En Alabama, des tornades secouent la communauté historique des droits civiques

Le téléphone portable de Zakiya Sankara-Jabar a bourdonné sans relâche alors qu’un système de tempête meurtrier qui a engendré des tornades dans tout le sud des États-Unis a dévasté les maisons et les églises de parents dans une partie de l’Alabama connue sous le nom de Black Belt.

Les messages texte et les appels de ses proches, dont beaucoup étaient hystériques, lui ont fourni des mises à jour dévastatrices sur les tempêtes de jeudi, qui ont déchiré son comté natal de Dallas, y compris les rues chargées d’histoire de Selma.

Une famille de la ville synonyme du mouvement des droits civiques a vu ses maisons endommagées, mais elles sont restées structurellement saines. Pour ceux de Beloit, une ville voisine non constituée en société où Sankara-Jabar a passé les 20 premières années de sa vie, les dégâts étaient presque insondables.

“J’ai de la famille qui a tout perdu”, a-t-elle déclaré vendredi. « La maison de ma grand-tante a été rasée. J’ai vu des photos et c’est comme si la maison n’avait jamais été là.

La famille de Sankara-Jabar habite cette partie de l’Alabama depuis des générations. Tirant son nom du sol riche et sombre, la ceinture noire est une région trop familière avec les difficultés, tant économiques que sociales. Bon nombre des luttes les plus importantes du mouvement des droits civiques ont eu lieu dans la région, y compris le «dimanche sanglant», lorsqu’il y a près de 58 ans, des soldats de l’État et des hommes du klan suppléés ont violemment attaqué des Noirs marchant de manière non violente pour le droit de vote sur le pont Edmund Pettus de Selma.

Presque chaque année depuis la marche, Selma et le comté de Dallas ont accueilli des centaines de milliers de fantassins, touristes, politiciens et militants du mouvement qui traversent cérémonieusement le pont Pettus pour commémorer les sacrifices de ceux qui ont saigné pour la démocratie. Mais lorsque la célébration annuelle est terminée, la Black Belt continue d’être une région de la classe ouvrière luttant contre la violence armée et la toxicomanie, tout comme de nombreuses communautés américaines, mais avec beaucoup moins de ressources.

Le comté de Dallas, qui comprend Selma, compte environ 37 600 personnes, dont environ 71 % de Noirs et 27 % de Blancs. Le revenu médian des ménages du comté est de 35 000 $ et près d’un habitant sur trois vit dans la pauvreté.

“Ce sont des gens qui ne sont pas pauvres d’esprit, mais pauvres financièrement”, a déclaré Sankara-Jabar, une militante de la justice raciale qui vit maintenant juste à l’extérieur de Washington, DC “Perdre tout pour quelqu’un qui était déjà de la classe ouvrière et déjà pauvre financièrement est dévastateur .”

La tempête de jeudi a infligé de lourds dégâts à Selma, coupant un large chemin à travers le centre-ville, où des bâtiments en brique se sont effondrés, des chênes ont été déracinés, des voitures ont été jetées sur le côté et des lignes électriques ont été laissées pendantes. Alors que les responsables de Selma ont déclaré qu’aucun décès n’y avait été signalé, plusieurs personnes ont été grièvement blessées.

La ville est célèbre pour ses sites historiques : Pettus Bridge, où la marche de Selma à Montgomery est commémorée ; Brown Chapel AME Church, où le révérend Martin Luther King, Jr. et la Southern Christian Leadership Conference ont travaillé avec des militants locaux pendant le mouvement Selma; et le National Voting Rights Museum and Institute, fondé en 1991 et ouvert près du pont.

“Nous demandons aux gens de garder Selma dans leur cœur en ce moment, car ce sont les communautés de couleur qui ont le plus souffert de cette tempête particulière”, a déclaré Felecia Pettway, membre du conseil d’administration du musée du droit de vote. “Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passera ensuite.”

Pettway est également directeur du développement pour Legal Services Alabama, une organisation qui fournit une assistance juridique civile gratuite aux résidents à faible revenu. Le bureau Selma de l’organisation a été endommagé par la tornade.

Ce n’est pas une hyperbole de considérer le terrain sacré du quartier du centre-ville de Selma. C’est l’endroit à partir duquel feu Amelia Boynton Robinson, stratège du droit de vote de Selma et matriarche du mouvement des droits civiques, a convaincu King de s’impliquer dans le mouvement, espérant qu’il aiderait à nationaliser la lutte pour le droit de vote. C’est là que le regretté membre du Congrès géorgien et icône du droit de vote John Lewis a été battu presque à mort par des soldats de l’État alors qu’il traversait le pont Pettus le 7 mars 1965.

C’est également là que le premier président noir et le premier vice-président noir ont rendu hommage à un mouvement des droits civiques qui a aidé leur ascension à de hautes fonctions à passer du rêve chimérique à la réalité.

Lorsque les dizaines de milliers de personnes attendues s’y rassembleront en mars prochain pour le jubilé annuel de Selma Bridge Cross, le centre-ville ressemblera à un immense festival de rue. Il y aura de la musique assourdissante et des vendeurs vendant de la nourriture, des t-shirts et d’autres souvenirs.

Mais lorsque les personnalités politiques nationales partiront et que les caméras des médias disparaîtront, les taux de criminalité élevés de Selma, les rues couvertes de nids-de-poule, les maisons abandonnées et les entreprises vacantes resteront. La ville célèbre pour la lutte pour le droit de vote devra encore faire face à sa faible participation électorale.

Et sans aucun doute, la communauté et les zones du comté de Dallas continueront de nettoyer et de reconstruire après les tornades de jeudi.

“La communauté a besoin d’une infusion de soutien”, a déclaré Adia Winfrey, directrice exécutive de Transform Alabama, une organisation à but non lucratif qui promeut l’engagement civique et la participation des électeurs, et membre de la Black Southern Women’s Collaborative.

Winfrey a déclaré que les besoins de toute la ceinture noire en Alabama, et pas seulement de Selma, sont multiples. De l’eau, des égouts et des infrastructures éducatives à la garde d’enfants, au soutien parental et aux activités pour les jeunes, la région ne reçoit pas suffisamment de financement pour progresser plus rapidement.

“Il y a des gens formidables qui font un excellent travail, mais leur capacité est limitée”, a déclaré Winfrey, qui est également secrétaire du conseil d’administration du Selma Bridge Crossing Jubilee.

Le jubilé est une tradition communautaire chérie et il fournit un certain degré de stimulation économique, a-t-elle ajouté.

“Les gens viennent juste pour la séance photo ou l’expérience et ne laissent vraiment rien”, a déclaré Winfrey. « Et c’est en partie ce qui manque à Selma. Comment tirer parti de l’excitation suscitée par le jubilé et de l’intérêt pour l’histoire de Selma, pour apporter les ressources à Selma ? »

Vendredi, Sankara-Jabar a déclaré qu’elle était devenue frustrée par le manque apparent d’urgence de la part des dirigeants de l’État pour fournir des secours et un abri aux résidents de la ceinture noire touchés par la tempête. Alors que des amis demandaient où ils pouvaient faire un don pour aider sa famille, Sankara-Jabar s’est rendue sur Twitter et a tweeté le gouverneur républicain Kay Ivey.

« Madame, avec respect, que faites-vous ? » J’ai de la famille dans le comté de Dallas qui a tout perdu », a-t-elle écrit. “Vous manquez à l’action.”

Ivey a envoyé un tweet après l’appel de Sankara-Jabar, mais pas comme réponse directe.

“Je viens de raccrocher au téléphone avec (le président Joe Biden) après mes visites dans les comtés de Dallas et d’Autauga”, a tweeté le gouverneur. “Je lui ai demandé d’accélérer une déclaration de catastrophe majeure pour l’Alabama. Il m’a assuré qu’il l’approuverait dès qu’il le recevrait. Nous sommes vraiment reconnaissants !

Sankara-Jabar a déclaré qu’elle prévoyait d’être vigilante quant à la manière dont le financement des secours d’urgence est distribué dans son pays d’origine.

“Je veux m’assurer que le gouvernement de l’État d’Alabama, qui est contrôlé par les républicains, respecte la ceinture noire, lorsque les caméras auront disparu et que les nouvelles ne seront plus là”, a-t-elle déclaré en étouffant de larmes.

“Lorsque ces dollars fédéraux sont versés à ma famille et à tous ceux qui vivent dans la ceinture noire, ces dollars doivent aller là où ils doivent être.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Kim Chandler et Sharon Johnson ont contribué depuis Selma, en Alabama. Aaron Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Aaron Morrison, Associated Press