreux incendies de forêt, dont un dans le comté de Riverside qui a brûlé plus de 3 000 acres (1 214 hectares) et provoqué des ordres d’évacuation.

Plus au nord, le gouvernement canadien a signalé que les incendies de forêt avaient brûlé un record de 10 millions d’hectares cette année, avec plus de dégâts attendus à mesure que l’été s’éternise.

Prévision des sommets historiques

En Europe, l’Italie fait face à des prévisions de sommets historiques le week-end, le ministère de la Santé émettant une alerte rouge pour 16 villes, dont Rome, Bologne et Florence.

Le centre météorologique a averti les Italiens de se préparer à « la canicule la plus intense de l’été et aussi l’une des plus intenses de tous les temps ».

Le thermomètre devrait atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) à Rome d’ici lundi et même 43°C mardi, battant le record de 40,5°C établi en août 2007.

Les îles de Sicile et de Sardaigne pourraient se flétrir sous des températures aussi élevées que 48 ° C, a averti l’Agence spatiale européenne – « potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe ».

L’Acropole d’Athènes, l’une des principales attractions touristiques de Grèce, fermera dimanche aux heures les plus chaudes pour la troisième journée consécutive.

En France, les températures élevées et la sécheresse qui en résulte menacent l’industrie agricole, ce qui a valu samedi aux climatologues le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, les critiques pour avoir écarté les conditions comme « suffisamment normales pour l’été ».

Ce mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France, selon l’agence météorologique nationale, et plusieurs régions du pays sont sous alerte canicule depuis mardi.

Il y a peu de sursis à venir pour l’Espagne, car son agence météorologique a averti samedi qu’une nouvelle vague de chaleur du lundi au mercredi entraînera des températures supérieures à 40 ° C dans les îles Canaries et la région sud de l’Andalousie.

Pluies meurtrières

Certaines parties de l’est du Japon devraient également atteindre 38 à 39 ° C dimanche et lundi, l’agence météorologique avertissant que les températures pourraient atteindre des records précédents.

Des pluies de mousson incessantes auraient tué au moins 90 personnes en Inde, après une chaleur brûlante.

La rivière Yamuna qui traverse New Delhi a atteint un niveau record, menaçant les quartiers bas de la mégapole.

Les inondations et les glissements de terrain majeurs sont courants pendant les moussons, mais les experts affirment que le changement climatique augmente leur fréquence et leur gravité.

Le Maroc était prévu pour des températures supérieures à la moyenne ce week-end avec des sommets de 47 ° C dans certaines provinces – plus typiques d’août que de juillet – suscitant des inquiétudes quant aux pénuries d’eau, a indiqué le service météorologique.

Diminution du fleuve Tigre

La Jordanie, qui manque d’eau, a été forcée de déverser 214 tonnes d’eau sur un incendie de forêt qui s’est déclaré dans la forêt d’Ajloun, dans le nord, au milieu d’une vague de chaleur, a indiqué l’armée.

En Irak, où les étés torrides sont fréquents, Wissam Abed se rafraîchit généralement de l’été brutal de Bagdad en nageant dans le Tigre.

Mais à mesure que les rivières s’assèchent, le passe-temps séculaire s’assèche également.

Avec des températures proches de 50°C et un vent fouettant la ville comme un sèche-cheveux, Abed se tenait au milieu de la rivière, mais l’eau ne lui montait qu’à la taille.

« Année après année, la situation de l’eau s’aggrave », raconte à l’AFP l’homme de 37 ans.

Bien qu’il puisse être difficile d’attribuer un événement météorologique particulier au changement climatique, les scientifiques insistent sur le fait que le réchauffement climatique – lié à la dépendance aux combustibles fossiles – est à l’origine de la multiplication et de l’intensification des vagues de chaleur.

Le service de surveillance du climat de l’UE a déclaré que le monde avait connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré le mois dernier.

